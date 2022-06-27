لوسيل، قطر - وسّعت مايكروسوفت عملياتها في قطر من خلال افتتاح مكتب جديد في مدينة لوسيل، وهو رابع وأكبر مقرّ للشركة في البلاد، وذلك ضمن استثماراتها الكبيرة في قطر والتي تشمل منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية والتي سيتم إطلاقها قريبا. ويأتي افتتاح المكتب الجديد ضمن التزام مايكروسوفت بتأسيس قطر كمركز للمعرفة والابتكار، وسيمكّن المكتب الجديد مايكروسوفت من تقديم خدمة أفضل لعملائها وتعزيز التعاون مع شركائها من الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا وجذب أفضل المواهب وتطويرها.

وافتتحت شركة مايكروسوفت مكتبها المتطور الجديد في برج الفردان في مدينة لوسيل بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولين في السفارة الأمريكية لدى قطر. وتمّ نقل حفل الافتتاح مباشرة على مايكروسوفت تيمز Teams، لتمكين موظفي الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المشاركة.

بهذه المناسبة صرّحت السيدة لانا خلف، المدير العام، مايكروسوفت قطر: "قامت مايكروسوفت خلال السنوات الماضية بتعميق تواجدها في قطر مما عزّز التزامنا الراسخ بالارتقاء بالاقتصاد القائم على الابداع في قطر وجعله أقوى من أي وقت مضى. وبافتتاح مكتبنا الجديد، و"مركز تجربة الابتكار للعملاء"، نقدّم لعملائنا وشركائنا فرصة فريدة للابتكار والتعاون وبناء حلول رائدة من شأنها أن تحدث ثورة في قطاعات أعمالهم وقطاعاتهم".

تعزيز الابتكار في صميم منظومة المستقبل في قطر

يتميّز مكتب مايكروسوفت الجديد بإطلالة على الخليج العربي من جهة والصحراء من جهة ثانية، وتجمع هذه المناظر الأخّاذة بين الهوية المؤسساتية العالمية لشركة مايكروسوفت والطبيعة المحلية القطرية لإظهار شخصية قطر الطموحة والنشيطة والمرنة.

يشتمل المكتب الجديد على "مركز الابتكار للعملاء" والذي سيستضيف ورش عمل وجلسات لتحفيز الابتكار والابداع لدى الشركاء والعملاء وذلك بهدف مساعدتهم على تطوير حلول مبتكرة رائدة تسرّع التحوّل عبر مختلف الصناعات في قطر. وسيلعب المكتب دورا حيويا كمركز للابتكار لشركات التكنولوجيا الناشئة، والطلاب ومنظمات المجتمع من جميع أنحاء قطر.

وسيكون مكتب لوسيل أيضا بمثابة مركز إقليمي لمواهب الشركة، حيث سيقدم خدماته لدولة قطر وبلدان منطقة الشرق الأوسط في مايكروسوفت. وسيدعم المكتب الذكي الجديد، جهود الشركة لتطوير مواردها البشرية والاحتفاظ بهم واستقطاب المزيد من المواهب لبناء الحلول الأكثر تطورا. وقد تم تصميم المكتب الجديد مع الأخذ بالاعتبار نمط تطور بيئة العمل لتسهيل العمل المختلط وتمكين الموظفين من خدمة العملاء على أفضل وجه والتعاون مع الشركاء سواء شخصياً أو عن بعد.

ومن خلال الاستفادة من أحدث تقنيات العمل المستقبلية للشركة، يتيح المكتب الشامل والمستدام والذكي بيئة عمل هجينة سلسة توفر للموظفين المرونة اللازمة لتقسيم وقت عملهم بين المكتب والخارج، مما يؤدي إلى رفع الإنتاجية وزيادة رضا الموظفين وتعزيز تعاون الفرق. وتم تصميم مكتب مايكروسوفت الجديد بمراعاة المساحة التي تشجع على العمل كفريق والتي تجمع بين أحدث التكنولوجيا ومنصات عمل حديثة مشجعة على التعاون وأحدث أجهزة وبرامج مايكروسوفت المجهّزة بتطبيق تيمز Teams لتسهيل العمل المختلط من المكتب وخارجه.

وعلّقت خلف على ذلك بقولها: "لقد اعتمدنا في تصميم المكتب الجديد على مبدأين رئيسيين، الأول هو تصميمنا على توفير أفضل مكان عمل لموظفينا يقدم بيئة مرنة وشاملة وجاهزة للمستقبل تسخّر قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتمكين بيئة عمل هجينة ومشجعة على التعاون. والثاني هو الاستدامة وتنفيذ أول مكتب في الشرق الأوسط الذي يحقق أعلى مستويات الاستدامة. وأنا فخورة بأننا نجحنا في تحقيق هذين الهدفين مع التركيز على عملائنا من خلال إضافة "مركز تجربة الابتكار للعملاء".

وأضافت "أتطلع إلى الترحيب بالعملاء والشركاء والزوار وأعضاء فريق مايكروسوفت العالمي في مكتبنا الجديد، وأنا على ثقة أن هذا التوسّع سيقود إلى المزيد من فرص التوظيف والاحتفاظ بألمع المواهب التي سيتم إلهامها لبناء أحدث الحلول للمؤسسات والأفراد في قطر."

في عام 2020 أعلنت مايكروسوفت العالمية عن خطة طموحة لجعل بصمتها الكربونية سلبية بحلول العام 2030 وإزالة كافة الانبعاثات الكربونية الصادرة عن أعمالها بحلول عام 2050، وتماشياً مع أهداف الاستدامة هذه، تم تزويد المكتب الجديد بأحدث التكنولوجيا الخضراء لتحقيق كفاءة الطاقة والماء. والمكتب هو الأول مرة في الشرق الأوسط الذي يحقق المستوى الأول من معايير مايكروسوفت للاستدامة العالمية.

كما حصل المكتب على الدرجة (ج) لمعايير مايكروسوفت للوصول والشمولية العالمية لتوفيره فرصاً متساوية لجميع الموظفين للوصول إلى مراكز عملهم من خلال مزايا مثل مواقف السيارات التي يسهل الوصول إليها، والأبواب الاتوماتيكية، ولافتات غرف على طريقة بريل، وأنظمة إنذار مسموعة ومرئية.

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد.