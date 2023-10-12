ويحتل المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة قدرها 13%

قال مارك وايلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتي، -خلال كلمته فى فعاليات قمة صوت مصر 2023، صوت مصر narrative summit 2023، أول منتدى دولي للعلاقات العامة فى مصر-، عن دور القطاع الخاص في تعزيز ريادة مصر على خريطة التصنيع والصادرات.

وقال في كلمته: "تشرفت بكوني جزءًا من قمة صوت مصر 2023 وسط مجموعة من الخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات الذين يمتلكون القدرة على تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا لمصر، كما أنها تعد فرصة قوية للحديث عن أحد أهم الموضوعات في عصرنا وهو تعزيز ريادة مصر ووضعها على خريطة التصنيع والصادرات، وحينما نتحدث عن قطاع الصناعات الغذائية، فإنه يعد مساهماً رئيسياً في صادرات مصر غير النفطية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة قدرها 13%.

علاوة على ذلك، يلعب دوراً حيوياً في التوظيف، حيث يستوعب حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

وشدد مارك على أهمية الجودة في الصناعات الغذائية واستراتيجية بيتي لتعزيز أنظمة رقابة الجودة في جميع مراحل العملية الإنتاجية، وتطوير منظومة التصنيع، بما ينعكس ايجابيا على المستهلك الذي تضعه الشركة على رأس أولوياتها. كما أشار إلى أن الشركة توسعت في صادراتها من مصر لتصل منتجاتها إلى نحو 45 دولة حول العالم، وتخصص أكثر من 10% من منتجاتها للتصدير من أجل اختراق أسواق جديد في الولايات المتحدة وكندا وروسيا وأوروبا وإفريقيا.

وأضاف "وايلي": "أرى إن سوق التصنيع والتصدير في مصر مليء بالفرص التي يجب اغتنامها، وعلى الرغم من وجود تحديات، إلا أن القطاعين العام والخاص يمتلكان إمكانات وقدرات هائلة للتغلب على هذه العقبات، كما أنه لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة للنمو في سوق الصناعات الغذائية المصرية، وكذلك في قطاعات التصنيع الأخرى. ومن خلال التركيز على المساعي الأربعة الرئيسية التالية (الترويج لصورة مصر الإيجابية حول العالم – الاعتماد على التصدير لتوفير عملة أجنبية – الاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة خاصة في مجال التصدير – توفير أعلى معايير الجودة باعتبارها عنصرًا أساسيًا للنجاح) نستطيع تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة عالميًا في قطاع التصنيع وتنمية الصادرات".

هذا وتستهدف "القمة" تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية، وإبراز الصورة الإيجابية للدولة المصرية أمام العالم، ودعم الاقتصاد القومي من خلال التنمية السياحية، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فيما تُسلط الضوء أيضًا على الإنجازات التي حققتها مصر، وما يمكن تحقيقه في السنوات المقبلة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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