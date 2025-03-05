دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت ماستركارد اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع المشرق لدعم إطلاقه كبنك رقمي في باكستان. وتهدف الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي للمشرق في دبي، بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين، إلى تطوير وإدارة محافظ البطاقات لمختلف الفئات، بما يشمل الأفراد والعملاء المميزين وقطاع الأعمال.

ومنح البنك المركزي الباكستاني (SBP) "مشرق باكستان" ترخيصاً مقيداً للعمليات التجريبية، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التحول الرقمي في البلاد وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للفئات غير المشمولة بالخدمات المصرفية. وتجمع هذه الشراكة بين النجاح الإقليمي للمشرق وخبرة ماستركارد العالمية والمحلية في باكستان، بهدف تقديم حلول رقمية مبتكرة للأفراد والشركات لدعم وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتسريع تبني المدفوعات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي في باكستان.

وبهذه المناسبة، قال محمد هميون سجاد، الرئيس التنفيذي للمشرق باكستان :"تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع ماستركارد التكامل القوي بين مؤسستينا ورؤيتنا المشتركة لدعم نمو باكستان من خلال تقديم تجارب مصرفية متميزة وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية. وستتيح لنا هذه الشراكة تقديم كفاءة وموثوقية وأمان غير مسبوقين عبر منتجات البطاقات لكل من الأفراد والشركات. ويتمثل طموحنا في تبسيط عمليات الدفع عبر معاملات سريعة وآمنة، وإعادة تعريف تقديم الخدمات بما يعزز النمو المالي، ودفع عجلة الابتكار لخلق قيمة متبادلة وتمكين مالي حقيقي. ونتطلع معاً إلى توسيع نطاق المدفوعات الرقمية، وتعزيز النمو المستدام، والمساهمة بشكل فاعل في الاقتصاد الرقمي لباكستان".

ومن جانبه، قال أرسلان خان، مدير منطقة باكستان وأفغانستان لدى ماستركارد : "نلتزم في ماستركارد بتوظيف قوة الشراكات لتطوير منظومة الخدمات المالية في باكستان. نحن فخورون باختيار المشرق لنا لدعم إطلاق بنكه الرقمي في باكستان، من خلال تقديم حلول رقمية رائدة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. ويهدف هذا التعاون مع مؤسسة رائدة مثل المشرق إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وإحداث تغيير حقيقي لصالح المجتمعات غير المشمولة بالخدمات المصرفية في باكستان".

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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