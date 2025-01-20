دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة "ماهي خوري للسيارات" عن إطلاق أول مركز خدمة مخصص لسيارات "دونج فينج" في دولة الإمارات العربية المتحدة في القوز 3 في مدينة دبي، ما يمثل إنجازاً جديداً في إطار استراتيجيتها الرامية لتوسيع حضورها في قطاع السيارات على مستوى المنطقة. تم افتتاح المنشأة البالغة مساحتها 40,000 قدم مربع من قبل السيد ناصر خوري، إلى جانب السيد شبير حيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماهي خوري للسيارات" والسيد صاج جبار، المدير العام للمجموعة، وذلك خلال حفل حضره الموظفون وأصحاب المصلحة الرئيسيون.

يؤسس مركز الخدمة معياراً جديداً لتحديد التميز في مجال خدمة السيارات عبر المنطقة، مؤكداً التزام "ماهي خوري للسيارات" بتقديم تجربة عملاء من المستوى العالمي. وتجسد المنشأة رؤية الشركة للنمو وفلسفتها التي تركز على العملاء، بفضل اعتماد أحدث التقنيات ونموذج 3S المتكامل والذي يشمل مجالات المبيعات والخدمة وقطع الغيار، مع التركيز على الارتقاء بالكفاءة التشغيلية.

وقال السيد صاج جبار، المدير العام لمجموعة "ماهي خوري للسيارات": "تعد هذه المنشأة بمثابة إنجاز استثنائي في مسيرتنا، ما يعبر عن رؤيتنا الطموحة لريادة السوق عبر تقديم خدمات بجودة استثنائية لا مثيل لها، مع ضمان رضا العملاء، والارتقاء بتجربة الاقتناء لسيارات "دونج فينج" في الإمارات العربية المتحدة. إن استثمارنا في البنية التحتية المتقدمة وتعاوننا مع فريق من الفنيين والمهنيين في مجال دعم العملاء، يعزز التزامنا بتوفير خدمة متكاملة للعملاء وضمان التميز التشغيلي".

يمتد مركز الخدمة الجديد على مساحة 40,000 قدم مربع، وتم تجهيزه بـ17 منطقة عمل، ما يتيح قدرات عالية من الإنتاجية تصل إلى صيانة 85 مركبة يومياً. ويضمن قسم قطع الغيار المركزي في الموقع، التوافر الفوري لقطع الغيار الأساسية، بينما توفر الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها "دونج فينج" مع شبكة من شركات قطع الغيار في الإمارات العربية المتحدة، بتسليم القطع على نحو طارئ خلال 48 ساعة. ويعكس دمج أدوات التشخيص المتطورة وآلات HHT والمعدات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة تركيز "ماهي خوري للسيارات" على مستويات الدقة والكفاءة والجودة في كافة الخدمات التي توفرها.

ويشكل فريق من الفنيين المعتمدين والمتخصصين في خدمة العملاء الركيزة الأساسية للمنشأة الجديدة. ويتم توفير الدعم لهؤلاء المهنيين المدربين على نحو متميز عبر بنية تحتية حديثة ونظام عمل تشغيلي مبسط، ما يضمن سلاسة وفعالية التواصل مع العملاء على نحو يتجاوز التوقعات. ويؤكد إنشاء المرفق الجديد اهتمام المجموعة بتوفير أعلى مستويات الراحة للعملاء، بفضل مواقف السيارات الواسعة، والتخطيط فائق العناية، وخطط العروض الموسعة، بما في ذلك تلميع وتلوين هيكل السيارة وخدمة صف السيارات، بالإضافة إلى التعديلات الجمالية.

ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في استراتيجية النمو لمجموعة "ماهي خوري للسيارات"، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع السيارات التنافسي على مستوى المنطقة. وتعد المجموعة في مكانة مثالية تمكنها من تحديد معايير جديدة على مستوى القطاع، ودفع طموحاتها التوسعية قدماً، وذلك عبر الجمع بين الحجم والتطور التكنولوجي والتركيز المستمر على الارتقاء برضا العملاء.

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