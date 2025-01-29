الحدث يستقطب المستثمرين في مشاريع عقارية رائدة جديدة في جورجيا

دبي – الإمارات العربية المتحدة، أقامت شركة "ماردي القابضة"، إحدى أكبر شركات تطوير العقارات في باتومي - جورجيا، حفل إطلاق ناجح في فندق جراند حياة في دبي للإعلان عن توسعها في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور نخبة من المتخصصين في القطاع والشخصيات البارزة المحلية والعالمية.

وافتتح صاحب السمو الأمير خوان باغراتيون موخراني، الشريك الإداري لشركة ماردي القابضة، الحدث وأعرب خلال كلمته الافتتاحية عن فخره بهذا التوسع الاستراتيجي الواعد، وأكد على مكانة جورجيا الريادية كوجهة استثمارية رائدة فريدة في قطاع العقارات تجمع بين الثقافة الغنية والمناظر الطبيعية الجميلة وتجارب الحياة العصرية.

واستعرضت "ماردي القابضة" فرص الاستثمار العقاري الجذابة في جورجيا بوصفها تحتل مكانة ريادية في هذا القطاع بالمنطقة، وشهد الحدث اهتمامًا ملحوظاً من المستثمرين والشركاء وكبار الشخصيات ورُوّاد الأعمال والمختصين في قطاع العقارات والشخصيات البارزة المحلية والعالمية، وقامت الشركة بتسليط الضوء على أهم التطورات والنمو الواعد الذي تشهده أعمال الشركة، بما في ذلك المشاريع العقارية "تلال باتومي وفندق "ميركيور أكوابارك باتومي " الرائدة التي تعزز التنمية المستدامة وتقديم فرص استثمارية تحوّلية.

وقال صاحب السمو الأمير خوان باغراتيون موخراني: "يمثل هذا الحدث إنجازًا بالغ الأهمية لنمو أعمال شركة "ماردي القابضة" حيث يساهم في تعزيز العمل مع المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل العلاقات القوية بين البلدين والمناطق الزمنية المشتركة، يسعدنا أن نقدم مشاريعنا العقارية في جورجيا كخيار قابل للتطبيق لمنازل ثانية محتملة واستثمارات مربحة".

كما أكد حفل الإطلاق على التزام شركة "ماردى جلوبال للاستثمار " (MGI) بإطلاق مشاريع ذات عائد مرتفع تعزز التنمية المستدامة، ومع التعاون مع مجموعة "أكور" للضيافة تلتزم شركة "ماردي القابضة" بتقديم تجارب استثنائية فريدة في قطاع العقارات.

وعلق فيصل كونتراكتور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "زام برايم العقارية" التابعة لشركة "ماردي القابضة" ومقرها في الخليج التجاري بدبي: "يعكس النجاح الملحوظ لهذا الحدث الاهتمام الكبير بالاستثمار في سوق العقارات في جورجيا، ونحن متحمسون للتعاون مع العديد من المستثمرين الراغبين في استكشاف الفرص الفريدة التي توفرها مشاريعنا الاستثنائية الرائدة، ما يشكل خطوة واعدة للمضى قدماً في تعزيز ريادة شركة ماردي القابضة في القطاع العقاري وتحقيق النمو في الاستثمار في جورجيا".

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