تعتزم شركة مارجينز للتطوير العقاري إطلاق مشروع فندقي جديد بمدينة القاهرة الجديدة، بموقع مميز على مساحة 30 فدانا في المدينة، وذلك ضمن خطة الشركة للاستفادة من المزايا الاستثمارية للمدينة، وكذلك تنويع محفظتها الاستثمارية، بالإضافة إلى تقديم منتج عقاري يتناسب مع التطورات السوقية.

قال المهندس محمد الأعصر، رئيس مجلس إدارة شركة مارجينز للتطوير العقاري، إن الشركة نجحت في اقتناص موقع مميز وغير تقليدي للمشروع، بحيث يتناسب مع طبيعة النشاط المستهدف للمشروع وهو النشاط الفندقي، خاصة مع توجه السوق العقاري بقوة نحو تدشين مشروعات فندقية لتلبية الطلب المحلي، وبما يتناسب مع تفضيلات العميل الأجنبي الراغب في الاستثمار في عقار بمصر.

وأضاف أن المشروع تتحقق به عناصر التميز والتي تتضمن الموقع المميز ودقة التصميم وجودة التنفيذ، بالإضافة إلى أنظمة السداد المناسبة وكذلك الأسعار التي تتلاءم مع التغيرات السوقية، مؤكدا أن الشركة تسعى لتنويع محفظتها الاستثمارية بحيث تتضمن مشروعات ذات أنشطة متعددة، وذلك بالتوازي مع استمرار دراسة فرص استثمارية جديدة باستمرار.

وأكد أن المشروعات الفندقية منتج رئيسي يتناسب مع خطة الدولة لتصدير العقار، فالعميل الأجنبي يبحث عن وحدات بإدارة فندقية، كما أن هذا المنتج العقاري فرصة للعميل المحلي لتحقيق عائد كبير على الاستثمار وذلك من خلال تأجير هذه الوحدة، مشيرا إلى أن الشركة دائمة الدراسة للسوق ولاحتياجات العملاء.

ولفت إلى أن نجاح الشركة في الاستحواذ على مكانة رائدة في السوق العقاري وذلك من خلال الارتفاع بمعدلات التنفيذ في مشروعاتها الحالية؛ يعزز خطتها لإطلاق مشروع جديد، كما أنه يحقق خططها التوسعية الطموحة.

وتابع أن الشركة نجحت في تنفيذ الأعمال الإنشائية بالكامل لمشروع ZAI بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجارى الاستعداد لتنفيذ أعمال الواجهات والتشطيبات النهائية للمشروع، كما تم الانتهاء من تسويق المشروع بالكامل، ومن المخطط بدء التسليم للعملاء منتصف 2024، مشيرا إلى أن المشروع تجاري إداري طبي يقع في مكان مميز بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن الشركة تستهدف تقديم مشروعات تلبي رغبات وطموحات عملائها من خلال طرح وحدات متنوعة المساحات تتناسب مع جميع الإمكانيات، لافتا إلى أن جزءًا كبيرًا من مبيعات الشركة بمشروعاتها يتم لصالح العملاء المصريين والأجانب بالخارج، وهو ما يعتمد على شهرة الشركة بالخارج وثقة العملاء بها.

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