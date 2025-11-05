دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ماكسوس كورال، شركة التوزيع وتجارة التجزئة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، ومقرها دولة الإمارات، عن استحواذها على سلسلة متاجر إي سيتي التابعة لمجموعة البطحاء للتجزئة والمنتجات المنزلية.

تتمتع شركة ماكسوس كورال بخبرات عريقة في مجال التجزئة تمتد لأكثر من 25 عاماً تعاونت خلالها مع مجموعة من الشركاء الحيويين في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وتُعد إي سيتي مفهوماً عصرياً لمتاجر الإلكترونيات متعددة العلامات التجارية والمنتجات والخدمات، وتتولى الشركة بيع أكثر من 100 علامة تجارية رائدة في مجالات الإلكترونيات الاستهلاكية، والحواسب، والاتصالات والأجهزة المنزلية.

وقال سونيل تشوبرا، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماكسوس كورال: "نحن سعداء بانضمام إي سيتي إلى عائلة ماكسوس كورال. يمثل هذا الاستحواذ خطوة مهمة لتوسيع رقعة تواجدنا في قطاع التجزئة، ونحن متحمسون لتوظيف خبراتنا وابتكاراتنا في قطاع التجزئة لتعزيز تجربة العملاء ودفع مسيرة النمو المستدام".

وتعمل مجموعة البطحاء عن كثب مع شركة ماكسوس كورال لضمان إتمام عملية الاستحواذ بسلاسة وتجنب وقوع أيّة اضطرابات في سير العمليات.

-انتهى-

