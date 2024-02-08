المنامة، البحرين: أبرمت شركة البحرين للتسهيلات التجارية "تسهيلات البحرين" شراكة مع ماستركارد بهدف تغيير مشهد المدفوعات التجارية في البلاد عبر إطلاق البطاقات الائتمانية لقطاع الشركات والمؤسسات وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على تقديم حلول فريدة ونوعية للشركات لإدارة النفقات والمبالغ المستحقة والتدفقات النقدية. ستوفر البطاقة كفاءة وقدرة أكبر على تتبع وإدارة التدفقات التجارية بين الشركات والمؤسسات بشكل عام، بما في ذلك النفقات اليومية، ومدفوعات الموردين، وفواتير الخدمات، ونفقات السفر، والمدفوعات الحكومية والمدفوعات الأخرى. كما وستوفر البطاقة الائتمانية خدمات فريدة ومكافآت حصرية لحامليها مثل نظام الخصومات الخاص لحاملي البطاقة وغيرها من الخدمات النوعية.

وقال عبدالله بوخوة، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية: "يمثل هذا التعاون مع ماستركارد خطوة مهمة في سياق إستراتيجية الشركة الرامية لتزويد الشركات والمؤسسات في مملكة البحرين بحلول مبتكرة تلبي مختلف احتياجاتهم المالية. وستسهم هذه البطاقات التجارية في تعزيز محفظة منتجاتنا وإثراء الابتكار والأتمتة وإدخال التقنيات الرقمية في قطاع المدفوعات التجارية".

من جانبها قالت ماريا ميدفيديفا، رئيس تطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية والبحرين لدى ماستركارد: "ترسخ هذه الشراكة مع شركة تسهيلات البحرين من التزامنا بدعم تدفقات المدفوعات الرقمية وتحسين مجال التعاملات التجارية بين الشركات من خلال توفير حلول دفع آمنة وموثوقة. ونسعى من خلال هذه الشراكة لتمكين الشركات بالأدوات التي تعزز من قدرتها على إدارة عملياتها المالية بأعلى مستويات الكفاءة. ونعتقد بأن الجهود الأخيرة التي قمنا بها في المنطقة، بالشراكة مع شركة تسهيلات البحرين، لها دور محوري في تشجيع اعتماد حلول الدفع الرقمية، بما يعكس رؤيتنا ببناء عالم غير نقدي والتزامنا بتعزيز النمو المالي في المنطقة".

ومن المتوقع أن يسهم التعاون بين "تسهيلات البحرين" وماستركارد في تطوير عمليات الشركات والمؤسسات وإدارة نفقاتها ومدفوعاتها، وتشكل خطوة مهمة للتحول نحو منظومة أكثر كفاءة واعتمادًا على التقنيات الرقمية في المملكة.

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

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