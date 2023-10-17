الرياض، المملكة العربية السعودية، وقعت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، اتفاقية حصرية مع شركة الحلول المبسطة المالية "ساي فاي"، المتخصصة في تبسيط عمليات الإدارة المالية للشركات، لتقديم باقة من الحلول المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون ماستركارد مع شركة الحلول المبسطة المالية "ساي فاي"، لتقديم الحلول المالية لمختلف الجهات بالمملكة العربية السعودية لمواجهة صعوبات إدارة المصروفات بإنشاء البطاقات للموظفين ومتابعة المصروفات وحوكمة الإجراءات المالية عبر منصة واحدة.

وتعتبر ماستركارد بخبراتها شريك استراتيجي لشركة ساي فاي بتمكينها من إصدار بطاقات الشركات عبر منصة إدارة المصروفات لتلبية احتياجات العملاء المالية بمختلف استخداماتهم.

وقال معالي الأستاذ أحمد الحقباني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الحلول المبسطة المالية "ساي فاي": "ماستركارد هي أحد شركائنا الرئيسيين، وتتمتع بخبرة كبيرة ومكانة رائدة في المجال المالي، مما سيساعدنا على مواكبة المتطلبات المتطورة والارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائنا وتلبية متطلباتهم بشكل أفضل".

من جانبه قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد: "مع النمو المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، نحن ملتزمون بمواصلة العمل من أجل ترك بصمة إيجابية، لنكون شريكًا موثوقًا في دفع عجلة النمو في البلاد. وسنواصل العمل عن كثب مع شركائنا لإنشاء وتقديم حلول مبتكرة، وتعزيز القدرة على الوصول إلى تقنياتنا وخبراتنا. وأن شراكتنا مع ’ساي فاي‘ خطوة مهمة على خطى تحقيق هذا الهدف".

وتعد الشراكة بين ماستركارد و"ساي فاي" الأولى من نوعها المتخصصة بالتقنية المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والأحدث ضمن جهود ماستركارد لتمكين شركات التقنية المالية المزدهرة في المملكة وإحداث نقلة نوعية في قطاع ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

وأضافت ماريا ميدفيديفا، رئيس تطوير الأعمال لدى ماستركارد في المملكة العربية السعودية والبحرين: "مع تنامي دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة نمو الاقتصاد، ندرك أهمية تمكينها من الوصول إلى حلول عالية الجودة وسريعة الاستجابة قادرة على مواصلة النمو والازدهار. نحن نعمل على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات التي تدعم تحقيق أهدافها، سواء من خلال تمكين هذه الشركات من قبول المزيد من بطاقات وأساليب الدفع، أو من خلال تبسيط عمليات إدارة وتتبع النفقات والمصروفات".

وختم فهد الفوزان، مدير تطوير الأعمال لدى "ساي فاي": "نسعى في ساي فاي لخلق شراكات مستدامة لتمكين عملائنا بإدارة مصروفاتهم وتحقيق أهدافهم المالية. بالشراكة مع ماستركارد؛ نسعى لتقديم حلول مالية مبتكرة لمواجهة صعوبات الإدارة المالية".

وتأتي هذه الشراكة في سياق التزام ماستركارد بربط مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر، و25 مليون سيدة أعمال بالاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لرفع مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي إلى 35%، ورفع معدل إقراض هذه الشركات إلى 20% بحلول نهاية العقد الحالي.

ستدعم هذه الشراكة الحصرية المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة، حيث ستقوم "ساي فاي"، بإصدار بطاقات تجارية للموظفين، وتوفير إمكانيات تتبع النفقات في الوقت الفعلي، وتلقين الإدخالات المحاسبية بشكل تلقائي. كما ستساعد هذه الشراكة في توفير الوقت والمال من خلال تمكين المزيد من الشركات من تبسيط عملياتها، والالتزام بقواعد الامتثال بشكل أكبر، فضلاً عن تمكينها من متابعة الإنفاق بشكل أكثر كفاءة.

ومع وجود 147 شركة تقنية مالية نشطة في المملكة العربية السعودية بحسب التقرير السنوي لفنتك السعودية 2021/2022، تسعى ماستركارد مع "ساي فاي" للمساهمة بشكل فعال في تعزيز نمو وتقدم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، من خلال تمكين المزيد من الشركات بالأدوات اللازمة لتنمية أعمالها.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن شركة الحلول المالية المبسطة "ساي فاي" www.sifi.app

شركة الحلول المبسطة المالية "ساي فاي" شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي لتقديم خدمات إدارة المصروفات للشركات. تقدم "ساي فاي" حلول داعمة لمختلف الجهات لضبط وإدارة المصروفات وإصدار البطاقات وحوكمة إجراءات الإدارة المالية عبر منصة رقمية شاملة لخدمة الاحتياجات المالية لعملائها من قطاع الأعمال بالمملكة العربية السعودية.