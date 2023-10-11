ضمن جلسة رئيسة لـ "ساب" في اليوم الأول من "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي"

مارتن هينيج: الذكاء الاصطناعي التوليدي سيعزز جاهزية الشركات وقطاع الأعمال للمستقبل

مارتن هينيج: تقنيات الذكاء الاصطناعي وصلت إلى مستويات متطورة في محاكاة الواقع وخصوصاً في المجالات الفنية والأدبية

"ساب" نظمت في الملتقى أيضاً جلسة خاصة بعنوان "إعادة تصور منظومة الأعمال من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي

دبي: أكد مارتن هينيج، نائب رئيس تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ورئيس استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لدى "ساب" أن المستوى المتطور الذي وصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على محاكاة الواقع بشكل أدق وخصوصاً في المجالات الفنية والأدبية يقتضي تطوير حلول قادرة على تحقيق الاستفادة القصوى منها ووضع أطر تنظيمية مرنة لتطورها واستخداماتها.

وخلال كلمته في جلسة بعنوان " توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز جاهزية الشركات للمستقبل"، ضمن أعمال اليوم الأول من "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بحضور أكثر من 1,800 مشارك من المسؤولين والخبراء وصنّاع القرار في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، أشار هينيج إلى أن جهود تعليم الآلة بدأت منذ عقود. ولفت إلى أنها شهدت تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تسجيل نقلات نوعية في العديد من القطاعات، خصوصاً وأن عمليات التطوير وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ما تزال تشهد وتيرة متسارعة من النمو، داعياً للتركيز على كيفية توظيفه بشكل مدروس وممنهج في تنمية الأعمال خصوصا في مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح هينيج أن شركة ساب تتعامل مع باقة واسعة من شركات ومؤسسات الأعمال الذين يمثلون ما يقارب 87% من سلسلة التجارة العالمية – بقيمة تعادل 46 تريليون دولار – ولضمان توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو أعمال هذه المؤسسات، عملت على تطوير منظومة حلول ابتكارية تضمن التعامل المنظم والمتكامل مع البيانات، حيث أطلقت المساعد الرقمي "جيني" القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي والذي يضمن ربطاً متكاملاً للبيانات والأعمال وإدارتها بشكل منظم والإجابة على كافة الاستفسارات، وتم تضمينه في كامل حزم حلول الأعمال التي توفرها.

وأضاف: "هذا النوع من الحلول التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة هامة في التوجهات المستقبلية لتنمية أعمال القطاع الخاص وبالأخص الأعمال التجارية حيث يعزز قدرات إدارة الأعمال وتجميع وتحليل بياناتها."

وأشار إلى أن دبي تمثل واحدة من البيئات الأكثر ملائمة لنمو وتطور استخدامات الذكاء الاصطناعي لما توفره من بنية تحتية وبنية تشريعية داعمة.

إلى ذلك، نظمت "ساب" في ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي كذلك جلسة خاصة بعنوان "إعادة تصور منظومة الأعمال من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي" سلطت الضوء فيها على إمكانات صناعة فرص جديدة وهيكليات مبتكرة في قطاعات الأعمال المختلفة من خلال تطبيقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا سيما في مجال أتمتة الحلول، وهيكلة المهام، وبناء القدرات، والاستفادة المثلى من الموارد.

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