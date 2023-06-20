

الكويت: أعلنت ماستركارد عن إطلاق خدمة "اضغط وادفع" (Click to Pay) للسداد عبر الإنترنت في الكويت بالتعاون مع شركة "ون جلوبال" (One Global™) الرائدة في مجال حلول التحول الرقمي المبتكرة، وذلك من خلال رخصة الشركة كمزوّد لخدمات الدفع.

وتقدم خدمة "اضغط وادفع" معياراً جديداً لعمليات السداد الإلكتروني التي يقوم بها المستخدمين، وتوفر تجربة مريحة لسداد قيمة المدفوعات الإلكترونية بسرعة وسهولة وأمان دون الحاجة إلى إدخال بيانات اعتماد بطاقات الائتمان أو تخزين هذه المعلومات الحساسة لدى المنصات الإلكترونية المختلفة للتجار. وبمجرد التسجيل في الخدمة، يمكن للمستخدمين سداد قيمة المدفوعات من خلال البطاقات المخزّنة في ملفاتهم لدى أي تاجر يدعم هذه الخدمة.

وتوفر "ون جلوبال" إمكانية استخدام هذه الخدمة على منصة وتطبيق الخدمات المالية عبر الجوال "أوجي موني" (Og MoneyTM) التابعة لها، وذلك عند شراء بطاقات الهدايا الرقمية وقسائم الألعاب من مواقع مثل "أمازون" و"بطاقات أبل" و"بلاي ستيشن" و"ننتيندو"، وكذلك سداد الفواتير. وتعد "أوجي موني" متجرًا شاملًا لشراء قسائم الألعاب والبطاقات الترفيهية وسداد فواتير الخدمات وتعبئة الرصيد والسفر وغيرها من الخدمات الرقمية. وستعمل "ون جلوبال" قريبًا على توسيع نطاق الخدمة نحو بلدان أخرى مع دعم مزيد من حالات الاستخدام عبر كامل منصتهم.

وكانت ماستركارد قد تعاونت مع "ون جلوبال" لأول مرة سنة 2007، ومنذ ذلك الحين، عملت المؤسستان معًا في العديد من المشاريع الناجحة، كان آخرها في العام 2022 من خلال تقديم حلول مالية متخصصة لتمكين إصدار المحافظ الرقمية للهواتف المتحركة في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "ون جلوبال" شركة تعمل في مجال حلول التحول الرقمي المبتكرة وتختص بالتكنولوجيا المالية، ولديها ما يصل إلى 3.2 مليون عميل. ومنذ تأسيسها سنة 2004، عززت الشركة حضورها عالميًا في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي شرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتقدم "ون جلوبال" لعملائها من الأفراد والشركات حلولاً مبتكرة عبر خدماتها الرقمية المتميزة والمنصات التابعة لها والتي تشمل "أوجي موني" و"أو جي ترافل" و"أو جي بزنس" و"أ جي ستاك".

و بهذه المناسبة قال إردم شاكار، المدير الإقليمي لشركة ماستركارد في قطر والكويت: "نحن ملتزمون بتزويد المستهلكين بمجموعة واسعة من تقنيات الدفع الرقمية. ويسعدنا أن نواصل تعزيز شراكتنا مع ’ون جلوبال‘ لنشر خدمة ’اضغط وادفع‘ في الكويت وخارجها، بما يدعم جهودنا المستمرة لتقديم تجارب دفع سلسة ومريحة عبر جميع الأسواق التي نخدمها".

ومن جانبه قال محمد الرشيدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ون جلوبال": "نحن نبحث باستمرار عن أساليب جديدة للارتقاء بخدماتنا المالية الرقمية لتصبح أكثر تكاملًا وشمولًا. ويتيح تقديم خدمة ’اضغط وادفع‘ عبر منصة ’أو جي موني‘ في الكويت فرصة مهمة لتبسيط تجربة الدفع عبر الإنترنت بالنسبة للعملاء. وأعتقد بأننا قادرون على تلبية ومواكبة المتطلبات المتغيرة للمستهلكين، بفضل شراكتنا مع شركة رائدة في مجال تقنيات الدفع العالمية مثل ماستركارد".

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

www.mastercard.com

نبذة عن ون جلوبال (One Global)، www.onegobal.com

ون جلوبال (One GlobalTM) هي شركة للتحول الرقمي والابتكار، متخصصة في التكنولوجيا المالية مع 3.2 مليون عميل. وهي شركة عالمية بدأت مسيرتها في عام 2004 وتتمتع بحضور قوي في أكثر من 20 دولة حول العالم عبر دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق إفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. وتوفر ون جلوبال (One GlobalTM) حلولاً مبتكرة عبر خدماتها الرقمية المتميزة تحت شعار "نبتكر لترتقي" لترفع من مستوى الحياة الإنسانية لتتماشى مع التوجهات الرقمية، وذلك من خلال أسواقها الرأسية "Og Money" و "Og Travel" و "Og Business" و "Og Stack" لتقديمها إلى المستهلكين والشركات.

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