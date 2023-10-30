الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن «بنك الاستثمار»، أحد البنوك التجارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة ، عن دخوله في شراكة حصرية مع ماستركارد، لإصدار البطاقات الائتمانية، وإجراء التحويلات المالية الخاصة بالعملاء من الأفراد والشركات. وفي الوقت الذي يواصل فيه بنك الاستثمار جهود تطوير خدماته من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج الاستراتيجية، ستلعب الشراكة الجديدة مع ماستركارد دوراً هاماً ورئيسياً في تطوير الخدمات التي يقدمها البنك للقاعدة المتنامية من العملاء الأفراد، وإثرائها بعروض ومنتجات رقمية شاملة.

وسيساهم هذا التعاون في إثراء تجارب وعروض العملاء، ورفدها بمجموعة واسعة من مكافآت وامتيازات السفر والحياة العصرية من ماستركارد، والتي توفر للعملاء مستويات عالية من السهولة و الراحة. بالإضافة إلى المزايا الواسعة المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة كالرحلات المجانية من وإلى المطار، وخدمة المسار السريع في المطار، يُمكن لحاملي بطاقات ماستركارد الاستفادة من باقات تجوال البيانات العالمية، وتأمين السفر المجاني، والدخول الفوري إلى أكثر من 1000 صالة كبار الشخصيات في المطارات حول العالم. وسيتمكن البنك كذلك من الوصول إلى منصة "Priceless Cities" الحصرية التي تقدم لحاملي بطاقات ماستركارد تجارب لا تنسى في المدن والمناطق التي يعيشون فيها، ويسافرون إليها.

وسيستفيد عملاء بنك الاستثمار بموجب هذه الشراكة من خدمات ماستركارد العابرة للحدود، والتي تقدم تحويلات مالية شبه فورية برسوم وأسعار صرف تنافسية مقارنة بالقنوات التقليدية. والتي تتوفر من خلال بوابة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول الخاص ببنك الاستثمار، وستتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إجراء مدفوعات الشركات في جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال أحمد أبو عيدة، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: "نسعى في بنك الاستثمار دائماً للاستفادة من مختلف السبل لإثراء العروض المتميزة التي يتمتع بها عملاؤنا، حيث ستساهم هذه الشراكة في تزويدهم بباقة واسعة من منتجات، وامتيازات مبتكرة."

وأضاف: " يقدر عملاؤنا المكانة المتفردة التي حققها البنك في سوق الخدمات المصرفية للأفراد التي تتسم بالتنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسنعمل على توظيف الدعم الاستشاري من ماستركارد لترسيخ هذه المكانة".

من جانبها، قالت جينا بيترسن سكيرم، نائب الرئيس ومدير تطوير الأعمال لدى ماستركارد في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان: "تعمل ماستركارد مع مختلف المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولطالما كانت في طليعة الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة للتحول نحو اقتصاد رقمي قوي. إن حلولنا المتطورة والمبتكرة وخبراتنا الطويلة تُمكّن المؤسسات المالية من توسيع عروضها، والارتقاء بخدماتها، كما تمكنها من تلبية المتطلبات المتغيرة لعملائها".

وقالت أوليفيا بيلينجهام، نائب الرئيس الأول ورئيس الخدمات المباشرة لدى ماستركارد في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يسعدنا توحيد جهودنا مع بنك الاستثمار لتسريع جهود التحول الرقمي لديه، وفتح الباب واسعاً أمام عالم من الفرص والامتيازات لعملائهم".

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نبذة عن بنك الاستثمار

تأسس «بنك الاستثمار» في عام 1975 كشركة مساهمة عامة في إمارة الشارقة. منذ إنشائه، حقق البنك تقدماً كبيراً، وساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية في الشارقة والإمارات العربية المتحدة. تركزت أعمال البنك في البداية على الخدمات المصرفية للشركات، وتلبية احتياجات العملاء من الأعمال والشركات، ووسع عروضه وخدماته تدريجياً لتضم محفظة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد. وتدخل الخدمات المصرفية للشركات والأفراد اليوم في صميم استراتيجية تنمية أعمال بنك الاستثمار والتي تشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً بالاستفادة من سجل البنك الحافل بالنجاح والابتكار.

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.