دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "مانترا"، منصة البلوكشين المخصصة للأصول الحقيقية المرمّزة (RWA)، عن توقيع اتفاقية بقيمة مليار دولار أمريكي مع مجموعة "داماك"، وهي مجموعة استثمارية بارزة معروفة بمحفظتها المتنوعة التي تشمل العقارات، الضيافة، مراكز البيانات، وأكثر، بهدف ترميز الأصول في منطقة الشرق الأوسط.

ستتيح هذه الشراكة بين "مانترا" ومجموعة "داماك" تمويلًا قائمًا على التوكنز لمجموعة متنوعة من الأصول داخل محفظة المجموعة الواسعة، بقيمة لا تقل عن مليار دولار أمريكي.

سيتم إتاحة أصول مجموعة "داماك" في أوائل عام 2025، حصريًا على سلسلة "مانترا"، في خطوة جريئة للاستفادة من تكنولوجيا البلوكشين لجلب المزيد من الشفافية، الأمان، وسهولة الوصول إلى الأصول المتنوعة للمجموعة. تمثل هذه الشراكة التاريخية خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية "مانترا" بأن تصبح السجل المفضل للأصول الحقيقية.

مؤخرًا، أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة "داماك" عن استثمار بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في صناعة مراكز البيانات المزدهرة في الولايات المتحدة، وتم الإعلان عن ذلك بالتعاون مع الرئيس المنتخب الأمريكي دونالد ترامب في منزله في بالم بيتش، فلوريدا.

علق جون باتريك مولين، الرئيس التنفيذي لشركة "مانترا"، قائلًا: "تمثل هذه الشراكة مع مجموعة داماك دعمًا كبيرًا لصناعة الأصول المرمّزة. نحن متحمسون للتعاون مع مجموعة مرموقة تشاركنا طموحاتنا وترى الفرص الهائلة التي تقدمها تمويلات الأصول التقليدية عبر البلوكشين."

وأضافت أميرة سجواني، المدير العام للمبيعات والتطوير في مجموعة "داماك": "تستكشف داماك دائمًا تقنيات جديدة لتعزيز منتجاتها. تمثل شراكتنا مع مانترا امتدادًا طبيعيًا لالتزامنا بالابتكار والحلول المستقبلية. ترميز أصولنا سيوفر للمستثمرين طريقة آمنة وشفافة ومريحة للوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية."

تأتي هذه الشراكة بين "مانترا" ومجموعة "داماك" بعد الإعلان الأخير عن إطلاق شبكة "مانترا" الرئيسية (Mainnet) في أكتوبر، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا في دمج التمويل التقليدي مع تكنولوجيا البلوكشين.

"مانترا" مدعومة من شركة الاستثمار الرائدة في المنطقة "شروق"، التي كانت من بين أكثر المستثمرين نشاطًا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قطاعات رأس المال الجريء والائتمان خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال شين شين، الشريك المؤسس لشركة "شروق"، عن الشراكة: "تمثل هذه الشراكة لحظة تحولية لصناعة الأصول المرمّزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كأحد المستثمرين الرئيسيين في مانترا، كنا دائمًا نؤمن بالإمكانات التحويلية للبلوكشين في التمويل التقليدي. التعاون مع داماك ليس مجرد خطوة إلى الأمام لمانترا، بل هو قفزة نحو إعادة تعريف كيفية الوصول إلى الأصول وتقييمها عالميًا. معًا، نحن بصدد إنشاء نموذج للابتكار سيُلهم الصناعات والأسواق إلى ما هو أبعد من المنطقة."

نبذة عن مانترا:

"مانترا" هي منصة بلوكشين مخصصة للأصول الحقيقية المرمّزة (RWA)، قادرة على الامتثال للمتطلبات التنظيمية في العالم الحقيقي. كمنصة مفتوحة المصدر، تمكن "مانترا" المطورين والمؤسسات من المشاركة بسلاسة في فضاء ترميز الأصول من خلال توفير وحدات تقنية متقدمة، وآليات الامتثال، والتشغيل البيني عبر الشبكات.

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نبذة عن مجموعة داماك:

تعد مجموعة "داماك" إحدى المجموعات الاستثمارية متعددة المليارات في الإمارات العربية المتحدة، وهي مملوكة لرجل الأعمال حسين سجواني. تشمل استثمارات المجموعة سبعة مجالات أساسية: العقارات، الأسواق المالية، الفنادق والمنتجعات، التصنيع، خدمات التموين، الموضة الراقية، ومراكز البيانات.

تشمل أنشطة المجموعة البارزة "داماك العقارية"، أحد أكبر مطوري العقارات في المنطقة، والاستحواذ على دار الأزياء الإيطالية "روبرتو كافالي"، وعلامة المجوهرات السويسرية الفاخرة "دي جريسوجونو"، ومشروع "داماك تاورز ناين إلمز" المكون من 50 طابقًا في لندن، ومنتجع فاخر في المالديف.

أعلنت المجموعة مؤخرًا عن خطط لبناء مراكز بيانات عالمية من خلال شركة "إدجنيكس لمراكز البيانات"، وهي إحدى شركاتها التابعة.

نبذة عن شروق:

تأسست شروق في عام 2017، وهي شركة استثمارية متعددة الأبعاد. تشمل ممارسات رأس المال الجريء والائتمان الخاصة بها الاستثمار في أكثر شركات التكنولوجيا ابتكارًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما وراءها. بفضل خبرتها القطاعية العميقة، استثمرت شروق في شركات رائدة مثل Pure Harvest Smart Farms، Nymcard، تمارا، Sarwa، Lean Technologies، TruKKer، Mozn، وليندو.



شروق مبنية على قيم بناء الشركات مع المؤسسين وتقديم عوائد جذابة للمستثمرين.

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