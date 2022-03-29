طارق خليل: العقار أفضل استثمار والأكثر أمانا واستقرارا لدى المصريين

أيمن الغفير: السوق العقاري المصري يتمتع بتنوع كبير وجاذب للاستثمار

أكدت شركة ماروتا للتطوير العقاري، إحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى، على أن القطاع العقاري لا يزال يتصدر قمة حركة الاستثمار بالسوق المصري، ويتمتع بحجم طلب كبير ومتنوع وقادر على مواجهة أي تحديات يشهدها السوق .

وصرح طارق خليل وأيمن الغفير ملاك ومؤسسي شركة ماروتا للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري فى مصر نجح فى تجاوز كل الأزمات والتحديات التى شهدها العالم وكان لها تداعيات على الأسواق المصرية، سواء أزمة كورونا وأخيرا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال طارق خليل إن الزيادة السكانية المضطردة يواكبها زيادة فى حجم الطلب على العقارات، بالإضافة إلى أن ثقافة المصريين تقوم على تملك العقار وخاصة فى أوقات الأزمات، ودائما ما يكون العقار أفضل استثمار والأكثر أمانا واستقرارا لدى المصريين.

ومن جانبه، قال أيمن الغفير إن السوق العقاري فى مصر يتمتع بتنوع كبير ويخاطب شرائح مختلفة من المواطنين بما يساهم فى زيادة حجم الطلب بالسوق العقاري ويجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة ضخ استثمارات عربية جديدة بالسوق العقاري المصري، وخاصة بعد اتجاه كبرى الشركات العربية للاستحواذ على شركات مصرية وطرق أبواب الاستثمار فى مصر فى مختلف القطاعات.

وماروتا للتطوير العقاري شركة مساهمة مصرية سورية دشنها رجل الأعمال المصري طارق خليل ورجل الأعمال السوري أيمن الغفير .

وطارق خليل هو رجل أعمال مصري لديه باع كبير وخبرة عملية طويلة منذ عام ٢٠٠٤ في إدارة المولات التجارية والاستثمار العقاري بالسوق المصري، وأيمن الغفير هو رجل أعمال ومستثمر سوري ولديه العديد من الخبرات الناجحة في مجال إدارة الأعمال المختلفة بقطاعاته المختلفة في مصر وسوريا.

#بياناتشركات

- انتهى -