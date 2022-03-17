احتفالاً بإطلاق سلسلة "صوتها"، استضافت ماستركارد ومركز الملك عبد الله المالي فعالية خاصة لتسليط الضوء على قصص نجاح سيدات الأعمال في المملكة

الرياض: انطلاقاً من التزامها بتمكين رائدات الأعمال في المملكة العربية السعودية، أطلقت ماستركارد سلسلة بودكاست بعنوان "صوتها"، بهدف سرد قصص نجاح وتميز رائدات الأعمال في المملكة والمنطقة.

وفي فعالية خاصة ضمن بودكاست "صوتها" استضافت ماستركارد بالتعاون مع مركز الملك عبد الله المالي في الرياض جلسة نقاشية، بعنوان "صوتها"، أدارتها رها محرق، أصغر امرأة عربية وأول سعودية تتسلق قمة إيفرست والقمم السبع حول العالم، وذلك بمشاركة أربع رائدات أعمال، سردن خلالها الجلسة قصصهن وتجاربهن الناجحة والمُلهمة في ريادة الأعمال على مستوى المنطقة.

وضمت الجلسة الحوارية كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة آل سعود، الشريك المؤسس فيThe Travelling Panther، وسنية عبدالعال مؤسسة Perfectly Pressed، وأروى العلي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةCreative Pathways، وماريا ميدفيديفا نائب الرئيس ورئيس تطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية والبحرين لدى ماستركارد.

وتعليقاً على ذلك، قالت ماريا ميدفيديفا، رئيس تطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية والبحرين، ماستركارد: "تهدف هذه الخطوة لإطلاق العنان لقدرات المرأة السعودية، وتمكينها من المشاركة في تعزيز الاقتصاد؛ وذلك في إطار التزامنا بتوفير الحلول الرقمية لرائدات الأعمال بما يساعدهن لتعزيز نمو أعمالهن. وستوفر القصص التي تحكيها حلقات سلسلة البودكاست مصدراً لإلهام مزيد من السيدات وتحفيزهن، حيث من المتوقع أن تدعم سلسلة البودكاست "صوتها" جهودنا في المملكة لبناء عالم أفضل وأكثر شمولاً للجميع".

من جهته، قال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي في مركز الملك عبد الله المالي (كافد): "تمر المملكة بمرحلة تحوّل ليس لها مثيل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. واليوم توجد كثير من الفرص أمام المرأة أكثر من أي وقت مضى للمساهمة في هذا التحول واستثمار إمكاناتها في صناعة مستقبل التنمية لتكون جزء أصيل من المشروع النهضوي في المملكة، حيث حققت المرأة السعودية نجاحات كبيرة في جميع الأعمال التي أنيطت بها، بل وتبوأت أعلى المناصب القيادية سواء على المستوى الرسمي أو في قطاعات الأعمال، مبرهنة أنها شريك أساسي في دفع عجلة التطور والازدهار الاقتصادي. ونفخر في "كافد" بأن نشارك ماستركارد في تعزيز أصوات مجموعة من أكثر نساء المملكة العربية السعودية إلهاماً وإبداعاً، حتى يتمكنَّ من إنارة الطريق أمام جيل قادم من القادة".

وتشمل سلسلة "صوتها" ست حلقات، تناقش كل منها موضوعاً مميزاً يجسد بعضاً من صفات السيدات الناجحات بما في ذلك الشجاعة، والطموح بلا حدود، والتحفيز، والمرونة، والديناميكية، والقدرات التي لا تقدر بثمن، وتسلط الحلقات الضوء على مسيرة كل ضيفة، خلال حوارها مع رها محرق.

وقالت إيمون شكور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Blossom (مشاركة في البودكاست): "يعد دعم وتمكين المرأة وإشراكها بشكل متساوي على مختلف الصعد، سواء كانت عائلية، اجتماعية، أو مهنية، أفضل شيء يمكننا القيام به لدعم اقتصادنا. من الضروري أن يتحقق الشمول للجميع، فعندما تنجح المرأة، ينجح الجميع، ويؤدي إشراك المزيد من السيدات في سوق العمل إلى تحقيق عوائد اقتصادية أكبر، ويسهم في تعزيز الابتكار، بما يؤدي إلى بناء مجتمعات مزدهرة".

وكان مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أطلقته ماستركارد في وقت سابق، قد أشار إلى أن هذه الشركات في السعودية حددت عدة مجالات رئيسية تدفع النمو وهي سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات (47%)، وبرامج التدريب ورفع مهارات الموظفين (46%. وتظل جهود التحول الرقمي حيوية لتحقيق هذا النمو، وتشير الأبحاث إلى أن السيدات تقدن جهود التحول التقني على مستوى المنطقة، حيث وصلت نسبة الشركات الرقمية من بين الشركات التي تقودها سيدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 81% فيما بلغت النسبة 68% فقط في الشركات التي يقودها الرجال.

وعلى الصعيد العالمي، تلتزم ماستركارد ببناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولية، حيث تعهدت الشركة بربط 25 مليون سيدة أعمال على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي العالمي بحلول عام 2025، من خلال توفير الأدوات الرقمية، وبرامج التدريب، والرؤى والاستراتيجيات والحلول التي تمكن كافة الأعمال. كما أطلقت ماستركارد عدداً من المبادرات، والأدوات المجانية الخاصة بالأمن السيبراني عبر الإنترنت، فضلاً عن منصة "The Entrepreneur's Odyssey"، التي تعد أول منصة تعليمية رقمية من نوعها تجمع العديد من المواد الأكاديمية والتجارية القيمة وذلك بهدف مساعدة الشركات الصغيرة على النمو والازدهار.

يمكنكم متابعة بودكاست "صوتها" على الموقع التالي: www.Priceless.com/HerVoice

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة

وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن كافد

يعتبر كافد وجهة أعمال وأسلوب حياة ببنية تحتية متطورة، وهو تحفة معمارية مستدامة صمّمها أكثر من 25 شركة معمارية رائدة. ويحتوي كافد حالياً على 64 برجاً و30 مبنى أعادت صياغة الأفق العمراني للعاصمة الرياض. وتمتد مساحة كافِد على 1.6 كيلو متر مربع، ويوفّر المركز بيئة أعمال تنافسية وأسلوب حياة عصري. كما يعتبر المركز أكبر مشروع تطوير عقاري يحصل على الشهادة البلاتينية لبرنامج "القيادة في الطاقة والتصميم البيئي - LEED Platinum ND" وهي أعلى اعتماد تمنحه الهيئة الرائدة في مجال تقنية المباني الخضراء.



