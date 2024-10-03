المكتب الجديد يتيح للشركة الاستفادة من فرص النمو الجديدة وتقديم مجموعة من الخدمات للعملاء المحتملين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ماهيندرا لوساطة التأمين المحدودة"، التابعة لمجموعة "ماهيندرا"، عن افتتاح مكتب جديد لإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويتيح تأسيس مكتب إقليمي جديد للشركة تلبية احتياجات سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف هذا التوسع إلى الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في السوق وتوسيع قاعدة العملاء ودفع نمو الأعمال الإقليمية. وتمتلك "ماهيندرا لوساطة التأمين" فريقاً على قدر عالي من المهنية ويتمتع بالخبرة الدولية اللازمة لتقديم معاملات إعادة التأمين والخدمات الموثوقة والفعّالة لعملائها.

وبدأت "ماهيندرا لوساطة التأمين" عملياتها في عام 2004. وبعد تأسيس خدمات الأفراد والأعمال المباشرة، حصلت الشركة على ترخيص مُركّب لبدء مزاولة أعمال إعادة التأمين في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، تقدم "ماهيندرا" خدماتها لعملائها من الجنسية الهندية وشركات التأمين وعملاء المجموعة وشركات إعادة التأمين ومجتمع وساطة إعادة التأمين في جميع أنحاء العالم. وانطلاقاً من كونها وسيطاً لإعادة التأمين، تقوم "ماهيندرا" بترتيب عمليات إعادة التأمين مع شركات لإعادة التأمين ممن تتمتع بالسمعة الطيبة والتصنيف الجيد والسلامة المالية، لمساعدة شركات التأمين على حماية رأس مالها وميزانيتها العمومية.

وفي هذا السياق، قال فيدانارايانان سيشادري، العضو المنتدب والمسؤول الأول في شركة "ماهيندرا لوساطة التأمين المحدودة": "نهدف إلى تقديم قيمة كبيرة لعملائنا في قطاع وساطة إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ يحظى قطاع إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإمكانات كبيرة، ويحافظ المتعهدون المحليون على ثقافة قوية لحماية إعادة التأمين لدعم نمو التأمين. ومع تزايد الفرص في المخاطر عالية القيمة عبر مختلف القطاعات، يسعى هؤلاء العملاء إلى التواجد والخبرة المحلية، مدعومين بالخبرة العالمية في التكيف مع متغيرات السوق وتحسين عروضنا، وهو ما نهدف إلى تقديمه بالتحديد".

من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا أن نرحب بشركة ’ماهيندرا لوساطة التأمين‘ في مركز دبي المالي العالمي لتنضم إلى أكثر من 125 شركة مسجلة في المركز من شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين الأسير ووكالات التأمين العامة والكيانات المرتبطة بالتأمين، حيث تتماشى المنظومة القانونية للمركز واللوائح التنظيمية عالمية المستوى مع طبيعة عمل مراكز التأمين وإعادة التأمين العالمية الأخرى، بما يوفر لشركة ’ماهيندرا‘ المنصّة المثالية لتنمية وتوسيع أعمالها من دبي".

في السنوات الأخيرة، أصبح مركز دبي المالي العالمي الوجهة الاستراتيجية لقطاع التأمين في المنطقة. وتستخدم شركات التأمين العالمية، وشركات إعادة التأمين، ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، وشركات التأمين الأسير، ووكالات التأمين العامة، ووكلاء "لويدز"، والشركات الاستشارية، وشركات الامتثال، ومنظمات إدارة المخاطر ، مركز دبي المالي العالمي لتمكنهم من تحقيق المزيد من النمو وطموحاتهم المستقبلية.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 43.800 مهني لدى أكثر من 6,150 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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