أبوظبي: تتعاون "ماغناتي"، المزود الرائد لحلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع "لاغاردير للسفر"، الشركة العالمية الرائدة في قطاع السفر والتي تتمتع بحضور قوي في السوق الحرة للأطعمة والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث ستعمل "ماغناتي" على تزويد خدمات قبول الدفع بالبطاقات إلى شبكة "لاغاردير" في دولة الإمارات، والتي تشمل 200 نقطة دفع في مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي (DXB).

وسيتم دمج المبالغ النقدية في منافذ "لاغاردير" مباشرة مع حلول الدفع غير النقدي المبتكرة من "ماغناتي، والتي تنسجم مع أعلى معايير الأمان الدولية، مما يضمن للعملاء تجربة دفع سلسة ومتكاملة وآمنة. وتتيح منظومة الدفع قبول مجموعة متنوعة من البطاقات المحلية والدولية، مع خيار التحويل الآلي للعملات الأجنبية، حيث يمكن لعملاء "لاغاردير" إجراء الدفعات بعملاتهم المحلية وباستخدام بطاقاتهم، بسهولة فائقة. وقامت الشركة مؤخراً بتوسيع عملياتها المحلية بإضافة 18 منفذاً في المبنى A الجديد بمطار أبوظبي الدولي.

بهذه المناسبة قال سليم محمود أوان، العضو المنتدب، ورئيس تطوير أعمال الحلول المؤسسية في "ماغناتي": "انطلاقاً من مكانة ’ماغناتي‘ الرائدة في قطاع المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسرنا أن نتعاون مع ’لاغاردير‘ للسفر لتوفير منظومة دفع سلسة ومتكاملة. وتساهم ’ماغناتي‘ في إحداث نقلة نوعية في القطاع من خلال تعاونها مع مختلف الشركات لتوفير أحدث تقنيات المدفوعات التي ترتقي بتجربة العملاء نحو مستويات جديدة من التميز. ونحن على ثقة بأن الحلول التي سنقدمها إلى ’لاغاردير‘ ستساهم في تعزيز الكفاءة وتسهيل إجراء معاملات الدفع".

ومن جانبه قال فاديم موتليك، الرئيس التنفيذي لشركة "لاغاردير للسفر" في دولة الإمارات: "يسعدنا أن نتعاون مع ’ماغناتي‘ لتوفير هذه الحلول الرائدة في مجال المدفوعات؛ فبالنظر إلى تنوع قاعدة عملائنا، تبرز أهمية تزويدهم بأفضل تجارب الدفع وأكثرها أماناً. ونتطلع قدماً إلى ما ستحققه شراكتنا مع ’ماغناتي‘ من نجاحات".

وتعكس الشراكة بين "ماغناتي" و"لاغاردير للسفر" الالتزام المشترك للطرفين باعتماد الحلول والمبادرات الذكية وتقنيات الدفع الآمنة وتوفيرها للمستخدمين لجعل تجربة الشراء أكثر سهولة ومرونة.

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