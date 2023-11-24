أبوظبي: أعلن كل من شركة ماغناتي، المزود الرائد لحلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) و"مايو كلينيك"، عن تعاون استراتيجي يهدف إلى تحقيق تحول نوعي في منظومة المدفوعات في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي.

ويهدف هذا التعاون من خلال منصة MagnatiPay المتطورة للمدفوعات لتوفير تجربة دفع سلسة وآمنة للمرضى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. وذلك من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الدفع السهلة، بما في ذلك البطاقات، والمحافظ الرقمية، ونقاط الدفع الذاتي التي تتسم بسهولة الاستخدام، حيث يمكن للمستخدمين الدفع بسرعة وسهولة، دون الحاجة لحمل المبالغ النقدية أو الشيكات.

وتسهم هذه الخطوة في إحداث قفزة نوعية على صعيد التحول الرقمي للمدفوعات في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي. فمن خلال تسهيل وتطوير إجراءات الدفع، تسعى كل من ماغناتي ومدينة الشيخ شخبوط الطبية إلى توفير خيارات أكثر تنوعاً ومرونة للمرضى، الأمر الذي يسهم في الحد من تكاليف أنظمة الرعاية الصحية، بالتزامن مع تحسين تجربة العملاء ورضاهم وتعزيز ثقتهم.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال عماد عبد الوهاب، المدير العام ورئيس حلول المدفوعات الحكومية لدى شركة ماغناتي: "يسعدنا أن نتعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، في إطار التزامنا بمواصلة تطوير منظومة المدفوعات باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات. ويهدف هذا التعاون بشكل رئيسي إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع الطبي، من خلال توفير حلول دفع أكثر مرونة وسهولة، تضمن تجربة أفضل للمرضى".

من جانبها، قالت كارولين ميلوارد، المدير التنفيذي للمالية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: "تلتزم مدينة الشيخ شخبوط الطبية باعتماد أحدث التطورات التقنية من أجل الاستمرار في تحسين تجربة المرضى على كافة المستويات. وسنتعاون مع ماغناتي لتوفير حلول دفع سهلة للمرضى في أبوظبي، من خلال التركيز على التعاون والابتكار".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن ماغناتي

ماغناتي (Magnati) هي الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، وتركز على الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الدفع والإصدار، وتوفر للجهات الحكومية والتجار والمؤسسات منصة مدفوعات ذكية تتيح توظيف البيانات لتعزيز الدخل باستخدام الجيل الجديد من الحلول التقنية المتطورة التي تحسن أداء الأعمال وكفاءتها.

وتستند الهوية المؤسسية لشركة ماغناتي على الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل قطاع المدفوعات إلى فرص واعدة.

وتتخذ ماغناتي من أبوظبي مقراً لها وستساهم خبراتها الواسعة وشبكة علاقاتها الممتدة في تزويد منصة مثالية لجذب شركاء إقليميين وعالميين، وإرساء معايير جديدة للابتكار والخدمات في قطاع المدفوعات.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع Magnati.com