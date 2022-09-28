تستقبل الفوج الثالث من الشركات الناشئة المشاركة في برنامج ''GrowthX Accelerator''

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة «مايكروسوفت للشركات الناشئة» في الشرق الأوسط اليوم عن الدفعة الثالثة من الشركات الناشئة المنضمة إلى برنامج حاضنة الأعمال ''GrowthX Accelerator''، والتي من المُرجح أن تستمر حتى مراسم الختام والتتويج في شهر يناير من العام القادم 2023.

ويأتي برنامج مسرع الأعمال ''GrowthX Accelerator''الذي انطلق أول مرة في عام 2021، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين «مكتب أبوظبي للاستثمار» و«مايكروسوفت للشركات الناشئة» من أجل إتاحة فرص تدريبية لا مثيل لها لتطوير الشركات الناشئة. وبلغ عدد شركات التكنولوجيا الناشئة التي تخرجت من البرنامج حتى الآن 36 شركة، حيث تمكنت هذه الشركات من تطوير أفكارها وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في المنطقة.

وبهذا الصدد، صرح عبد الله عبد العزيز الشامسي المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار قائلًا: "في إطار التزام أبوظبي بتسريع وتيرة فرص التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ندرك أهمية الشركات الناشئة في دفع عجلة الابتكار، ودورها الجوهري في تقديم حلول مبتكرة على صعيد مختلف القطاعات والتحديات المجتمعية. ويسعدنا اليوم الترحيب بالدفعة الثالثة من الشركات الناشئة في برنامج ''GrowthX Accelerator''، حيث تعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بمواصلة توفير الدعم لتعزيز منظومة الشركات الناشئة في المنطقة. ونحن ملتزمون من خلال شراكتنا المستمرة مع مايكروسوفت، بالعمل على تمكين المبتكرين بالموارد والاستشارات التي يحتاجون إليها لتحقيق النمو والريادة".

ومن جانبه، علق نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات قائلًا: "تقدم الشركات الناشئة من خلال ابتكاراتها المختلفة اسهامات هائلة تدفع عجلة التحول الرقمي عبر جميع أنحاء المنطقة. وأود التنويه بأن الشركات الناشئة المشاركة في هذه النسخة من البرنامج ستكسب خبرات كبيرة بإشراف أبرز الرواد والمتخصصين، والتي ستساعدهم على توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق قفزات كبيرة في المنطقة. وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، نتطلع إلى تمكين الدفعة الثالثة من الشركات الناشئة ليتمكنوا من تطوير أفكارهم المبتكرة، بما يضمن لهم المشاركة في تطوير اقتصادنا الرقمي وتعزيز منظومة ريادة الأعمال بشكل عام".

وفي إطار فعاليات البرنامج، ستتلقى الشركات الناشئة البالغ عددها 12 في هذه النسخة فرص التدريب المناسبة التي تركز بدورها على مجال المبيعات والاستعداد التقني. كما سيتيح البرنامج للمبتكرين امكانية التعلم؛ والتطور؛ والاستعداد؛ وربطهم بالمستثمرين والعملاء الإقليميين المحتملين. وتتضمن قائمة الشركات الناشئة المشاركة في النسخة الثالثة من البرنامج كل من :

• شركة ''Edraak Systems'' من (باكستان)، هي شركة ناشئة متخصصة في تعزيز سير العمل الصناعي.

• شركة ''Fortyguard'' من دولة (الإمارات العربية المتحدة)، والتي تستخدم تقنية تتبع البيانات وفهم تأثير الحرارة الحضرية على المدن.

• شركة ''Ilmversity'' من (باكستان)، والتي تتيح خدمات منصة''EdTech'' التعليمية الفعالة من حيث التكلفة وسهولة الاستخدام.

• شركة ''Klickit'' من (مصر)، والتي تُمكن المؤسسات التعليمية من نشر حلول الدفع والرسوم المخصصة.

• شركة ''Pay Caps'' من دولة (الإمارات العربية المتحدة)، هي بوابة دفع سريعة وسهلة وآمنة ومرنة، توفر حلًا مُتكاملًا للدفع المضمون يُلبي جميع متطلبات الدفع عبر الإنترنت للتُجار.

• شركة ''Peyk'' من (تركيا)، منصة قائمة على السحابة توفر حلول مراقبة لمواقع الويب على الانترنت.

• شركة ''Pisano'' من دولة (الإمارات العربية المتحدة)، منصة إدارية تُعنى بكل ما يتعلق بصوت العملاء والموظفين في بيئة الأعمال.

• شركة ''Poilabs'' من (تركيا)، التي تستفيد من التكنولوجيا المبتكرة لإنشاء أماكن يسهل الوصول إليها لأصحاب الهمم من شريحة ضعاف البصر.

• شركة ''Raabtaa'' من (باكستان)، منصة تعاون الأعمال وتفاعل العملاء خلال الوقت الحقيقي.

• شركة ''Supercommerce'' من (المملكة العربية السعودية)، وهي منصة تمكن فرق التكنولوجيا من بناء وتطوير التجارة الإلكترونية.

• شركة ''Vita Virtues'' من دولة (الإمارات العربية المتحدة)، والتي تقدم حلولاً رقمية تحويلية لشركات وسماسرة التأمين.

• شركة ''Xina AI'' من (الأردن)، أول مساعد صوتي عربي تفاعلي في العالم.

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد . افتتحت مايكروسوفت مقرها في دبي عام 1991، واليوم تشرف مايكروسوفت على عملياتها عبر جميع أنحاء المنطقة.