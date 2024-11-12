الشراكة الجديدة ترتقي بتجارب التجارة الإلكترونية من خلال دمج حلول دفع مبتكرة تجمع بين السهولة والأمان المتقدم

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت ماستركارد عن إبرام شراكة مع "تاب للمدفوعات"، المزود الرائد لمنتجات وحلول الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتقديم خدمة الدفع بضغطة واحدة باستخدام رموز المصادقة البيومترية (Click to Pay with Payment Passkey)، وهي الخدمة الأولى من نوعها عالمياً لتحقيق أعلى معايير الحماية والأمان معاملات التجارة الإلكترونية.

ومن المتوقع أن تُحدث خدمة "رموز المصادقة البيومترية" تحولاً جذرياً في تجربة المستخدم، من خلال إلغاء الحاجة إلى كلمات المرور لمرة واحدة الـ OTPS واستبدالها بتقنيات المصادقة البيومترية المتقدمة عبر الأجهزة مثل بصمة الإصبع أو مسح الوجه. وبتجاوزها لطرق المصادقة التقليدية، تُسهم هذه الخدمة من ماستركارد في تعزيز سرعة المعاملات التجارية الإلكترونية مع توفير حماية فائقة ضد عمليات الاحتيال. وتتيح شركة "تاب للمدفوعات" هذه الخدمة المبتكرة من خلال "بوابة الدفع" المتطورة التابعة لماستركارد.

وتشير أبحاث ماستركارد إلى أن 90% من المستهلكين حول العالم يرون أن بيانات المصادقة البيومترية توفر أماناً وراحةً أكبر مقارنة بكلمات المرور التقليدية. وتستفيد خدمة الدفع باستخدام الرموز البيومترية من تقنية الدفع بضغطة واحدة لتأمين بيانات الدفع عبر رموز مميزة ووسائل مصادقة بيومترية، الأمر الذي يعزز من حماية بيانات المستخدمين ويمنع وصول الأطراف الخارجية إليها. ويختار المتسوقون بكل سهولة بطاقة ماستركارد الخاصة بهم، المحفوظة مسبقاً بشكل آمن عبر تقنية الدفع بضغطة واحدة، وعند إتمام الدفع، يُعاد التعرف على العملاء تلقائياً من خلال أجهزتهم أو عناوين بريدهم الإلكتروني، مما يجعل عملية الدفع أكثر سلاسة ومرونة.

وبهذه المناسبة، قالت ماريا باربو، نائب الرئيس التنفيذي لمنصة "بوابة ماستركارد": "تشكل شراكتنا مع "تاب للمدفوعات" خطوة نوعية نحو إرساء معايير جديدة للمعاملات الإلكترونية الآمنة والمرنة. من خلال دمج تقنية "الدفع بضغطة واحدة" مع تقنية "رموز المصادقة البيومترية"، تساهم ماستركارد في تعزيز تجربة التجارة الإلكترونية، بما يضمن للمتسوقين إتمام عملياتهم بثقة وسهولة، مدعومة بتقنية متقدمة تركز على الأمان والراحة".

وتجمع خدمة الدفع بضغطة واحدة مع آلية المصادقة بالرموز البيومترية من ماستركارد بين السرعة والأمان، حيث تمنع مشاركة تفاصيل الدفع أو البيانات البيومترية مع أطراف خارجية، بما يعزز من الحماية ضد الاحتيال ويجعل المعاملات أكثر سلاسة وأماناً.

من جانبه، قال علي أبوالحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تاب للمدفوعات": "نلتزم في تاب للمدفوعات بتوفير تجارب دفع استثنائية تواكب تطلعات عملائنا، ونؤمن بأن كل معاملة رقمية تمثل لحظة ثقة متجددة بين التجار والمتسوقين، لذا نحرص دائما على تعزيز إجراءاتنا الأمنية بكفاءة عالية. لا شكّ أن شراكتنا الأخيرة مع ماستركارد ستفتح آفاقًا جديدة في عالم التجارة الإلكترونية، وستسهم في جعل المدفوعات الرقمية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا من أي وقت مضى".

عقب إطلاق الخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعتزم الشركاء توسيع نطاقها ليشمل أسواقاً إضافية في مناطق أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن خلال الدمج المبتكر بين تقنيات ترميز بيانات اعتماد الدفع والمصادقة البيومترية السلسة، تلتزم ماستركارد بتطبيق أعلى معايير الصناعة، وذلك عبر شراكتها مع EMVCo واتحاد الشبكة العالمية (W3C) ، وتحالف فيدو (FIDO Alliance)، مما يعزز من سرعة وأمان تجربة الدفع الرقمية".

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

www.mastercard.com

نبذة عن تاب للمدفوعات:

تأسست تاب للمدفوعات في عام 2014 بهدف إيجاد أسهل الطرق لمساعدة الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة، والمتوسطة، لقبول المدفوعات الرقمية بسهولة، وتُعدّ تاب اليوم احدى أكثر الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تعتمد أكثر من 100٠ ألف شركة من 9 دولٍ في المنطقة على خدمات ومنتجات المدفوعات الرقمية التي تقدّمها تاب للمدفوعات.

صُممت خدمات ومنتجات "تاب" بخبراتٍ محلية، وفَهمٍ واسع لطبيعة الأسواق، والأعمال، والمستهلكين في المنطقة، سعياً لتقديم أفضل خدمات قبول المدفوعات الرقمية لأصحاب الأعمال والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

www.tap.company

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