دبي، الإمارات العربية المتحدة، – أبرمت ماستركارد شراكة استراتيجية مع بنك دبي الإسلامي لإطلاق خدمات الدفع العابرة للحدود لتحويل الأموال بين طرفين ومن شركة لأخرى. وتستفيد هذه الشراكة من خدمات ماستركارد العابرة للحدود لتمكين البنك من توفير خدمات تحويل الأموال عبر قنواته الرقمية في الوقت الفعلي ضمن ما يزيد عن 40 دولة حول العالم. ويوفر حلّ تحويل الأموال المدعوم من ماستركارد للأفراد والمؤسسات إمكانية إرسال واستلام الأموال بشكل فوري حول العالم.

وتسهل خدمات ماستركارد العابرة للحدود حركة الأموال ووصولها لأي مكان ضمن أكثر من 140 دولة حول العالم، وذلك من خلال شبكة اتصال آمنة ومتكاملة، تتيح العديد من الميزات التي تشمل تقديم أسعار صرف تنافسية، وتحويل المبلغ الكامل من دون خصومات، وإمكانية تتبع حالة الحوالة، فضلًا عن إمكانية الوصول لحوالي 95% من الحسابات المصرفية حول العالم. ويتيح هذا الحل المخصص للسوق المحلية العديد من خيارات الدفع المبتكرة، التي تشمل الدفع عبر الحسابات المصرفية أو محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات. ويلبي هذا الحلّ أيضًا احتياجات الفئات غير المشمولة في الخدمات المصرفية، من خلال توفير إمكانية استلام الأموال النقدية ضمن عدد متزايد من المواقع بما يصل إلى 350 ألف موقع حول العالم حاليًا.

وصرّح د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "نحن، في بنك دبي الإسلامي، حريصون على المساهمة بشكل فاعل في بناء بنية تحتية سلسة للمدفوعات من خلال طرح المزيد من الحلول المبتكرة والفريدة في السوق، وبما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية. وتسهم هذه الشراكة في إثراء خدمات المدفوعات العابرة للحدود التي يوفرها بنك دبي الإسلامي، فهي تدمج حلول ماستركارد مع تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات التي نقدمها للمتعاملين عبر الإنترنت، لتوفير عمليات تحويل عالية الكفاءة والأمان عبر شبكة ماستركارد واسعة النطاق. ونعتقد بأن ماستركارد ستسهم في الارتقاء بالعروض والمنتجات التي نقدمها لمتعاملينا وتعزيز حضورنا على المستوى العالمي بالاستفادة مما تمتلكه من تقنيات متقدمة وخبرات عالمية واسعة وحضور قوي ومتنامي في سوق تحويل الأموال".

من جانبه قال ديمتروس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "الحوالات المالية هي وسيلة الكثيرين للبقاء على اتصال بمجتمعاتهم، ونحن حريصون على تمكين هؤلاء بأساليب آمنة وسريعة ومعقولة التكلفة لتحويل الأموال دوليًا. يسعدنا أن نطلق أول مشروع تجاري مبتكر مع بنك دبي الإسلامي، ونأمل بأن تكون هذه نقطة البداية نحو شراكة مثمرة على المدى البعيد".

يشار إلى أن ماستركارد قد عملت على تحسين خدماتها العابرة للحدود بما يتوافق مع الوتيرة المتسارعة في عالمنا المعاصر، لتجعل الحوالات المالية أكثر سرعة وكفاءة، وأصبح بإمكان العملاء إتمام عمليات التحويل بصورة آنية، بما يلبي تلبية احتياجاتهم المالية الملحة. ويعمل هذا الحل على تعزيز مستويات الشفافية من خلال إمكانية تتبع حالة الحوالة في الوقت الفعلي، وتمكين المستخدمين من متابعة التقدم المحرز على معاملاتهم.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 70 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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