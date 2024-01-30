القاهرة، مصر: أعلن كل من ماستركارد وبنك الإمارات دبي الوطني - مصر عن عقد شراكة استراتيجية في مصر، مؤكدين التزامهما المشترك بإتاحة خدمات متميزة في مجال المدفوعات، وكذلك دعم الارتقاء بالتجربة المصرفية الرقمية للعملاء.

وفي إطار هذا التعاون، ستدعم ماستركارد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في رحلة تحوله الرقمي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية؛ حيث سيستفيد البنك من خبرات ماستركارد وابتكاراتها لتوفير عملائه بمعاملات رقمية آمنة وسلسة.

وصرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "إن تمديد شراكتنا مع ماستركارد يعكس رؤيتنا المتطورة والتزامنا المشترك بوضع معايير جديدة في مجال المدفوعات في مصر، حيث يمٌكننا هذا التعاون من إتاحة خدمات ومنتجات مخصصة لعملائنا، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية مرضية تناسب احتياجاتهم."

وتعليقاً على الشراكة، قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "إن شراكتنا طويلة الأمد مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نابعة من طموحنا المشترك لإحداث ثورة في مجال المدفوعات، دعماً للتحول الرقمي في مصر. نثق في أن جهودنا المشتركة سوف تخلق تجربة سلسة وآمنة وأكثر جاذبية للعملاء في مصر بشكل ملحوظ".

وتماشيًا مع استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي، تهدف هذه الشراكة إلى إتاحة حلول مبتكرة لنظم المدفوعات تلبي على وجه التحديد احتياجات الشباب، والمسافرين، والمستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا.

ومن جانبه قال مصطفى رمزي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "إننا متحمسون لبدء مرحلة جديد من شراكتنا مع ماستركارد، ونؤكد التزامنا بدعم الشمول المالي والريادة في مجال تطوير الحلول الموجهة إلى عملائنا في مصر. توفر لنا هذه الشراكة أدوات متقدمة لإثراء التجربة المصرفية لعملائنا، وضمان إجراء معاملات رقمية آمنة وسلسة."

وفي سياق متصل، صرحت إنجي برعي، نائب الرئيس ومدير شركة ماستركارد مصر: "نسعى من خلال تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر للاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات المتاحة لدينا لدفع التحول الرقمي في مصر. كما نعمل جنباً إلى جنب لتعزيز التزامنا بتقديم حلول تحويلية مبتكرة تمكن الأفراد والشركات، وتسهم بشكل فعال في دعم مسيرة النمو في مصر".

نبذة عن ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. تتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. ومن خلال شبكتنا التي تمتد إلى أكثر من 210 دولة ومنطقة حول العالم، نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر:

بنك الإمارات دبي الوطني-مصر هو بنك مملوك بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني، وهي مجموعة مصرفية رائدة في الشرق الأوسط ومساهم رئيسي في الصناعة المصرفية على المستوى الدولي والعالمي. يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني-مصر واحداً من أكبر البنوك العاملة في مصر، كما يعد البنك رائداً في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة، تدعمه شبكة كبيرة من 68 فرع منتشرة بكافة المحافظات، ويمتلك البنك حوالي 340 ماكينة صرف آلي تغطى مختلف أنحاء البلاد.

ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني-مصر اللاعب الرئيسي في مجال تمويل المشروعات الكبرى الخاصة بالبنية التحتية للدولة، ومبادرات التطوير والإنماء فيها، وهو ما أهله الى حصد العديد من الجوائز منها جائزتي البنك الأكثر ابتكاراً لعام 2020 في قطاع التمويل التجاري وقطاع التدفقات النقدية وجائزة البنك الأسرع نمواً في قطاع الشركات في مصر لعام 2021 من قِبل مجلة "إنترناشيونال فاينانس"، وجائزة أفضل بنك رقمي لعام 2020-2021 من اتحاد المصارف العربية. وحصد البنك أيضا جائزة البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، خلال احتفالية bt100.

#بياناتحكومية

-انتهى-