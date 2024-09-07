نالت دائرة المالية في عجمان جائزتيّ تميُّز في ختام مشاركتها في النسخة الخامسة من «صيفنا سعادة»، البرنامج الصيفي الذي تقيمه حكومة عجمان سنوياً برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تعزيز الترابط المجتمعي واستثمار طاقات الشباب وتنمية المهارات واكتشاف المواهب.

جاء ذلك خلال حفل ختام «صيفنا سعادة» 2024 الذي شهده سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وحضره سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، حيث حصلت الدائرة على المركز الأول عن برنامج «محفظة المستقبل» في فئة أفضل برنامج ثقافي، كما نالت مهرة البلوشي، إداري اتصال مؤسسي، جائزة أفضل منسق برامج.

وعبر برنامجها المجتمعي "محفظة المستقبل"، قدّمت الدائرة تجربة تثقيفية مبسَّطة ومبتكرة أسهمت من خلالها في تعزيز مهارات 30 منتسباً من اليافعين والشباب في التخطيط المالي، وزوّدتهم بإطار شامل لبناء المحافظ الاستثمارية المتوازنة، وتطوير استراتيجيات للادخار، مع دعم تلك المعارف النظرية بأنشطة تفاعلية وتطبيقات عملية ضمنت للمشاركين تحقيق أقصى استفادة من البرنامج.

وأثنى سعادة مروان آل على الجهود المخلصة التي يبذلها أعضاء فريق الدائرة على مدار مشاركاتها في برنامج «صيفنا سعادة»، والتي تتكلّل في كل عام بجوائز تميُّز تعكس شغفهم الدائم بتطوير برامج مجتمعية ذات تأثير إيجابي على جودة حياة أفراد المجتمع وتفانيهم في تنفيذها على أكمل وجه، مؤكداً التزام الدائرة الراسخ بإطلاق البرامج التدريبية التي من شأنها تعزيز جاهزية أبناء الوطن للمستقبل، وتمكينهم من التعامل مع متغيّراته بحكمة ومرونة.

كما أشاد آل علي بروح الفريق الواحد التي يتحلّى بها فريق الدائرة والتي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الذي تعتزّ به الدائرة، داعياً إياه إلى المثابرة في تقديم أفضل ما لديه لخدمة المجتمع والارتقاء بمهارات أجيال المستقبل؛ لتكون قادرة على تحقيق تطلعات الإمارة والقيادة الرشيدة. وأكّد التزام الدائرة بمواصلة إنجاز خططها الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وجودة الحياة في إمارة عجمان.

-انتهى-

#بياناتحكومية