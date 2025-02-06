دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت «ماك آرثر جلين ديزاينر أوتلت»، الشركة العالمية المتميزة في مجال التسوق الفاخر، النسخة الثانية من حفل توزيع جوائز «ماك آرثر جلين» للسياحة يوم 28 يناير 2025. وقد أُقيم الحدث في أجواء راقية بفندق بارك حياة دبي، الواقع في منتجع خور دبي.

حضر الحدث نخبة من كبار الشركاء التجاريين ورواد صناعة السفر برفقة ممثليهم وقادة القطاع. وقد سلطت هذه الأمسية الاحتفالية الأضواء على التزام «ماك آرثر جلين» بتعزيز الشراكات القوية التي ساهمت في تحقيق نجاحات استثنائية وإنجازات غير مسبوقة خلال العام الماضي. وتم تكريم الشركاء التجاريين المتميزين بمنحهم شهادات تقدير وجوائز «ماك آرثر جلين» للسياحة، اعترافًا بجهودهم البارزة في الترويج للعلامة التجارية على مستوى المنطقة.

وقد قدم الشركاء التجاريون من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الكويت والسعودية، إلى دبي لتلقي جوائزهم، مما يعكس التوسع المستمر للعلامة التجارية وأثر شراكاتها المتنامي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

أعرب ماثياس سينر، رئيس قطاع السياحة في مجموعة «ماك آرثر جلين»، عن عميق شكره وامتنانه لشركائنا التجاريين المميزين الذين ساهمت إبداعهم وتفانيهم بشكل كبير في تعزيز وجود «ماك آرثر جلين» في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن دعمهم المستمر كان ولا يزال الدعامة الأساسية لنجاحنا.

وأضفت مشاركة الضيوف لمسة من التشويق من خلال لعبة "توقع السعر"، التي أظهرت التوفير الكبير المتاح في مراكز «ماك آرثر جلين ديزاينر أوتلت». وتم تكريم الفائزين المحظوظين بجوائز فاخرة من علامات تجارية شهيرة مثل "بيكوادرو" و"برادا" و"غوتشي".

يواصل «ماك آرثر جلين ديزاينر أوتلت» قيادة تحول جذري في تجربة التسوق في منافذ البيع الفاخرة على مستوى العالم. وتأتي هذه الجوائز كتأكيد على التقدير العميق الذي تحظى به العلامة التجارية بفضل التعاون المثمر الذي شكل حجر الأساس لنجاحها في منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن مجموعة «ماك آرثر جلين»:

مجموعة «ماك آرثر جلين» تُعتبر الرائدة في مجال امتلاك وتطوير وإدارة مراكز البيع الفاخرة في أوروبا. منذ انطلاقها في عام 1995، نجحت الشركة في إنشاء محفظة تضم 24 مركزًا تجاريًا أنيقًا تحت اسم «ماك آرثر جلين ديزاينر أوتلت»، تقع في مواقع استراتيجية بالقرب من أبرز المدن الأوروبية مثل برلين ولندن وميلانو وباريس وروما والبندقية وفيينا. تجذب هذه المراكز سنويًا أكثر من 90 مليون زائر بفضل تشكيلتها المتنوعة من العلامات التجارية الفاخرة والعصرية، مع توفير يصل إلى 70% يوميًا. تعزيزًا لرسالتها في تقديم تجربة تسوق متميزة، تواصل «ماك آرثر جلين» توسيع نطاقها عبر إضافة علامات تجارية جديدة وتطوير خدماتها وافتتاح مواقع جديدة في مختلف أنحاء أوروبا.

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