شهدت الاتفاقية التي أبرمت خلال فعاليات اليوم الثالث من معرض كومكس للتكنولوجيا 2022 تحديد مجالات التعاون بين المنظمتين لتعزيز فرص الابتكار والنمو في قطاع الشركات الناشئة داخل السلطنة

مسقط، سلطنة عُمان: تماشيًا مع الجهود الرامية إلى دعم رؤية عمان الاقتصادية، وسعت مايكروسوفت نطاق شراكتها مع شركة رأس المال الاستثماري «فيز فنتشرز»، حيث جاءت هذه الخطوة بعدما عقدت كلتا المنظمتين اتفاقية أبرمت على هامش فعاليات اليوم الثالث من معرض كومكس للتكنولوجيا 2022، تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة ومجتمع رواد الأعمال في السلطنة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل مايكروسوفت على تمكين شركة رأس المال الاستثماري «فيز فنتشرز» من أجل دعم مجموعة مُختارة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتمكينهم من تطوير القدرات الأساسية اللازمة لتنمية وتوسيع أعمالهم عبر الاستفادة من منصة مايكروسوفت أزور السحابية.

علاوة على ذلك، ستتعاون الشركتان لإعداد خطة عملية للدخول إلى السوق تهدف إلى دعم وتسريع نمو منظومة الشركات الصغيرة والناشئة في السلطنة. كما ستقدم مايكروسوفت الدعم اللازم إلى قادة الشركات الناشئة التي تقترحها «فيز فنتشرز» لتمكينهم من التسجيل في برنامج «مايكروسوفت للشركات الناشئة»، فضلاً عن دعوة الشركات الناشئة المؤهَّلة لحضور ورش عمل تطوير المهارات التي تقيمها مايكروسوفت. مع العلم ستقوم شركة «فيز فنتشر» بموجب مذكرة التفاهم المبرمة، باعتماد منصة مايكروسوفت أزور بوصفها المنصة المفضلة للحوسبة السحابية للشركات الناشئة ورواد الأعمال الحاليين والمستقبليين.

وتعليقاً على هذا الاتفاقية، قال الشيخ سيف هلال الحوسني، مدير عام مايكروسوفت في سلطنة عُمان والبحرين: "لقد أظهرت منظومة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال في عُمان مرونة كبيرة وقدرات هائلة في مساعيهم الرامية إلى تمكين السلطنة من تحقيق رؤيتها لتصبح مركزًا للابتكار. وأود التنويه، بصفتنا شريكًا موثوقًا به في مجال التحول الرقمي داخل السلطنة، فإننا نطمح إلى تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في جميع أنحاء عُمان، حيث سنواصل جهودنا يوميًا لتسخير إمكانات التكنولوجيا التي ستعزز من ابتكاراتهم، وتمكينهم من التوسع والتطور، بما يضمن مشاركتهم في بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل يتسم بالاستدامة".

ومن الجدير بالذكر أن حكومة سلطنة عُمان أعطت الأولوية لتطوير ريادة الأعمال، وذلك سعيًا منها لتعزيز القدرات المحلية في الابتكار والإبداع، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد العماني على الصعيدين الإقليمي والعالمي بما يتماشى مع استراتيجية رؤية عمان 2040. وأدى ذلك بالسلطنة إلى تكثيف جهودها بشكل كبير لدعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة. وقد استحوذت السلطنة على 12% من نسبة التمويل للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة «ماغنيت» المختصة في البيانات المتعلقة بالشركات الناشئة.

ومن جانبه، قال محمد الوهيبي، الشريك المؤسس لشركة «فيز فنتشرز»: "نشترك مع مايكروسوفت في استيعاب الأثر الاقتصادي الكبير الذي يوفره قطاع الشركات الناشئة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه هذه الشركات في مجالات التوظيف والتطوير والنمو. وتتيح لنا الشراكة مع مايكروسوفت ضمان قدرة رواد الأعمال على مواصلة الابتكار وتعزيز المزايا التنافسية لسلطنة عُمان".

وفي اطار مشاركة مايكروسوفت في حدث كومكس الذي يعد أكبر معرض للتكنولوجيا والاتصالات والابتكار والتحول الرقمي في سلطنة عمان. فقد شاركت مايكروسوفت في هذا الحدث بصفتها الشريك الرسمي للتحول الرقمي، وأظهرت ابتكاراتها التكنولوجية الرائدة في الصناعة تحت شعار "تبني تقنيات المستقبل".

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