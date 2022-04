ماستركارد تتبرع بقيمة وجبة مدرسية واحدة لبرنامج الغذاء العالمي مقابل كل معاملة تتم عبر منصة أمازون الإمارات أو عبر تطبيقها الإلكتروني باستخدام بطاقة ماستركارد خلال شهر رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعزيزاً للشراكة التي تجمعهما لأكثر من عقد من الزمان، أطلقت ماستركارد وبرنامج الأغذية العالمي مبادرة لتقديم مليون وجبة مدرسية لطلبة المدارس المحتاجين في رمضان هذا العام، وذلك بدعم من أمازون.

وتعد الوجبة المدرسية للعديد من الأطفال هي الوجبة الغذائية الوحيدة التي يتناولونها يومياً؛ وبهدف المساعدة في توفير التغذية المناسبة للأطفال المحتاجين في المدارس، ستتبرع ماستركارد بوجبة مدرسية واحدة لصالح برنامج الأغذية العالمي مقابل كل معاملة يقوم بها العملاء في دولة الإمارات عبر منصة أمازون الإمارات (Amazon.ae) أو عبر تطبيقها الإلكتروني باستخدام بطاقة ماستركارد خلال شهر رمضان.

وقال مصطفى قاسم، نائب الرئيس لشؤون التسويق والاتصال المؤسسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "تتضافر جهود ماستركارد وبرنامج الأغذية العالمي لتقديم العون للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، واتخاذ خطوات مهمة لمكافحة الجوع والفقر دعماً لأجيال المستقبل. نعتز بشغفنا لعمل الخير، وبقدرتنا على إحداث تغيير حقيقي في حياة الأطفال المعوزين في مجتمعنا من خلال مثل هذه المبادرات، ونشكر شركاءنا في أمازون على دعمهم لهذه المبادرة في رمضان لهذا العام".

وتركز الشراكة بين ماستركارد وبرنامج الأغذية العالمي على القيمة الكبرى للوجبات المدرسية والتي يمكن لها أن تساهم بتحسين قدرات الأطفال البدنية والذهنية، وتعزز فرصهم بالحصول على التعليم المناسب وبالتالي مسيرة مهنية مستقرة في المستقبل.

من جانبه، قال مجيد يحيى، مدير برنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات وممثل البرنامج في دول مجلس التعاون الخليجي: " يذهب الملايين من الأطفال حول العالم كل يوم إلى المدرسة بمعدة خاوية، لا سيما في الوقت الذي نشهد فيه زيادة في أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاعات وآثار التغير المناخي وتبعات جائحة كوفيد-19. نحن سعداء بهذه الشراكة المتينة مع ماستركارد وأمازون وبتعاونهما معنا خلال شهر رمضان المبارك لضمان حصول الأطفال المحرومين على وجبة مغذية، وتمكينهم من مواصلة تعليمهم وتقدمهم في الحياة."

وقال ستيفانو مارتينيلي، مدير التجزئة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن فخورون بأن نكون داعمين لهذه المبادرة الهامة من ماستركارد وبرنامج الأغذية العالمي لمساعدة الأطفال المحتاجين طوال شهر رمضان الكريم. وانطلاقاً من حرصنا على تسخير قدراتنا للابتكار وعمل الخير، فإننا نبحث دوماً عن أفضل الطرق لمساعدة المجتمعات، ونحن سعداء بتلقي هذه التبرعات من خلال Amazon.ae لمساعدة الآخرين في شهر الخير."

وكانت ماستركارد قد قدمت مع شركائها، منذ عام 2012، تبرعات بلغت قيمتها 33.4 مليون دولار أمريكي إلى برنامج الأغذية العالمي، وذلك من خلال حملات تسويقية لقضايا إنسانية مختلفة، وجمع التبرعات من المستهلكين، والفعاليات، ودعم حالات الطوارئ، وهدايا الموظفين، وتبادل الخبرات.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: priceless.com/ramadanwfp.

ملاحظات للمحرر:

تبلغ قيمة الوجبة المدرسية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي 0.25 دولار أمريكي.

لا يعتمد برنامج الأغذية العالمي أي منتج أو خدمة.

هذه المبادرة مرخصة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، (تصريح رقم 4637).

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

لمحة عن برنامج الأغذية العالمي:

حاز برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة على جائزة نوبل للسلام لعام 2020. نحن أكبر منظمة إنسانية في العالم - مهمتها إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وتقديم المساعدات الغذائية لبناء الطريق نحو السلام والاستقرار والازدهار للشعوب التي تتعافى من الصراعات والكوارث وتأثير التغير المناخي.

نبذة عن أمازون:

تقوم مبادئ أمازون على أربع ركائز رئيسية، هي التركيز على خدمة العملاء بدلاً عن المنافسة، والشغف بالابتكار، والالتزام بالتميز التنفيذي، والتخطيط طويل الأمد. وتسعى أمازون لتكون أفضل شركة عالمية من حيث التركيز على العملاء، ولترسيخ مكانتها باعتبارها أفضل جهة توظيف مع بيئة العمل الأكثر أماناً في العالم. كما تضم الشركة مجموعةً فريدةً من الخدمات والمنتجات الرائدة، بما فيها تقييمات العملاء (Customer reviews)، والتسوق بنقرة واحدة (1-Click shopping)، والتوصيات الشخصية (personalized recommendations)، وبرايم (Prime)، وتُشحن من قبل أمازون (Fulfillment by Amazon)، وخدمات الشبكات (AWS)، والنشر المباشر من كيندل أمازون (Kindle Direct Publishing)، وقارئ الكتب الإلكترونية كيندل (Kindle)، واختيار المسار الوظيفي (Career Choice)، وجهاز أمازون فاير اللوحي (Fire tablets)، وتلفاز أمازون فاير (Fire TV)، وجهاز أمازون إيكو (Amazon Echo)، وجهاز أليكسا (Alexa)، وتقنية جست ووك أوت (Just Walk Out technology)، وأستوديوهات أمازون (Amazon Studios)، وتعهد أمازون للمناخ (The Climate Pledge). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني aboutamazon.com، ومتابعة حساب الشركة على موقع تويتر عبر AmazonNews@.