الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت ماستركارد ومجموعة "اللولو" عن مضافرة جهودهما من أجل العمل معًا على تعزيز الاستدامة والابتكار والكفاءة في قطاع المدفوعات عبر العديد من الأسواق في المنطقة. ويأتي هذا التعاون ترسيخًا للشراكة الطويلة الممتدة لعشر سنوات في قطاع التجزئة بين المؤسستين.

وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل الطرفان على توسيع نطاق شراكتهما لتشمل المملكة العربية السعودية إلى جانب البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر، كما سيتم دمج خبرات ماستركارد الواسعة في مجال تكنولوجيا المدفوعات ضمن عمليات مجموعة اللولو بهدف رفع الكفاءات وتوسيع العمليات وتمكين اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات. كما تشمل الشراكة إطلاق العديد من المشاريع المشتركة على غرار مبادرات الاستدامة ومحافظ بطاقات الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة وإجراء تحسينات تقنية مبتكرة وملموسة.

وستتيح الشراكة توفير العديد من الميزات والفوائد المحسّنة للعملاء، بما في ذلك المعاملات الرقمية داخل المتجر والمزيد من التجارب غير النقدية، بالإضافة إلى المكافآت الشخصية وعروض الاسترداد النقدي عند الانفاق في متاجر اللولو. وللمرة الأولى، ستقوم اللولو بتفعيل نقاط التفاعل من الجيل التالي من ماستركارد (Mastercard Next Gen Point of Interaction)، الذي يسمح للمستهلكين بإجراء المدفوعات بدون بطاقة عند منصات الدفع الذاتي.

وبهذه المناسبة قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "يمثل تعاوننا الاستراتيجي مع شركائنا في مجموعة اللولو نقلة نوعية تدعم جهودنا المشتركة لبناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في تحسين تجربة بطاقات الائتمان ذات العلامة المشتركة، وتمكين المجموعة من توظيف الابتكارات التكنولوجية لتوفير عروض أفضل للعملاء ".

وسيعمل الطرفان على تقديم العديد من بطاقات الائتمان ذات العلامة المشتركة من خلال البنوك الشريكة، بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنك مسقط في السلطنة، وكريدي ماكس في البحرين، وبنك الدوحة في قطر، وبنك الخليج في الكويت، مع خطط للتوسع نحو المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو الدولية: "إن تقديم عروض مخصصة تلبي احتياجات عملائنا بأفضل شكل ممكن هو خطوة مهمة نحو تعزيز نمو وازدهار مجموعة اللولو وتمكينها من تحقيق تطلعاتها المستقبلية، وهذا بالضبط ما ستتيحه لنا الشراكة مع ماستركارد، حيث ستمكّننا من المضي قدمًا في أعمالنا. كما ستسهم هذه الشراكة في تحسين المكافآت والميزات التي يمكن أن نقدمها من خلال شبكة شركائنا في البطاقات ذات العلامة المشتركة في المنطقة. نحن نتطلع لمواصلة هذه الشراكة مع ماستركارد، ولما ستحمله في المستقبل في ظل التطور المستمر في تقنيات الدفع".

يشار إلى أن الشراكة بين ماستركارد ومجموعة اللولو تمتد لأكثر من عقد من الزمن، حرصت خلاله المؤسستان على التعاون والابتكار تلبية للمتطلبات المتغيرة للمستهلكين في المنطقة. وقد جرى إطلاق أول بطاقة ائتمانية تحمل علامة تجارية مشتركة في العام 2013، وأعقب ذلك العديد من المبادرات المشتركة التي رسّخت أواصر العلاقات مع مختلف الشركاء المصدرين للبطاقات ذات العلامة التجارية المشتركة.

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

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