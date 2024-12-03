المدينة المنورة – أعلنت شركة ماريوت الدولية عن توقيع اتفاقية مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) لافتتاح ثلاثة فنادق جديدة في المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية. ستندرج هذه الفنادق ضمن المخطط الرئيسي لمدينة المعرفة، وستوفّر أكثر من 1,200 غرفة تحت ثلاث علامات تجارية رائدة من مجموعة ماريوت: كورت يارد باي ماريوت، وفور بوينتس باي شيراتون، وريزيدنس إن باي ماريوت.

وفي هذا الإطار، أعرب أمين شاكر، رئيس مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية، عن اعتزازه بالمشروع قائلاً: "بدعمٍ كريم وتوجيهاتٍ سديدة من صاحب السمو الأمير سلمان بن سلطان، نجدّد التزامنا الراسخ بتعزيز قطاع الضيافة في المدينة المنورة، عبر تقديم خدمات إقامة ترتقي إلى أعلى المعايير، وتجارب مبتكرة تُثري تجربة الزوّار في هذه البقعة الطاهرة." وأضاف: "نحن سعداء بالتعاون مع ماريوت الدولية لرفع مستوى معايير الضيافة في المدينة، بما ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030."

وفي السياق ذاته، صرّح جيروم بريت، المدير التنفيذي للتطوير في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة ماريوت الدولية: "نرصد باستمرار آفاق النمو في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يزداد الإقبال على الإقامة الفندقية الراقية. يُمثل مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية نقطة محورية في مسيرة تنويع الاقتصاد المحلي، وإنشاء وجهة سياحية متكاملة تحتفي بالهوية الثقافية والروحية للمدينة المنورة، وتوفر تجارب متنوعة للزوار. نتطلع إلى التعاون مع مدينة المعرفة الاقتصادية للارتقاء بالمشهد السياحي وتعزيز مسيرة التحول في قطاع الضيافة بالمملكة."

وتتضمّن الخطة الفندقية ثلاثة مشاريع مميزة هي: فندق كورتيارد ماريوت مدينة المعرفة الاقتصادية، الذي سيوفر 456 غرفة مصممة بعناية، مع مطعمين عصريين ومرافق اجتماعات متطورة ومركز للياقة البدنية ومساحات عامة للضيوف للتواصل والاسترخاء. فضلاً عن ذلك، يأتي فندق فور بوينتس باي شيراتون مدينة المعرفة الاقتصادية بـ 558 غرفة مبتكرة، ليقدّم تجربة ضيافة فريدة في أجواء ودية مع مطاعم متنوعة وقاعات اجتماعات مجهزة ومركز لياقة بدنية مميز. وتكتمل المجموعة بفندق ريزيدنس إن باي ماريوت مدينة المعرفة الاقتصادية، الذي يرسخ مفهوم الإقامة المتكاملة من خلال 250 وحدة سكنية متنوعة (استديو) وشقق بغرفة وغرفتين، جميعها مزوّدة بِمطابخ عصرية متكاملة وحمامات فسيحة ومرافق خدمية متكاملة تشمل سوقاً سريعاً على مدار الساعة ومركز لياقة بدنية.

تقع المشاريع الفندقية في قلب جادة العالم الإسلامي بمدينة المعرفة الاقتصادية، وهو مشروع فريد سيحتضن متحفاً عالمياً ومركزاً ثقافياً يروي قصص الحضارات الإسلامية المتنوعة. يرسم المشروع عالي المستوى ملامح وجهة متكاملة تجمع بين الضيافة والعمران والتجارة على مساحة تمتد لـ 6.8 مليون متر مربع، مع توفير منظومة متطورة من المرافق الرياضية والتعليمية والصحية. وترتكز رؤية المشروع على ثلاثة مرتكزات أساسية: التكنولوجيا والمعرفة والاستدامة. وسيتم ربط المشروع بشبكة قطار الحرمين السريع الذي يصل المدينة المنورة بمكة المكرمة وجدة.

وفي تعليق له عن هذه الاتفاقية، أضاف محمد المبارك، الرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة الاقتصادية: "نلتزم في مدينة المعرفة الاقتصادية برسم معايير جديدة لنمط حياة فاخر وتجربة ضيافة استثنائية للمقيمين والزوار على حد سواء. حيث تُجسد هذه الاتفاقية تطلّعاتنا نحو تحقيق أعلى معايير التميز في هذا المشروع الضخم، وتعزيز مكانة المدينة المنورة كوجهة ساحرة ومتفردة. يحمل كلّ من فنادق كورتيارد باي ماريوت وفور بوينتس باي شيراتون وريزيدنس إن باي ماريوت تجربة سفر مميزة بحد ذاتها، ويسعدنا إضافتها إلى محفظتنا المتنامية. ولا شك أن هذه الفنادق ستضطلع بدور محوري في تلبية الاحتياجات المتزايدة لتدفق الزوار إلى المدينة المقدسة."

تُعتبر المدينة المنورة من أبرز مراكز التطور الثقافي والديني والاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وتطمح رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز البنية التحتية، وتوسيع خدمات الضيافة، بالإضافة إلى تطوير معالم ثقافية وترفيهية جديدة في المدينة.

تأتي الافتتاحات المرتقبة في المدينة كجزء من التزام ماريوت الدولية بدعم نمو قطاع السياحة في المملكة، حيث تضم محفظتها الحالية 40 فندقاً وأكثر من 10,000 غرفة عبر 13 علامة تجارية.

نبذة عن ماريوت الدولية:

ماريوت الدولية، Inc. (ناسداك: MAR) هي شركة مقرها بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم محفظتها نحو 9100 منشأة عبر أكثر من 30 علامة تجارية رائدة في 141 دولة ومنطقة حول العالم. تدير ماريوت وتشغل فنادقها، كما تمنح تراخيص لمنتجعات الملكية الخاصة بالعطلات في شتى أنحاء العالم. تقدّم الشركة أيضاً برنامج ماريوت بونفوي®، الحائز على العديد من الجوائز في مجال السفر. لمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني، وللإطلاع على آخر أخبار الشركة، تفضلوا بزيارة www.marriottnewscenter.com. كما يمكنكم متابعتنا على فيسبوك و@MarriottIntl على إكس وإنستغرام.

نبذة عن مدينة المعرفة الاقتصادية

تُعد مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) من أبرز المشاريع الطموحة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لدعم مسيرة التحول الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية 2030. تتميز المدينة بتوفير فرص استثمارية فريدة تعزز من مكانة المملكة على الخارطة الاقتصادية العالمية، مع التركيز على إرساء مناطق تجارية مبتكرة تضيف قيمة نوعية للاقتصاد الوطني. كما أن مدينة المعرفة الاقتصادية مدرجة ضمن السوق المالية السعودية (تداول)، مما يعكس مكانتها كشركة رائدة في مجال التنمية الاقتصادية.

تقع المدينة في موقع استراتيجي مميز داخل النطاق الحضري للمدينة المنورة، على بُعد 5 كيلومترات فقط من المسجد النبوي الشريف، مما يجعلها نقطة جذب رئيسية للاستثمار والسياحة. وتتكامل المدينة مع شبكة من وسائل النقل الحديثة، تشمل طريق الملك عبد العزيز، ومحطة قطار الحرمين السريع، إضافةً إلى قربها من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي.

تجمع مدينة المعرفة الاقتصادية بين الابتكار والاستدامة، حيث تم تصميمها كنموذج متقدم للتطوير الحضري الذكي. تحتضن المدينة مساحات خضراء واسعة، وبنية تحتية عصرية، ومرافق تعليمية وصحية بمعايير عالمية، مما يجعلها وجهة استثنائية للسكن والاستثمار.

تلعب مدينة المعرفة الاقتصادية دوراً حيوياً في دعم رؤية المملكة 2030، حيث تتماشى مع برامج مثل برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وجودة الحياة، والإسكان، وتطوير القدرات البشرية. تقدم المدينة أسلوب حياة حضرياً متكاملاً، يجمع بين مستوى المعيشة الراقي وفرص الاستثمار المربحة. تشمل المدينة مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية والتعليمية والصحية، التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتعكس النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده المملكة.

بإرادةٍ قوية وعزمٍ راسخ لتكون المدينة المنورة بوابةً نحو المستقبل، تلتزم مدينة المعرفة الاقتصادية بتقديم تجربة حياة استثنائية لمقيميها وزوارها، لتحقق عوائد مستدامة لمساهميها، وتستفيد من أحدث التقنيات والممارسات البيئية المتطورة في جميع جوانب التطوير والتشغيل.

نبذة عن جادة العالم الإسلامي (IWD)

تعدّ جادة العالم الإسلامي IWD مشروعاً رائداً يقع في موقع استراتيجي في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة المعرفة الاقتصادية، إلى جانب محطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة. يمتد المشروع على مساحة تبلغ مليون متر مربع، وقد تم تصميمه ليتماشى مع برنامجين رئيسيين من رؤية المملكة 2030: برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج جودة الحياة.

تهدف جادة العالم الإسلامي إلى دعم برنامج خدمة ضيوف الرحمن من خلال تعزيز تجربة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والسياح عبر تقديم خدمات ضيافة عالية الجودة، وتيسير الوصول إلى المواقع المقدسة، وثراء رحلتهم الدينية والثقافية. كما تدعم المنطقة برنامج جودة الحياة من خلال توفير مراكز حضرية حيوية، ومرافق ترفيهية عائلية، وعروض حية، ومسارح، ومعارض، ومهرجانات.

تتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في تطوير مرافق سكنية دائمة، ومنشآت ضيافة، وخدمات دعم شاملة مثل مركز استقبال الزوار، والساحات الثقافية والاجتماعية، والمتاجر المتنوعة، والعيادات الطبية، ومسارات المشاة، والمساحات الخضراء، ومناطق الفعاليات، ومتحف تفاعلي للسيرة النبوية. وقد استُلهم التصميم المعماري للمنطقة من التراث الإسلامي، مستعرضاً أنماطاً معمارية من دول إسلامية مختلفة لخلق تجربة ثقافية وجمالية لا تُنسى.

سيضم مشروع جادة العالم الإسلامي عند اكتماله، نحو 18,000 غرفة فندقية، مما سيساهم في تلبية احتياجات الإقامة الفندقية المتصاعدة في المدينة المنورة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. كما سيتماشى المشروع مع الهدف الطموح للمملكة بزيادة عدد الحجاج، المعتمرين، والسياح إلى 30 مليون سنويًا. ومع توفر وسائل النقل الصديقة للبيئة، يُتوقع أن يصبح المشروع مركزًا حيويًا يجمع بين التجارب الدينية، الثقافية، والترفيهية في المدينة المنورة.

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