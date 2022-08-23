دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مايكروسوفت اليوم عن توفر خدمات Azure Availability Zones وهي عبارة عن نطاق ومواقع خدمات سحابية منفصلة يتم اطلاق خدماتها عبر مراكز بيانات الإمارات العربية المتحدة في دبي. حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية من خلال توفير حلول تساهم في دعم استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، ويعكس ذلك مدى التزام مايكروسوفت تجاه حكومة الإمارات وسكانها ومجتمع الأعمال فيها.

وبهذا الصدد، قال نعيم يزبك المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: "أصبحت بعض العوامل كالوقت المستغرق للتشغيل وإمكانية الوصول المستمر إلى البيانات والتطبيقات وأعباء العمل المهمة على رأس اهتمامات أصحاب المصلحة في مجال التكنولوجيا بالمنطقة، خصوصاً مع بُروز الاقتصاد الدائم. وإن نمو المؤسسات في خضم الاضطرابات الصناعية المتزايدة والتزاحم مع المنافسين المبتكرين، يجعل من القدرة التنافسية تعتمد بشكل كبير على إمكانية الاستمرار في العمل في الأوقات التي تشهد مشاكل خارجية تزعزع استقرار الأسواق وسلاسل التوريد. ونحن نُؤمن بأن النسخ الاحتياطية وحدها لن تكون الحل، إذ يتطلب التعافي السريع بنية تحتية تركز على إستراتيجيات وحلول عمل فعالة، وهذا بالضبط ما تقدمه مواقع Azure Availability Zones".

تعتبر مواقع "Azure Availability Zones" حجر الأساس لبناء استراتيجية شاملة في مجال استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، وهي مصممة لتمكين المؤسسات من التكيف واتاحة التطبيقات والبيانات المهمة للأعمال في أوقات الأزمات. والجدير بالذكر أن إطلاق مناطق "Azure Availability Zones" يعكس مدى جاهزية مناطق مايكروسوفت السحابية لتكون داعم رئيسي للمشاريع طويلة الأمد لمؤسسات الإمارات، حيث قامت الشركة بهذه الخطوة كردة فعل عقب تداعيات أزمة كوفيد 19.

وستعتمد مناطق "Azure Availability Zones" على الإمكانات والمزايا التي تقدمها مراكز بيانات مايكروسوفت لمؤسسات دبي، والتي باشرت بعملياتها في يونيو 2019. علماً أن مراكز البيانات مكّنت العديد من المنظمات من رفع مستوى قدراتها وإعادة ابتكار عملياتها. ومن بين تلك المؤسسات التي انتقلت إلى مناطق مايكروسوفت "Azure Availability Zones" في الإمارات كلاً من: مجموعة الإمارات، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الأول.

ومن جانبه قال سرينيفاسان سامبث، رئيس التكنولوجيا بالإنابة لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "لدينا إيمان راسخ بقوة التكنولوجيا وقدرتها على توفير تجربة للعملاء تتسم بالذكاء والمرونة، فضلاً عن قدرتها أيضاً على تعزيز فاعلية موظفينا وتمكينهم من مواكبة آخر التطورات بمجال القطاع المالي. وستعمل المناطق السحابية الجديدة على تحسين طرق استخدام سحابة مايكروسوفت على نحو يضمن أعلى مستويات أمان البيانات والقدرة على التكيف والعمل بشكل أسرع وأكثر مرونة، بما يتماشى مع جوهر استراتيجيتنا التي تضع العملاء في المحور دائماً".

وأضاف يزبك في حديثه قائلاً: "استطاعت سحابة مايكروسوفت التي تتميز بالذكاء والموثوقية وتعدد الاستخدامات على مدار ثلاث سنوات وإلى الآن أن تكون ركيزة التحول الرقمي للمبتكرين الإقليميين. حيث قدمت الكثير من الميزات للعملاء في الإقليم مثل المرونة وتقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية، والأمان، والحوكمة، والامتثال. والآن بعد افتتاح المناطق السحابية "Azure Availability Zones" نتوقع أن نشهد إقبالاً سريعاً من العملاء الذين يسعون إلى تأمين التطور الكبير الذي أحرزوه في أعمالهم".

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد . افتتحت مايكروسوفت مقرها في دبي عام 1991، واليوم تشرف مايكروسوفت على عملياتها عبر جميع أنحاء المنطقة.