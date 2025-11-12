القاهرة، تستعد ماونتن ڤيو السعودية للمشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، والذي يقام في الرياض في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الحالي في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات (ملهم).

تأتي هذه المشاركة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده سوق العقارات السعودي، حيث تشير التوقعات أن القيمة السوقية لهذا السوق العملاق ستصل إلى 94.19 مليار دولار بحلول عام 2028، بما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الهائلة التي تتيحها المملكة للمطورين الإقليميين والعالميين. وتسعى ماونتن ڤيو السعودية من خلال حضورها في سيتي سكيب لتعزيز مكانتها كشريك استراتيجي في تطوير قطاع الإسكان بالمملكة، مستفيدة من سجلها الحافل بالنجاحات والثقة التي اكتسبتها من عملائها في مصر وخارجها، وبما يتوافق مع رؤية مصر والمملكة 2030.

وتعليقًا على تلك المشاركة، قال المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو: "نعتبر مشاركتنا هذا العام في سيتي سكيب بمثابة محطة رئيسية في مسيرة توسعنا الإقليمي، ونسعى من خلالها لتعزيز وجودنا في السوق السعودي عبر مشروعات تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم المستقبلية. كما نستعرض خلال المعرض مجموعة من أحدث مشروعاتنا في السوق المصري، في خطوة تعكس التزامنا بزيادة تصدير العقار المصري للأسواق الإقليمية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتطوير العقاري المستدام والابتكاري. لقد أطلقنا العام الماضي مشروع وَن ماونتن ڤيو الذي لاقي نجاحًا كبيرًا، وسنعلن عن مشروعنا الثاني في الرياض قريبًا بالشراكة مع NHC".

كانت مشاركة ماونتن ڤيو في سيتي سكيب السعودية العام الماضي نقطة انطلاق فعلية لدخولها السوق السعودي، حيث شهدت دورة العام الماضي إطلاق الشركة لمشروع " وَن ماونتن ڤيو " الذي لاقى استحسانًا كبيرًا من الزوار والمستثمرين. وقد ساهم هذا النجاح في ترسيخ مكانة ماونتن ڤيو كأبرز مطور عقاري مصري يتوسع في أسواق الخليج، مستفيدًا من خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في السوق المصري، وسجل مبيعات تتجاوز 25 مليار ريال سعودي خلال الخمس سنوات الأخيرة.

يضيف المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو:" يمثل سيتي سكيب العالمي منصة عالمية رائدة تجمع مطوري القطاع العقاري وصناع القرار تحت سقف واحد، ويُعد بوابة رئيسية للتواصل مع شركائنا الاستراتيجيين في المملكة والمنطقة. وهذا العام نشارك برؤية طموحة تهدف إلى بناء مجتمعات ذكية ومستدامة تعكس قيم الابتكار والرفاهية في السوق السعودي، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة ماونتن ڤيو كأحد أبرز المطورين الإقليميين الذين يسهمون في تشكيل مستقبل المشهد العقاري في المنطقة."

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي في إطار استراتيجية التوسع الإقليمي التي تنفذها الشركة، استمرارًا لمشاركتها الناجحة في نسخة العام الماضي من المعرض، حيث استقبل جناحها أكثر من 6000 زائر، واجتذب أكثر من 2700 عميل محتمل أبدوا اهتمامًا واضحًا بمشروعات الشركة.

يُعد معرض سيتي سكيب العالمي أكبر حدث عقاري في العالم، والبوابة الرئيسية لسوق الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، حيث ينطلق في نسخته لعام 2025 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "مستقبل الحياة الحضرية". يُنظم المعرض تحت رعاية وزارة البلديات والإسكان، ويأتي متوافقًا مع توجهات رؤية المملكة 2030. يستقطب المعرض أكثر من 170 ألف زائر، وتشارك فيه أكثر من 450 جهة عارضة من كبرى الشركات العقارية والمطورين ورواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

نبذة حول ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة."

