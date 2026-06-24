المنامة – مملكة البحرين: أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "حب الوطن الرياضي المتكامل: بحريننا.. عهد وولاء" عن انضمام شركة "فخرو للمطاعم" (ماكدونالدز البحرين) عبر منصة (وعدنا) اللتي تهدف إلى خدمة المجتمع كشريك استراتيجي كشريك استراتيجي لدعم المهرجان الوطني الكبير والمقرر إقامته في صيف 2026، حيث سيقام الحدث بجميع فعالياته ومسابقاته في نادي النصر الرياضي.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتعزز من تحضيرات المهرجان الذي يعد المبادرة الوطنية الأكبر من نوعها، حيث يستقطب المشاركين والشباب من كافة محافظات مملكة البحرين، بهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني عبر البوابة الرياضية والشبابية. وستساهم ماكدونالدز البحرين من خلال هذا التعاون في تقديم دعم تكاملي يساهم في إنجاح العمليات التنظيمية لهذا المحفل الضخم.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد جاسر، المدير العام لشركة فخرو للمطاعم (ماكدونالدز البحرين): "نعتز ضمن منصتنا الخاصه عبر منصة (وعدنا) اللتي تهدف إلى خدمة المجتمع بكوننا جزءاً من هذا الحدث الوطني الرائد الذي يستقطب طاقات الشباب من كافة المحافظات. إن دعمنا لمهرجان (بحريننا.. عهد وولاء) الذي يقام في نادي النصر، ينبع من التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا الوطنية تجاه المجتمع، ودعم المبادرات التي تساهم في تعزيز التلاحم بين أبناء الوطن في بيئة رياضية إيجابية."

من جانبها، أعربت اللجنة المنظمة للمهرجان عن تقديرها الكبير لهذا الدعم الاستراتيجي من قبل ماكدونالدز البحرين، مؤكدة أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً واسعة لمزيد من الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص. وأضافت اللجنة: "إن إقامة المهرجان في نادي النصر كمنشأة مستضيفة، مع وجود شركاء استراتيجيين بهذا الحجم، يعكس تكاتف الجميع لإنجاح حدث وطني يستقطب المشاركين من جميع أنحاء المملكة. إننا ندعو كافة المؤسسات الوطنية للمساهمة في هذا المهرجان، لنقدم معاً نموذجاً مشرفاً في دعم الشباب والرياضة."

الجدير بالذكر أن مهرجان "بحريننا.. عهد وولاء" صيف 2026، سيتضمن مجموعة واسعة من البطولات الرياضية، والورش الفنية، والمسابقات الوطنية المخصصة للأطفال والناشئة، وسط تغطية إعلامية وشبابية مكثفة تهدف للوصول إلى كل بيت في مملكة البحرين.

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