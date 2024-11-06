دبي، الإمارات العربية المتحدة: في شراكة هي الأولى من نوعها بين القطاعين العام والخاص؛ أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع منصة الدفوعات الإقليمية "بُنى" لتقديم خدمات متقدمة في مجال المدفوعات عبر الحدود، تستهدف تعزيز كفاءة التحويلات المالية للشركات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، من خلال حلول تتميز بالسهولة، والتكلفة المنخفضة، والشفافية.

وستنضم ماستركارد بموجب هذه الشراكة كعضو مباشر في أنظمة المدفوعات عبر الحدود لمنصة "بُنى"، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الراهنة المتمثلة في التكاليف المرتفعة، وطول فترات الانتظار، وقلة الشفافية في تحويل الأموال إلى المنطقة وخارجها، وذلك عبر تقديم حلول مبتكرة وفعّالة. وتتميز منصة "بُنى" بخدمات التسوية الإجمالية الفورية، والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، الأمر الذي يمنح المشاركين ميزة فريدة تسهم في تسريع المعاملات وتقليل التكاليف، ما يعزز تجربة العملاء، ويرفع من كفاءة الأنظمة المالية في المنطقة.

وتشمل الفوائد الرئيسية لهذه الشراكة:

تمكين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم من إرسال مدفوعات سريعة وآمنة واقتصادية من حيث التكلفة إلى المشاركين في منصة "بُنى"، عبر تكامل سلس من خلال اتصال واحد بمنصة ( Mastercard MOVE ).

). توسيع نطاق الفوائد للمشاركين في منصة "بُنى" بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة للمنصة للاتصال بمنصة ( Mastercard MOVE )، حيث يتيح هذا التكامل إجراء مدفوعات آمنة وسريعة وفعالة إلى أسواق دولية خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الاستفادة الكاملة من شبكة ماستركارد العالمية.

وبهذه المناسبة، قال آلان ماركوارد، رئيس حلول التحويلات المالية لدى ماستركارد: "يمثل إعلان اليوم خطوة رئيسية لتقديم مدفوعات عابرة للحدود تتسم بالسرعة والشفافية والفعالية من حيث التكلفة، سواء داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو خارجها. يعتمد هذا التعاون على البنية التحتية والروابط القائمة، الأمر الذي يُلغي الحاجة إلى استثمارات أو تعديلات كبيرة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، ويتيح لها تقديم خدمات أكثر كفاءة لعملائها من الأفراد والشركات. كما يعكس هذا التعاون التزام ماستركارد الراسخ بتطوير المدفوعات العابرة للحدود من خلال تعزيز تكامل الأنظمة الحالية وتوسيع نطاقها".

من جانبه، قال مهدي مناع، الرئيس التنفيذي لشركة "بُنى": "تم تأسيس منصة بُنى بهدف تسهيل المدفوعات العابرة للحدود وجعلها أكثر مرونة ويسرًا للأفراد والشركات في المنطقة. ويُعد انضمام ماستركارد إلى نظامنا متعدد العملات خطوة مهمة ستعزز من خدماتنا الحالية، وتدعم شركاءنا المصرفيين، وتسهم كذلك في تعزيز الشمول المالي، وتحفيز النمو، ودفع عجلة التجارة في مختلف أنحاء المنطقة".

وتوفر منصة (Mastercard MOVE) حلاً متكاملاً وفعّالاً للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وعملائها، لإجراء تحويلات مالية محلية ودولية تتميز بالسرعة والأمان. تمتد خدمات هذه المنصة إلى أكثر من 180 دولة، وتشمل التعامل بأكثر من 150 عملة، مما يتيح وصولًا واسع النطاق يغطي أكثر من 95% من سكان العالم الذين يمتلكون حسابات مصرفية.

وتُعد منصة "بُنى" التي أطلقها صندوق النقد العربي في عام 2018، نظاماً متكاملاً للمدفوعات العابرة للحدود، يهدف إلى تعزيز التكامل المالي وبناء جسور اقتصادية فاعلة بين الدول العربية، وتوسيع أنشطة التجارة والاستثمار مع الشركاء التجاريين العالميين.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

WWW.mastercard.com

وتمثل منصة Mastercard Move منظومة شاملة لقدرات تحويل الأموال، تدعم مجموعة متنوعة من تجارب الدفع، بدءًا من المدفوعات الشخصية وحتى عمليات التحويل ومدفوعات الأعمال. وتغطي خدمات المنصة ما يقرب من 10 مليارات نقطة دفع، مما يتيح الوصول إلى نحو 4.8 مليار شخص حول العالم، بما يعادل أكثر من 95% من السكان الذين يمتلكون حسابات مصرفية. وتوفر هذه المنصة حلولًا متكاملة لتلبية مختلف احتياجات تحويل الأموال عبر مجموعة من المدفوعات والمعاملات المالية.

تشمل خدمات ماستركارد عبر الحدود، وهي جزء من منصة Mastercard Move، مجموعة من المنتجات التي تقدمها شركة Mastercard Transaction Services (US) LLC، المعروفة تجارياً باسم New York Bay Remittance، والمسجلة تحت رقم NMLS ID# 900705. وقد حصلت هذه الشركة على ترخيص كشركة لتحويل الأموال من "إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك"، بالإضافة إلى تقديم خدماتها من خلال شركاتها التابعة الحاصلة على التراخيص اللازمة.

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