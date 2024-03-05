القاهرة، مصر: أعلنت ماستركارد عن عقد شراكة مع بنك الإسكندرية - أحد بنوك مجموعة انتيسا سان باولو - انطلاقاً من رؤيتهما المشتركة لتعزيز النمو، وتسريع التحول الرقمي، ودعم الشمول المالي. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيستفيد البنك من الحلول التكنولوجية التي تقدمها ماستركارد لدعم استراتيجيته لحلول الدفع وتطوير الخدمات المالية.

بدعم من ماستركارد، سيتمكن بنك الإسكندرية من التركيز على زيادة منتجات البطاقات الائتمانية وتحقيق النمو في أعماله. بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون ماستركارد مع بنك الاسكندرية لتطوير تجربة الدفع لحاملي البطاقات عن طريق إتاحة عروض رقمية جديدة مع تقديم مزايا عديدة تتناسب مع تفضيلات حاملي البطاقات.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن بنك الإسكندرية من استخدام حلول ماستركارد المتقدمة في مكافحة الاحتيال والأمن السيبراني لتعزيز أمان عمليات الدفع لعملائه. ويعكس هذا التحالف الاستراتيجي التزام الكيانين المشترك بإعادة تعريف مستقبل الخدمات المالية من خلال التقدم التكنولوجي ومبادرات النمو الشامل.

من جانبه صرح طارق صلاح، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية: "يسعدنا تعزيز تحالفنا مع ماستركارد لدعم عملائنا في مصر. نسعى من خلال هذه الشراكة المستمرة إلى إتاحة الاستفادة الكاملة من حلول الدفع المبتكرة لعملائنا بالاستعانة بخبرة ماستركارد الواسعة ومجموعة البرامج والخدمات المتنوعة التي تقدمها".

وقالت إنجي برعي، نائب الرئيس ومدير شركة ماستركارد في مصر: "إن علاقتنا طويلة الأمد مع بنك الإسكندرية في مصر تدفع طموحنا المشترك نحو دعم التحول الرقمي للخدمات المالية، لتسهيل الوصول إلى الأدوات والحلول التي تعود بالنفع على جميع الأطراف. ومن خلال شراكتنا، نلتزم بتقديم تقنيات دفع مبتكرة ومنتجات رقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري."

نبذة عن ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. تتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. ومن خلال شبكتنا التي تمتد إلى أكثر من 210 دولة ومنطقة حول العالم، نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية هو أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر، حيث تم تأسيسه في عام 1957 ، ويتبع لمجموعة انتيسا سان باولو منذ عام 2007 ، هذا ويمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع بإجمالي 173 فرعًا تنتشر في جميع محافظات مصر الرئيسية، ويعمل به أكثر من 4300 موظفًا يفخرون بخدمة أكثر من 1.8 مليون عميلًا من خلال تقديم منتجات وخدمات وحلول مصرفية متنوعة للعملاء الافراد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، كما ننفذ حاليا استراتيجية طموحة للتحول الرقمي من أجل تقديم تجربة بنكية فريدة ومتعددة القنوات لعملائنا تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، والبطاقات، والمحافظ الالكترونية، وأحدث جيل من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي. يأتي ذلك بالاعتماد على تقنيات ال Big Data وبدعم الشركاء الرئيسيين في التكنولوجيا المالية.

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