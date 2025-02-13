الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "مايكروسوفت العربية"، بالشراكة مع "الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات" عن إطلاق أول أكاديمية متخصصة في مهارات مراكز البيانات في الشرق الأوسط، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض "ليب 2025" في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام "مايكروسوفت" بدعم التحول الرقمي وتنمية الكفاءات والكوادر الوطنية بالمهارات التقنية، بما يعزز جاهزية سوق العمل لمواكبة الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية في المنطقة.

تهدف "أكاديمية مايكروسوفت لمراكز البيانات" إلى تأهيل الطلاب عبر تزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة لتشغيل وإدارة مراكز البيانات وفق أعلى المعايير العالمية. ويعد هذا المشروع خطوة رئيسية نحو تمكين الكفاءات الوطنية، ورفع جاهزيتها لشغل وظائف تقنية متقدمة في قطاع يشهد نموًا متسارعًا. كما تعكس الأكاديمية التزام "مايكروسوفت" بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي والابتكار في البنية التحتية السحابية، بما يعزز قدرتها التنافسية في قطاع مراكز البيانات على مستوى العالم.

يتزامن إطلاق الأكاديمية مع إعلان مايكروسوفت عن استكمال أعمال بناء ثلاث مناطق لخدمات "Azure" في المملكة، وذلك في إطار استعداداتها لإطلاق عملياتها رسميًا في عام 2026. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تحفيز سوق الحوسبة السحابية في المملكة، والذي يُتوقع أن ينمو بمعدل %23.4 سنويًا ليصل إلى 3.9 مليار دولار بحلول عام 2027، مما يعزز من تنافسية المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبنية السحابية على صعيد المنطقة.

وبهذا الصدد، أكدت نورا الشيخ، الرئيس التنفيذي لـــــ »الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات« أن الشراكة مع مايكروسوفت تمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع مراكز البيانات بالمملكة، مشيرةً إلى أن الأكاديمية ستوفر برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية. وأضافت أن هذه المبادرة تأتي متماشية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على تطوير رأس المال البشري في المجالات التقنية المتقدمة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد في البنية التحتية الرقمية.

من جانبها، أكدت زينب الأمين، نائب الرئيس للتحول الرقمي، في »مايكروسوفت العربية«، أن إطلاق أكاديمية مايكروسوفت لمراكز البيانات في الشرق الأوسط يعكس التزام الشركة بدعم رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى ترسيخ ريادة المملكة في مجال التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي. وأوضح أن هذه المبادرة تعزز جاهزية سوق العمل للتحولات الرقمية المستقبلية، من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية، وخلق فرص اقتصادية جديدة، بما يسهم في تمكين قطاع مراكز البيانات وتوسيع نطاق الخدمات السحابية في المملكة.

ويجدر بالذكر أن أكاديمية مايكروسوفت توفر لمراكز البيانات مناهج تدريبية متخصصة تغطي إدارة وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بهدف إعداد الكفاءات الوطنية وفق أحدث المعايير التقنية العالمية. علاوة على ذلك، تتضمن البرامج التدريبية تطبيقات عملية وشهادات احترافية معتمدة عالميًا، ما يمنح الخريجين ميزة تنافسية في سوق العمل، ويؤهلهم للحصول على فرص واعدة في القطاع التقني، بما يضمن تعزيز التنمية الاقتصادية بالمملكة.

وسيحصل الخريجون من أكاديمية مايكروسوفت لمراكز البيانات على شهادة إتمام أو دبلوم بعد استيفاء متطلبات البرنامج التدريبي، مما يمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل التقني.

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