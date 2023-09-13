

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفع حجم معاملات طلب الطعام ضمن تطبيقات "دليفري هيرو" عبر بطاقات ماستركارد لأكثر من الضعف بين عامي 2020 و2022

ماستركارد ومنصة "طلبات" التابعة لدليفري هيرو تطلقان بطاقة ائتمان تحمل العلامة المشتركة بهدف ربط المستهلكين في الإمارات بالمذاقات المفضلة لديهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة– تستمر الشراكة الاستراتيجية بين ماستركارد وشركة "دليفري هيرو"، المنصة الرائدة عالميًا لخدمات التوصيل المحلية، بالمساهمة في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومنذ إعلان الطرفين عن عقد شراكة واسعة النطاق لرقمنة المعاملات عبر كامل سلسلة الدفع التابعة لدليفري هيرو في عام 2020، سجلت الشركتان تضاعف معاملات الدفع عبر المنصات التابعة لدليفري هيرو. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، تعاونت ماستركارد مع دليفري هيرو لتبسيط عمليات قبول المدفوعات عبر الشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف توفير قيمة أفضل للمستهلكين عبر الملايين من معاملات الدفع.

وسجلت معاملات طلب الطعام من تطبيقات دليفري هيرو عبر بطاقات ماستركارد نموًا بنسبة تزيد عن 100% بين عامي 2020 و2022. وقد استفاد مئات الآلاف من العملاء في المنطقة من العروض القيمة التي توفرها ماستركارد، بما في ذلك المزايا والخصومات الفريدة. وقد شهد إجمالي قيمة البضائع (GMV) لشركة دليفري هيرو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سنويًا متسارعًا بلغ 21% خلال الربع الثاني من العام 2023 (بينما بلغت الزيادة السنوية 16% خلال الربع الأول من العام)، مدفوعة بالطلب الكبير من العملاء.

وفي ظل التحول الواضح والمستمر نحو التجارة الإلكترونية في قطاع توصيل الطعام ومواد البقالة، حرصت ماستركارد على توفير الدعم اللازم للمستهلكين للتمتع بتجربة سلسة وآمنة عند إجراء معاملات الدفع الرقمية. وفي خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة، تعاونت ماستركارد مؤخرًا مع كل من بنك أبوظبي التجاري وشركة "طلبات الإمارات" لإطلاق أول بطاقة متخصصة لطلبات الطعام، وهي بطاقة "طلبات من بنك أبوظبي التجاري" ضمن بطاقات ماستركارد، بهدف تقديم المزيد من المكافآت على طلبات التوصيل اليومية. وتتوفر البطاقة الجديدة عبر سبعة تصاميم مستوحاة من الطعام، تناسب مختلف أذواق عشاق الطعام، ويمكن التقديم للحصول عليها رقميًا عبر تطبيق طلبات.

وقالت آمنة أجمل، النائب التنفيذي للرئيس لشؤون تطوير الأسواق لدى ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا: "تحرص ماستركارد على دعم شركائها من خلال تمكينهم من تقديم تجربة استهلاكية هي الأفضل من نوعها على الإطلاق. وكجزء من شراكتنا مع دليفري هيرو، نواصل الابتكار في قدرات معالجة المدفوعات لنتمكن من توفير أفضل العروض للمستهلكين. وإن بطاقة طلبات التي تحمل العلامة المشتركة وجرى إطلاقها مؤخرًا هي مثال آخر على مساهمتنا في إثراء حياة حاملي بطاقاتنا عبر تقديم المزيد من المزايا والتسهيلات".

من جانبه قال إيمانويل توماسين، المدير المالي لدى دليفري هيرو: "تجمعنا بماستركارد شراكة متميزة تقوم على اهتمامنا المشترك بالابتكار، وتتيح لنا توفير مزايا غير مسبوقة لعملائنا، وإمكانية تحسين الكفاءة التشغيلية والاستغناء عن التعاملات النقدية في سلسلة القيمة. نحن نساهم في وضع معايير جديدة ترتقي بمستقبل حلول التجارة الإلكترونية".

وتسهم هذه الشراكة مع "دليفري هيرو" في تشجيع اعتماد المدفوعات الرقمية والارتقاء بتجربة العملاء لمستويات غير مسبوقة، فضلًا عن تعزيز الأمن المالي للعملاء وعمال التوصيل والمطاعم، ودعم الشمول المالي في المنطقة، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر مختلف منصات دليفري هيرو.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن شركة دليفري هيرو (Delivery Hero)

دليفري هيرو (Delivery Hero) هي منصة التوصيل المحلي الرائدة في العالم، وتقدم خدماتها في أكثر من 70 دولة في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا. تأسست الشركة كخدمة لتوصيل الطعام في عام 2011، وتدير اليوم منصة التوصيل الخاصة بها في أربع قارات. وتقود دليفري هيرو الطريق في مجال التجارة السريعة، وهي الجيل المقبل من التجارة الإلكترونية، تهدف لتوفير البقالة والسلع المنزلية بين أيدي العملاء في أقل من ساعة واحدة، وغالبًا في غضون 20 إلى 30 دقيقة. يقع المقر الرئيسي للشركة في العاصمة الألمانية، برلين، وهي مدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية منذ العام 2017، وهي اليوم جزء من مؤشر MDAX. للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: www.deliveryhero.com.