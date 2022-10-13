عمان، الأردن : رحبت ماستركارد، الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، بانضمام البنك الأردني الكويتي شريكاً عالمياً إلى برنامجها "فينتك إكسبريس"، الذي يجمع تحت مظلته شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمؤسسات المالية التقليدية مثل المصارف، ويدعم البرنامج جهود الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية من خلال تسهيل التحالفات مع شركات التكنولوجيا وشركائها لتوفير منتجات جديدة في الأسواق، وإضافة حلول دفع مميزة، وتعزيز الابتكار من خلال التعاون المشترك.

وقال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق، تواصل ماستركارد التأقلم من خلال إطلاق برامج مبتكرة ونسج شراكات جديدة تدفع عجلة التحول الرقمي، وتدعم الشركات الجديدة في القطاع. ويسعدنا أن نرحب بالبنك الأردني الكويتي شريكاً عالمياً لماستركارد، لنعمل معاً على دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، بما يعزز التنافسية ويدعم التعاون المشترك للارتقاء بتجارب المستخدمين والعملاء، وتحقيق الشمول المالي بما يفتح أمامنا آفاقاً جديدة للنمو."

وينقسم برنامج "فينتك إكسبريس" إلى ثلاث وحدات أساسية هي:

وحدة الوصول: التي تتيح للكيانات القائمة والمعتمدة الحصول على شهادة الترخيص الخاصة بإصدار بطاقات ماستركارد والوصول إلى شبكة الشركة عبر عملية إعداد مبسطة، وحدة البناء: لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية التي تعمل كمعالج لمدفوعات الشركات والأعمال في أن تصبح "شريك إكسبريس" من خلال إقامة تحالفات تكنولوجية مميزة، والاستفادة من جميع المزايا التي تمنحها ماستركارد، ووحدة الاتصال: لتمكين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة الراغبة في إضافة حلول دفع إلى منتجاتها الاتصال بشركاء إكسبريس المعتمدين المتاحين بكل سهولة عبر بوابة ماستركارد Engage، وإطلاق خدماتها مع ماستركارد في غضون أيام قليلة. وتعد شركة "إن إي سي بيمنتس"، المتخصصة في تكنولوجيا وخدمات الدفع الرقمية المصرفية، أول شريك عالمي ينضم لبرنامج فينتك إكسبريس من ماستركارد.

من جانبه، قال سهيل سلمان، رئيس تنمية أعمال التجزئة في البنك الأردني الكويتي: "يسعدنا أن نكون أول بنك في الأردن ينضم إلى برنامج فينتك إكسبريس من ماستركارد، في خطوة من شأنها تعزيز التزامنا بتبوء مكانة مرموقة في مجال المدفوعات الرقمية في البلاد. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستمهد الطريق أمام البنك الأردني الكويتي لدخول قطاعات جديدة في الأسواق، والتواصل مع الشركات الناشئة والمؤسسات المالية لتقديم حلول دفع مميزة تسهم في تسريع نموها، والذي نعتبره نمواً للبنك الأردني الكويتي أيضاً. ومن خلال تعاوننا مع ماستركارد، سنواصل تطوير مجموعة واسعة من الحلول الرائدة بهدف الارتقاء بأعمالنا والإسهام في تطوير منظومة التكنولوجيا المالية في الأردن، وترسيخ مكانتنا بين أبرز مزودي خدمات المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وإلى جانب خبرتها التقنية في تقديم الحلول الرقمية التي تساعد الأعمال المختلفة على تحقيق النمو، تتمتع ماستركارد بانتشار عالمي وشبكة واسعة من الشركاء والخبرات المحلية التي تمكنها من توفير الدعم لشركات التكنولوجيا المالية في جميع مراحل نموها بدءاً من مرحلة التأسيس وصولاً لدعم طموحات توسعة الأعمال وتطويرها على مستوى العالم. وتتعاون ماستركارد مع شركات الابتكار الناشئة من خلال برامج مثل «ستارت باث» وبرنامج "فينتك إكسبريس" عبر محفظة «ماستركارد أكسيليرايت» للمساعدة على ضم مليار شخص حول العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس وفي أي مكان. ابتكاراتنا وحلولنا تساعد الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.