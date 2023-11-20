دخلت ماستركارد في تعاون استراتيجي مع أريبا، المزود الرائد لخدمات معالجة الدفع في الشرق الأوسط، لتقديم حلول دفع جديدة في السوق، وهي البطاقة كخدمة (CaaS)، والبنك كتقنية مالية (BaaF)

سيوفر البرنامج منتجات وخدمات ماستركارد لشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال بناء مراكز CaaS جاهزة للتسويق في عدة دول عربية، تمتد من بلاد الشام إلى شمال إفريقيا.

الرئيس التنفيذي لشركة أريبا، ماهر ميقاتي، علّق من جهته بالقول أنّه "ستمكّن شراكتنا مزيداً من القطاعات والفئات الجديدة في المنطقة من الوصول إلى منتجات وخدمات ومزايا ماستركارد. وستكون هذه الحلول المبتكرة متاحة وجاهزة للاستخدام بسهولة وسلاسة وخلال أسابيع فقط بدلاً من أشهر"، وأضاف "نحن فخورون بالمساهمة في تطوير حلول الدفع في البلدان التي نعمل فيها بالتعاون مع ماستركارد".

وقال جورانج شاه، نائب الرئيس التنفيذي، لقسم المنتجات والهندسة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "نولي في ماستركارد أولوية قصوى لتحديث وتطوير نظم المدفوعات، ونعمل في سبيل ذلك على توفير خدمات ومنتجات جاهزة تقدم حلولاً مبتكرة للمستهلكين. كما نحرص على أن تتسم منتجاتنا الرقمية بالبساطة وسهولة التنفيذ وأن تكون متوافقة مع الأنظمة المحلية وقواعد الامتثال المرعية. ونحن واثقون بأن أريبا هي شريكنا المثالي في العالم العربي لإطلاق خدمات معالجة المدفوعات وذلك بفضل جهوزيتها الرقمية وإمكاناتها التقنية المتقدمة".

ومن شأن هذه الشراكة أن تقدم مجموعة واسعة من المزايا للعديد من الشركات والمؤسسات، حيث بات الآن بإمكان المؤسسات المالية تقديم منتجات جديدة إلى السوق دون القلق حول جاهزيتها التكنولوجية والعملياتية. كما يمكن لشركات التكنولوجيا المالية إطلاق خدمات الدفع وتسويقها بشكل سريع من خلال الشراكة مع أريبا لإصدار البطاقات لبرنامج "ديجيتال فيرست" من ماستركارد، وخدمات رعاية رقم التعريف المصرفي (BIN Sponsorship).

وفي الوقت نفسه، سيتمتّع المستهلكون بسهولة الوصول إلى حُزم المنتجات المالية الرقمية، مثل الخدمات المصرفية للشباب والعائلات. كما تدعم هذه الشراكة أيضًا الحكومات من خلال مساعدتها على الإيفاء بالمتطلبات الخاصة بتخزين البيانات، كما سيساهم التعاون بين الجانبين في خدمة المجتمع من خلال تعزيز الرفاه المالي وتطوير التطبيقات التعليمية للشباب، لتوفر هذه الشراكة بذلك وجهة واحدة متعددة الاستخدامات للعديد من الخدمات والمنتجات.

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نبذة عن ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن أريبا www.areeba.com

أريبا هي المزود الرائد لخدمات معالجة المدفوعات في الشرق الأوسط، وهي تقدّم مجموعة كاملة من حلول الدفع المدعومة بالتكنولوجيا، بما في ذلك منصة إدارة البطاقات المتقدمة والمطورة داخليًا. وتتميز بنيتها التحتية بأنها آمنة للغاية ومتعددة الاستخدامات، ومصممة للعملاء بمستويات مختلفة من حيث الحجم والتعقيد، مع القدرة على دعم الابتكار المستمر للمنتجات بطريقة سريعة.