الخبر، المملكة العربية السعودية: أعلنت ماريوت الدولية اليوم عن توقيع اتفاقية مع شركة أشاد لإطلاق فندق شيراتون الخبر الحمراء، في خطوة تُعّد بمثابة الظهور الأول لعلامة شيراتون الفندقية في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يفتتح الفندق أبوابه عام 2028 ليجسد الرؤية الجديدة للعلامة من خلال تصميمه العصري ومساحاته المجتمعية التي توفّر أجواءً ترحيبية، إلى جانب استخدامه للتكنولوجيا الحديثة وتقديم أنشطة مبتكرة.

وبهذه المناسبة، أعرب شادي حوش، نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية، عن فخره بهذه الخطوة قائلًا: "لطالما كانت شيراتون جزءاً من المشهد الفندقي في المملكة العربية السعودية، ونحن اليوم نتعاون مع شركة أشاد لنكتب فصلاً جديداً في سجلّ العلامة العريق من خلال دخولها إلى مدينة الخبر. سيتميز هذا الفندق بهوية شيراتون المتجددة، التي تمزج بين الحداثة والأصالة مع الحفاظ على إرث العلامة المعهود، لتقديم تجربة إقامة استثنائية تُلهم النزلاء وتُلبّي تطلعاتهم. كما يُعدّ هذا المشروع استجابة طبيعية للطلب المتصاعد على وجهة المنطقة الشرقية، التي أصبحت محطّة عالمية للعمل والترفيه."

وعلّق علي بن محمد العلي، رئيس مجلس إدارة شركة أشاد، قائلاً: "في ظل الزخم الكبير الذي تشهده المملكة، مدفوعاً بالتطورات التحويلية وسمعتها المتنامية كمركز إقليمي ودولي للأحداث العالمية، فإننا في أشاد نفخر بأن نكون جزءاً من هذا التحول. تمثل الاتفاقية الاستراتيجية مع ماريوت الدولية وأليف هوسبيتاليتي لتقديم علامة شيراتون المرموقة إلى مدينة الخبر خطوة مهمة في التزامنا بتقديم مشاريع فندقية عالمية المستوى. يعكس هذا التعاون تفانينا في تعزيز قطاع الضيافة من خلال تقديم تجارب لا مثيل لها لضيوف المملكة من جميع أنحاء العالم. سيجسد فندق شيراتون الخبر الحمراء الجديد الإبداع والرقي، بما يتماشى مع الهوية الجديدة للعلامة التجارية مع تلبية تطلعات ضيوف وسكان المملكة. يشرفنا أن نساهم في رؤية المملكة لتقديم صناعة سياحة وضيافة نابضة بالحياة وقادرة على المنافسة عالمياً."

سيضم فندق شيراتون الخبر الحمراء 580 غرفة وجناحاً مصممة بعناية، تجمع بين الأناقة البصرية والراحة العصرية، لتلبي أذواق الضيوف والزائرين على اختلافها. وتماشياً مع المسار الجديد للعلامة، سيقدم الفندق ثلاث تجارب طعام وشراب فريدة ومدعومة بتقنيات ذكية تعكس فلسفة شيراتون المتطورة في عالم المأكولات والمشروبات. كما سيستمتع الضيوف بمساحات ولاونجات اجتماعية مبتكرة، مثل "&More by Sheraton" بالإضافة إلى صالة شيراتون كلوب، التي تُعدّ ملاذاً مثالياً للاسترخاء والعمل.

تشمل المخططات التصميمية قاعات متعددة الاستخدامات للمآدب والاحتفالات، وغرف اجتماعات عصرية، وقاعات مؤتمرات فسيحة، ومناطق مخصصة للأعمال. كما سيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية، مثل مركز لياقة بدنية متطور، وحوض سباحة، ومنتجع صحي، ونادٍ مخصص للأطفال.

وسيتربع فندق شيراتون الخبر الحمراء في موقع استراتيجي بجوار مجمع الشبيلي، جوهرة مراكز التسوق في المدينة وأكبرها، كما يتميز بموقعه المثالي على مقربة من جسر الملك فهد، ذلك الشريان الحيوي الذي يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

وستتولّى زمام إدارة هذا المشروع الطموح شركة "أليف هوسبيتاليتي"، العلامة الرائدة في مجال إدارة الفنادق المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمعروفة عالمياً بخبرتها الفذة في إدارة المنشآت الفندقية الفاخرة في أرقى الوجهات. وستعمل الشركة بوصفها مشغل طرف ثالث مع مجموعة ماريوت الدولية وشركة أشاد، لتقديم تجربة ضيافة استثنائية ترقى إلى تطلعات النزلاء.

صرّح طارق دويدر، نائب الرئيس التنفيذي لدى أليف هوسبيتاليتي للمملكة العربية السعودية، قائلاً: "إنه لشرف عظيم أن نُؤتمن على إدارة هذا الصرح الفندقي المرتقب الذي سيغدو معلماً حضارياً بارزاً في مدينة الخبر. ويمثل هذا المشروع الفريد ثمرة ثالثة لتعاوننا المزدهر مع ماريوت الدولية في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع بشوق إلى استقبال ضيوفنا الكرام، وأن نقدم لهم تجربة ضيافة فريدة تجسّد الإرث العريق لعلامة شيراتون التي لا تضاهى في أرجاء العالم."

نبذة عن ماريوت الدولية:

تتخذ شركة ماريوت الدولية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MAR) من مدينة بيثيسدا في ولاية ماريلاند الأمريكية مقراً لها، وتضم محفظتها ما يقارب 9,100 منشأة فندقية تحت مظلة أكثر من 30 علامة تجارية رائدة في 142 دولة ومنطقة حول العالم. وتتولى الشركة إدارة وتشغيل الفنادق من خلال نظام الامتياز، كما تمنح تراخيص لمنتجعات الإقامة المؤقتة في جميع أنحاء العالم. وتقدم الشركة برنامج "ماريوت بونفوي"، برنامج السفر الحائز على العديد من الجوائز المرموقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.marriott.com. وللاطلاع على آخر أخبار الشركة، يمكنكم زيارة www.marriottnewscenter.com. كما يمكنكم التواصل معنا عبر فيسبوك وحسابنا MarriottIntl@ على منصتي إكس وإنستغرام.

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