تستمر الحملة لمدة 60 يومًا وتهدف لمحو الأمية المالية بين الشباب

تتضمن هذه المبادرة عقد ورش عمل وعروض تفاعلية ومباشرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع "زيوا" أول تطبيق للمدفوعات مخصص حصريًا للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتنظيم حملة محو الأمية المالية ضمن عدد من الجامعات والمدارس المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الشراكة الأولى من نوعها لتجهيز الشباب في دولة الإمارات بالأدوات والمعارف التي تمكنهم من تولي مسؤولية مستقبلهم المالي بشكل كامل.

تقام الحملة خلال الفترة بين 9 أكتوبر و4 ديسمبر، وتهدف لرفع الوعي بأهمية بناء عادات إنفاق صحية في سنّ مبكر، مع استعراض دور منصة زيوا، مدعومة بحلول الدفع الحديثة من ماستركارد في تحقيق هذا الهدف. كما تساهم الحملة في سدّ ثغرة الأمية المالية لدى جيل الشباب، وذلك بالاستفادة من خبرات ماستركارد الرائدة في مجال الخدمات المالية مضافًا إليها قدرات "زيوا" المتميزة في مجال الابتكار في التقنيات المالية، لتقديم تعليم مالي عملي للطلاب في دولة الإمارات.

وتتوافق أهداف الحملة مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، وهي استراتيجية وطنية شاملة لتشجيع بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة ومجتمع متسامح ونابض بالحياة. ومن الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية، تمكين الشباب من القيام بدور فاعل في المجتمع والاقتصاد. وتدعم مبادرة ماستركارد وزيوا هذا الهدف من خلال وضع الشباب على المسار الصحيح لتحقيق النجاح والأمن المالي، ودعمهم للاعتماد على أنفسهم وتحقيق الاستقلال المالي.

وقالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "من المهم في عالمنا المعاصر الذي أصبح اتخاذ القرارات المالية فيه أكثر تعقيدًا، أن نشجع على محو الأمية المالية في سن مبكرة. ونعتقد بأن زيوا هي الشريك الأنسب لغرس عادات الإدارة المالية السليمة عند الشباب في دولة الإمارات، لأن هذه الشركة تفهم الاحتياجات المالية لشباب اليوم. ونأمل من خلال هذه الشراكة المساهمة في تمهيد الطريق أمام الشباب لتحقيق الاستقلال المالي وبناء مستقبل لا حدود له من الإمكانيات".

تستمر هذه الحملة لثلاثة أشهر، وتضم العديد من الجلسات التفاعلية التي تتيح للمشاركين إمكانية طرح الأسئلة وطلب المشورة، والحصول على إرشادات فردية تلبي متطلباتهم المالية الفريدة. وبخلاف برامج التثقيف المالي التقليدية، ستقدم هذه الحملة عروضًا مباشرة وتطبيقات عملية تشرك الشباب بشكل مباشر في سيناريوهات واقعية حول الإدارة المالية، وكل ذلك بطريقة تفاعلية ممتعة.

كما تستعرض "زيوا" خلال الحملة منصتها سهلة الاستخدام الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية، كيف تعمل على تمكين الشباب من تحمل مسؤولية إدارة أموالهم، وتحديد أهدافهم المالية وتتبع نفقاتهم، وإجراء المدفوعات بطريقة آمنة عبر بطاقاتهم الخاصة من ماستركارد. وبهدف تشجيع الطلاب على المشاركة، ستعمل المؤسستان الرائدتان على تقديم جوائز مميزة للطلاب الذين يظهرون التزامهم بمحو الأمية المالية خلال فترة انعقاد الحملة.

من جانبه قال ألوك كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "زيوا": "نعتقد بأن بناء مستقبل مالي أفضل يبدأ بالمعرفة، ولذلك فإننا نسعى لإعادة تحديد شكل التداولات المالية في المستقبل. وإلى جانب دورها في تمكين الشباب في دولة الإمارات، تمثل شراكاتنا مع ماستركارد في حملة محو الأمية المالية محطة مهمة في رحلتنا نحو إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة الشباب لأموالهم. نحن نعيش في هذه المنطقة وندرك تمامًا التحديات التي تقف في وجه أبناءها ونتفهم تطلعاتهم وما يطمحون إليه، وهذا هو بالضبط الحافز وراء التزامنا بترسيخ مكانة زيوا الريادية كمنصة مدفوعات مخصصة للشباب في دولة الإمارات وخارجها".

تجدر الإشارة إلى أن مستويات الديون الفردية في الإمارات صنفت في ثالث أعلى مستوى في المنطقة، بنسبة تصل إلى 46,7% من السكان أو ما يعادل 4,3 مليون شخص في الديون، بينما يبحث 12,8% من السكان بشكل مستمر عن القروض1. في المقابل، لا يتجاوز معدل انتشار الثقافة المالية في البلاد 30.7%.2

وقد أثبتت الدراسات بأن دروس محو الأمية المالية يمكن أن تساعد الطلاب على اتخاذ قرارات مالية أفضل في مرحلة لاحقة من حياتهم. وكشفت دراسة نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن وجود رابط بين تراجع الثقافة المالية وانخفاض مستويات المعيشة وتراجع الصحة النفسية والبدنية والاعتماد بشكل أكبر على الدعم الحكومي. من جهة أخرى، فإن تمكين الشباب ماليًا، يجعلهم أقل ميلًا للاعتماد على برامج الدعم الحكومي أو مراكمة ديون لا يمكنهم إدارتها، مما يقلل من العبء على الموارد الحكومية وأنظمة الرعاية الاجتماعية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.