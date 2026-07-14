جدة، أعلنت شركة منازل النقاء المحدودة وشركة ماريوت الدولية عن توقيع اتفاقية لتحويل فندق شيرفان سيتي يارد جدة إلى فندق ضمن مجموعة أوتوغراف كولكشن. وسيخضع الفندق لعملية إعادة تموضع للعلامة التجارية وتطوير للهوية البصرية وتعديلات وتحسينات محددة، تمهيداً لافتتاحه المرتقب كأحد فنادق أوتوغراف كولكشن في ديسمبر 2026. وسيستمر الفندق خلال فترة التحول في تقديم خدماته.

وفي هذا السياق قال كل من خالد وأيمن نيابة عن ملاك فندق شيرفان: "يسعدنا أن نفتح هذا الفصل الجديد لفندق شيرفان بالتعاون مع ماريوت الدولية. لقد صُمم شيرفان ليكون عنواناً مميزاً في مدينة جدّة مفعماً بالشخصية، مستلهماً من كرم الضيافة السعودي والثقافة المحلية والروح المفعمة بالحياة لـ"سيتي يارد". ويعدّ انضمامه إلى مجموعة أوتوغراف كولكشن بمثابة تطوّر طبيعي ومهم للفندق كما ويعكس طموحنا في جعل شيرفان أحد أبرز فنادق الجيل الجديد في جدة، محلياً وإقليمياً وعالمياً."

قال طلال يوسف، المدير الأول للتطوير – المملكة العربية السعودية والكويت لدى ماريوت الدولية: "لا تزال المملكة العربية السعودية سوقاً رئيسياً للنمو لماريوت الدولية وما زلنا نشهد زخمًا قوياً في المشهد السياحي والفندقي بالمملكة. ويُعدّ توقيع اتفاقية فندق أوتوغراف كولكشن مع شركة منازل النقاء المحدودة ترجمةً لتركيزنا المستمر على توسيع محفظتنا بالفنادق المميزة. ونتطلّع قدماً إلى تعزيز حضورنا في جدة والإسهام في تطور القطاع الفندقي في المدينة."

يقع فندق شيرفان في قلب "سيتي يارد"، الساحة متعدّدة الاستخدامات بحي الروضة الراقي، وينتمي لفئة فنادق "البوتيك" ومن المرتقب أن يضمّ الفندق، عقب انضمامه إلى أوتوغراف كولكشن، 113 غرفة وجناحاً، إلى جانب تشكيلة راقية من المطاعم ومرافق متكاملة للعافية وقاعات للاجتماعات، فضلاً عن مسبح ونادٍ رياضي. ويأتي هذا الفندق ليشكل جزءاً من وجهة شاملة تعكس أسلوب الحياة العصري، حيث تلتقي تجارب الضيافة والمطاعم والتجزئة واللقاءات الاجتماعية، كل ذلك في إطارٍ عمرانيّ معاصر.

صُمّم "سيتي يارد" ليكون وجهة حضرية نابضة بالحياة، تضمّ ساحة مركزية وشارعاً داخلياً ومساحات خارجية واسعة تدعو النزلاء والمجتمع المحلي للاسترخاء والعمل وممارسة الرياضة والتواصل، فضلاً عن الإقامة وتناول الطعام. وتزخر الواجهة بمساحات خضراء مفتوحة ومرافق مائية ومساحات صديقة للمشاة، بالإضافة إلى تشكيلة متميزة من خيارات الطعام والشراب، يضفي على المكان شعوراً بالرخاء متجذّر في كرم الضيافة الجدّاوي وأسلوب الحياة المعاصر.

يقع الفندق في حي الرّوضة ويُتيح الوصول إلى أبرز المناطق التجارية والحياتية والثقافية في جدّة بكل سهولة وكذلك إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي. ويُعرف الفندق بطابعه المعماري ذو الارتفاع المنخفض وواجهته المكسوة بالحجر الرملي وأجوائه الدافئة ومساحاته المفتوحة وتصميمه المعاصر المستوحى من التراث السعودي، حيث يقدّم إقامات بطابع البوتيك وتجارب الطعام والعافية وأماكن مخصصة للقاءات الاجتماعية.

تضمّ مجموعة أوتوغراف كولكشن حالياً أكثر من 365 فندقاً حول العالم. ويمثّل كل فندق ثمرة شغف وتحقيقاً شخصياً لرؤية صاحبه المؤسس، ممّا يمنح كل فندق طابعاً فريداً واستثنائياً. وقد جرى اختيار هذه الفنادق بعناية لما تتصف به من حرفية مميزة، لتقدم تجارب غنية تأسر الحواس وتترك لدى النزلاء أثراً لا يُمحى.

حول شركة منازل النقاء المحدودة / مجموعة بيور هاوس

تأسّست شركة منازل النقاء المحدودة، التي تعمل تحت مظلة مجموعة بيور هاوس، في عام 2019 برؤية تهدف إلى تطوير وجهات نوعية في مجالات الضيافة والمطاعم وأسلوب الحياة بالمملكة العربية السعودية. ومنذ انطلاقتها، ارتبطت الشركة بتطوير وتشغيل مجموعة منتقاة من العلامات، من أبرزها العالي وكومار وكابو كافيه وبيكر آند سبايس ومعصوب نسيب ويُسهم كل منها في تعزيز حضور المجموعة المتزايد في مشهد الضيافة والطعام والشراب بجدّة. ومن خلال فندق شيرفان بجدة ووجهة "سيتي يارد" ككل، استطاعت المجموعة أن تدمج الإقامة البوتيكية والتصميم المعاصر المستوحى من التراث السعودي وخيارات الطعام المنتقاة وتجارب العافية واللقاءات الاجتماعية، كل ذلك في إطار عمراني متعدّد الاستخدامات يعكس أسلوب الحياة العصري، مما يجسّد التزامها بإيجاد أماكن تتّسم بالطابع والجودة والإحساس العميق بالهوية المحلية.

حول فنادق أوتوغراف كولكشن®

ترفع فنادق أوتوغراف كولكشن شعار "الأصالة"، محتفية بتفرد كل فندق من أكثر من 365 فندقاً مستقلاً ضمن مجموعتها، والتي تنتشر في أرقى الوجهات بأكثر من 55 بلداً ومنطقة. ويمثل كل فندق ثمرة شغف، مستلهماً رؤية وروحاً وقصة واضحة تمنحه طابعاً فردياً واستثنائياً: "فريد لا مثيل له". وقد جرى اختيار هذه الفنادق بعناية لما تتصف به من حرفية متميزة ورؤى فريدة في التصميم والضيافة، لتقدم تجارب غنية تأسر الحواس وتترك أثراً لا يُمحى. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.autographhotels.com، واستكشاف صفحاتنا على إنستغرام، وX، وفيسبوك لتستلهموا لحظات تأسر الحواس تحمل وسم #فريد_بلا_تشبيه. وتفخر أوتوغراف كولكشن بالمشاركة في برنامج ماريوت بونفوي®، برنامج السفر العالمي التابع لماريوت الدولية، الذي يوفر للأعضاء محفظة استثنائية من العلامات العالمية، وتجارب حصرية من خلال ماريوت بونفوي مومنتسhttps://moments.marriottbonvoy.com/، إلى جانب مزايا لا تضاهى تشمل ليالي مجانية واعترافاً بحالة النخبة. وللتسجيل مجاناً أو للحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج، يُرجى زيارة marriottbonvoy.com.

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