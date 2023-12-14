أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت ماستركارد عن شراكة مع "فيرذر فينتشرز" (Further Ventures)، الشركة الرائدة في مجال إنشاء المشاريع والاستثمارات ومقرها أبوظبي، بهدف تسريع عملية تطوير قدرات شركات التقنية المالية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عمومًا. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات قمة "فيرذر نتورك" في أسبوع أبوظبي المالي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوظف ماستركارد تقنياتها وحلولها ومنصاتها المتقدمة للمساعدة في الوفاء بالتزامها بضم 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر حول العالم في الاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025. كما ستقوم بالاستثمار في شركة "فيرذر" لدعم نموها وتطورها.

وتعتبر "فيرذر فينتشرز" صندوق استثمار بقيمة 200 مليون دولار، مولته "القابضة" (ADQ) بصفتها شريكاً محدوداً، تهدف لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في جميع مراحل تأسيسها، بدءًا من الفكرة ووصولًا إلى التخارج. وتتعاون الشركة مع مؤسسي الشركات من أجل احتضان المشاريع وتطوير الجيل المقبل من حلول البنية التحتية المالية. وتشمل هذه المشاريع شركات التكنولوجيا المالية التي تعمل في مجال إدارة الثروات، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي، والتحويلات المالية، ومنتجات الرواتب، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، التي تشمل منتجات مدفوعات الأصول الافتراضية وحلول حفظ وإدارة الأصول الافتراضية القائمة على تقنية البلوك تشين، والأسواق والمحافظ ذات الصلة، وغيرها من حلول البنية التحتية التي تستهدف السوق المؤسسية.

وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "نحن ملتزمون بتقديم فرص مبتكرة تدعم الأسواق التي نعمل ضمنها وتؤثر فيها بطريقة إيجابية، ويتيح لنا هذا التعاون مع ’فيرذر فينتشرز‘ إمكانية الاستفادة من الفرص الناشئة لتعزيز الابتكار الشامل بما يتوافق مع متطلبات المجتمع في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات".

ومن جانبه قال فيصل الحمادي، الشريك الإداري لشركة "فيرذر فينتشرز": "نخوض رحلة بحث مستمرة عن الشراكات الجديدة التي يمكن أن تسهم في تسريع نمو مشاريعنا. ويمثل هذا الاستثمار من ماستركارد خطوة مهمة في سياق جهودنا لتزويد مؤسسي الشركات بالأدوات والموارد والشبكات التي يحتاجون إليها لتأسيس شركات ناجحة قادرة على تغيير المشهد في قطاعات عملها وتقديم حلول مبتكرة".

يشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تسهم بدور متنامٍ في دعم منظومة الشركات الناشئة العالمية، وبحسب تقرير حديث لمنصة "ماغنت" (Magnitt)، فإن الشركات الناشئة في المنطقة قد ساهمت بجمع 643 مليون دولار من التمويل في المرحلة الأخيرة خلال النصف الأول من العام 2023، بفارق كبير بالمقارنة مع الأرقام العالمية.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن شركة "فيرذر فينتشرز" www.further.ae

"فيرذر فينتشرز" هي شركة لتأسيس المشاريع والاستثمار فيها مقرها في أبو ظبي، وهدفنا هو المساهمة في تأسيس ودعم هذه الشركات. تنفذ شركتنا استثمارات كبيرة، وتعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات التنظيمية، لمساعدة المشاريع على أن تتحول لشركات رائدة ضمن مجالات عملها، من خلال دعمها بالبرمجيات والشراكات والخبرات اللازمة لتحقيق ذلك. تعمل شركاتنا على تغيير مشهد اقتراض رأس المال للشركات، وإحداث نقلة نوعية في خطط تقاعد الموظفين، وتعامل المؤسسات المالية مع الأصول الافتراضية، وغيرها من المبادرات التي تجمع بين التكنولوجيا والسياسات التنظيمية.