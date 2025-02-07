دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت اليوم جولة مايكروسوفت العالمية للذكاء الاصطناعي في دبي، بالشراكة الاستراتيجية مع G42، حيث تم تسليط الضوء على ابتكارات ثورية في مجال الذكاء الاصطناعي. واستعرضت مايكروسوفت كيف تسهم حلولها المتقدمة في تمكين المؤسسات عبر مختلف القطاعات في الإمارات من تحقيق تحولات نوعية، سواء على مستوى الشركات بمختلف أحجامها أو على مستوى المواطنين والمقيمين.

وقال نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات: "الإمارات تُرسّخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار من خلال تبنّيها السريع للذكاء الاصطناعي، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به. فالابتكارات التي نشهدها في مختلف القطاعات، مثل التعليم والمالية والطاقة والتجزئة، تعكس الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في إحداث تحوّلات نوعية وخلق فرص غير مسبوقة للنمو والتقدم. نحن في مايكروسوفت، نفخر بشراكتنا مع المؤسسات الرائدة في الإمارات، حيث نعمل معًا على دفع عجلة التحوّل الرقمي وتمكين هذه الجهات من بناء مستقبل قائم على الابتكار والمرونة والاستدامة."

وشهد الحدث مشاركة واسعة من مطوري البرمجيات والمبتكرين وقادة الأعمال من كلا القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في مايكروسوفت، من بينهم «تشارلز لامانا»، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون أعمال كوبايلوت لدى مايكروسوفت، و«جيسيكا هوك»، نائبة الرئيس التنفيذي، لشؤون البيانات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية، وتسويق المنتجات لدى مايكروسوفت، و«فاسو جاكال»، نائبة الرئيس التنفيذي، لشؤون الأمن السيبراني في مايكروسوفت.

وعلى هامش الفعالية صرَّح «تشارلز لامانا»، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون أعمال كوبايلوت لدى مايكروسوفت: "الوتيرة المتسارعة لاعتماد السحابة والذكاء الاصطناعي في الإمارات مذهلة حقًا. نشهد تطورات غير مسبوقة في كيفية تبني القطاعين الحكومي والخاص لهذه التقنيات وابتكار حلول جديدة مبنية عليها. ترسّخ هذه الخطوات الجادة موقع الإمارات كمركز عالمي للابتكار في الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير منظومات حكومية ذكية وحلول تقنية متقدمة تعزز الكفاءة وترتقي بتجربة العملاء".

والتقى «لامانا» بعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤسسات بارزة في الإمارات طَوَّرَت حلولًا ومبادرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات مايكروسوفت، من بينها:

دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، حيث تواصل تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية من خلال منصة "تم" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفر نحو 950 خدمة حكومية للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين في الإمارة، بفعالية غير مسبوقة. وتُعد منصة "تم" نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية في أبوظبي، حيث تجمع بين جهات حكومية محلية واتحادية وشركاء من القطاع الخاص، من بينهم مايكروسوفت وG42، لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة. وتتميز المنصة بقدرتها على تقديم توصيات مخصصة على مدار الساعة، إلى جانب مساعد افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يدعم عدة لغات، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية بطريقة مبتكرة وسريعة.

منصة ألف للتعليم التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في تجارب التعلم لأكثر من 1.1 مليون طالب حول العالم، حيث تساعد في تتبع تقدمهم وتحديد التحديات وتصميم مسارات تعليمية مخصصة، ما أدى إلى تحسين أداء الطلاب بنسبة 12.1% خلال عام دراسي واحد.

عزّزت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) كفاءة عملياتها عبر تبنّي تقنيات " Microsoft 365 Copilot " ، التي تتيح تفاعلات ذكية تحاكي التواصل البشري، ما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين تجربة المستخدمين سواء في بيئة العمل أو على المستوى الشخصي.

" ، التي تتيح تفاعلات ذكية تحاكي التواصل البشري، ما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين تجربة المستخدمين سواء في بيئة العمل أو على المستوى الشخصي. يوفر بنك أبوظبي الأول أداة " FAB Wealth RM AI Advisor "، التي تعزز من قدرة مديري العلاقات على تقديم رؤى تحليلية شاملة حول أداء محافظ العملاء، كما تقدم توصيات استثمارية مخصصة، مما يسهم في تحسين إنتاجية الفرق في الواجهة الأمامية وخدمة العملاء.

"، التي تعزز من قدرة مديري العلاقات على تقديم رؤى تحليلية شاملة حول أداء محافظ العملاء، كما تقدم توصيات استثمارية مخصصة، مما يسهم في تحسين إنتاجية الفرق في الواجهة الأمامية وخدمة العملاء. أطلقت مجموعة الفطيم ميزة " Blue AI " ضمن تطبيق Blue Lifestyle ، لتصبح أول منصة ذكاء اصطناعي من نوعها في الشرق الأوسط، تم تطويرها بالكامل في الإمارات العربية المتحدة. وخلال عامها الأول، مكّنت المنصة أكثر من خمسة ملايين مستخدم من التفاعل بسلاسة مع علاماتهم التجارية المفضلة، مقدمةً لهم رؤى مخصصة، وتجربة تفاعلية ديناميكية، وإرشادات ذكية للحياة العصرية. وتوفر "بلو AI " تجربة متكاملة داخل منظومة Blue ، حيث تربط المنتجات والخدمات المختلفة في بيئة رقمية متطورة تعزز من راحة المستخدمين وتمنحهم تجربة شخصية فريدة.

تواصل مايكروسوفت تعزيز التزامها بدفع عجلة التحول الرقمي في الإمارات من خلال استثمارات استراتيجية تسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي، حيث تشمل هذه الاستثمارات إنشاء مراكز بيانات متقدمة، إلى جانب إطلاق مراكز تميز مخصصة لابتكار حلول للتحديات المجتمعية الملحّة. ومن بين المبادرات الحديثة التي أعلنت عنها الشركة، يأتي "مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول" ومختبر "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير"، واللذان يهدفان إلى تطوير تقنيات قائمة على الذكاء الاصطناعي تُوظّف بشكل مسؤول لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع.

وفي خطوة أخرى تعكس التزام مايكروسوفت بدعم البنية التحتية الرقمية في الإمارات، أعلنت الشركة عن خططها لافتتاح "مركز مايكروسوفت لتطوير التكنولوجيا"، والذي سيعمل على استقطاب نخبة من المطورين والمهندسين التقنيين إلى الدولة، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على التقنيات المتطورة ودعم الابتكار الرقمي في مختلف القطاعات. ويأتي هذا الاستثمار بالتوازي مع الشراكة الاستراتيجية بين مايكروسوفت وG42، حيث يعمل الجانبان على تسريع التحول الرقمي في الإمارات عبر تقديم حلول سحابية سيادية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن خلال هذا التعاون، تمكنتCore42 ومايكروسوفت من دعم مجموعة من الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية التي تخضع للوائح تنظيمية صارمة، مثل بنك أبوظبي الأول (FAB)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ودائرة التمكين الحكومي (DGE) ، ومنصة "تم"، والشركة العالمية القابضة (IHC). وقد ساعدت هذه الشراكة المؤسسات على التحول إلى الحوسبة السحابية عبر منصةAzure السحابية من مايكروسوفت، مع ضمان الامتثال الكامل للوائح الأمن السيبراني في الإمارات.

وبفضل هذه الجهود، تمكنت الشركات والجهات الحكومية من تسريع الابتكار الرقمي، وتطوير حلول ذكاء اصطناعي متقدمة. كما أسهمت في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة المستخدمين، وتحقيق أثر إيجابي واسع النطاق على المجتمع والاقتصاد الإماراتي.

-النهاية-

نبذة عن مايكروسوفت:

مايكروسوفت، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، لديها التزام راسخ بتطوير منصات وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. كما تلتزم الشركة بجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة على نطاق واسع واستخدامها بشكل مسؤول، تماشياً مع رسالتها ومهمتها الرامية إلى تمكين كل شخص وكل مؤسسة حول العالم من تحقيق أقصى قدر من الانجازات".

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ماجدالينا ستيبين ، مايكروسوفت الشرق الأوسط

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رؤى أنور ، بروجلوبال

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