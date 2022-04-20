دبى، الامارات العربية المتحدة - أعلنت مايكروسوفت اليوم عن توفر مجموعة جديدة من خدمات التحول الرقمي في مناطق «أزور» السحابية التابعة لها في الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يتيح لعملاء سحابة مايكروسوفت بالمنطقة فرصة الوصول إلى جميع أدوات «أزور» الذكية والموثوقة، والاستفادة من مميزاتها المتنوعة والشاملة لدفع عجلة التحول الرقمي الخاصة بهم.

وبهذا الصدد ذكر نجيب أوزيوجال رئيس مجموعة أعمال منصة Azure السحابية لدى مايكروسوفت الإمارات على أنهم شهدوا تسارعًا فوريًا في التحول الرقمي عبر كافة المنطقة عندما شرعوا بإطلاق مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية في عام 2019، مُشيرًا إلى أنهم تعهدوا بمواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لجميع أنحاء المنطقة، مؤكدًا أن هذه الرحلة مازالت مستمرة وتسير على النهج الصحيح عبر اطلاق اليوم كل من «Azure Purview»، و«Azure Arc-enabled servers» و«Azure Communication Services»، و«Azure Machine Learning» في المناطق السحابية لمايكروسوفت في الإمارات العربية المتحدة. كما نوه أوزيوجال في حديثه على أن الحوكمة، والسحابة المتعددة، والاتصالات المفتوحة، والذكاء الاصطناعي تعتبر مكونات حيوية للاندفاع رقميًا نحو مرحلة ما بعد حقبة جائحة كوفيد، مُعربًا عن سعادتهم بتقديم أربع خدمات رائدة لعملائهم الاقلميين تتمثل في زيادة القدرة على التفاعل والتمكين والتحسين والتحويل.

ويعد «Azure Purview» حل يعمل على توحيد حوكمة البيانات ويسمح للمؤسسات بإدارة بياناتها المحلية وتلك الموجودة في السحابة المتعددة و بيانات البرمجيات كخدمة، حيث تعطي هذه الخدمة نظرة شاملة لآخر مستجدات المشهد العام الخاص بالبيانات وذلك من خلال خاصية اكتشاف البيانات بشكل تلقائي، مما يمكّن أصحاب المصلحة من فرض سياساتهم على البيانات الحساسة وتصنيفها ومراقبة سجلات استخدام البيانات بشكل دائم.

بينما تعد «Azure Arc » عبارة عن مجموعة من التقنيات التي تعمل على توحيد العمليات الأمنية لسحابة «أزور» مع خدمات سحابتها الأصلية، بما يضمن رفع مستوى الأداء الوظيفي والأمان للبيئات الهجينة ومتعددة السحابة. وتمكّن « Azure Arc enabled servers » من تنظيم وإدارة وتأمين الحاسبات الخادمة لنظامي Windows و Linux والأجهزة الافتراضية المستضافة خارج سحابة «أزور» أو في أماكن العمل أو موفري السحابة الآخرين. ولقد تم تصميمها على نحو يتّسق مع طريقة عمل الأجهزة الافتراضية لـ «أزور» ، وذلك عبر النسق الخاص بـ «Azure» مثل «Azure Policy» وخاصية وضع «العلامات – Tags ».

في حين أن خدمة «Azure Communication Services » عبارة عن مجموعة من واجهات برمجة تطبيقات الاتصال، بما في ذلك الفيديو والرسائل القصيرة، وتسمح بنشر التطبيقات على أي جهاز أو نظام. تتيح كل واجهة برمجة تطبيقات تكاملًا مخصصًا مع «Microsoft Teams»، مما يعني أنه يمكن لمطوري التطبيقات تقديم تجارب ثرية للفيديو والصوت والدردشة والمراسلة النصية والاتصال الهاتفي في أي مكان يتواجد فيه المستخدمون النهائيون، عبر التطبيقات ومواقع الويب وأنظمة الجوّال.

وتسمح خدمة «Azure Machine Learning» للمؤسسات ببناء نماذج التعلم الآلي للأعمال المهمة على نطاق واسع. حيث يمكن لعلماء ومطوري البيانات التعاون فيما بينهم لتطوير ونشر وإدارة نماذج مسؤولة وعالية الجودة.

وأضاف أوزيوجال في تعليقه قائلًا "تعمل مناطق مايكروسوفت السحابية في الإمارات العربية المتحدة لما يقرب من ثلاث سنوات حتى الآن على تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تقدم أحدث التقنيات إلى المبتكرين في المنطقة، وتزيل التعقيدات المرتبطة بتحقيق الامتثال للمعايير المطلوبة عبر مختلف الصناعات والقطاعات، فضلًا عن ربط عملائها بنطاق عالمي واسع عبر أكثر من 60 منطقة » Azure « حول العالم. وأود التنويه على أن المؤسسات في دولة الإمارات تمكنت فعليًا من الاستفادة من ميزات إقامة مقر البيانات، وذلك من خلال مناطق سحابة مايكروسوفت » Azure « الموجودة في الدولة منذ ثلاث سنوات تقريبًا".

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- انتهى -