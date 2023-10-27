دبي – الإمارات العربية المتحدة، حصلت ماج، شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على ثماني جوائز في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية الشهيرة – للقارة الأفريقية والمنطقة العربية 2023. وكرّمت هذه الجوائز مشروع "كيتورا ريزيرف" المتميز، كما سلطت الضوء على ميزاته الفريدة وتصميمه المتميز، وعلى وجه التحديد انطلاقه من مفهوم "العيش البيولوجي" الذي يدمج الطبيعة في البيئة المبنية، من أجل تعزيز الصحة البدنية والعقلية والنفسية لجميع القاطنين فيه.

واشتملت الجوائز الممنوحة على فئات هندسة البيئة الطبيعية الخارجية، والهندسة المعمارية الترفيهية، وخصائص المشروع الترفيهي، والهندسة المعمارية متعددة الاستخدامات، ومشروع الاستخدامات المختلطة، والمشروع السكني لأكثر من 20 وحدة، والتنمية السكنية المستدامة. وعلاوة على ما ذكر، تم الإعلان عن فوز المشروع أيضاً بجائزة عن فئة "الخمس نجوم" لأفضل هندسة معمارية ترفيهية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: "حظي "كيتورا ريزيرف" باهتمام متزايد من المشترين والمستثمرين منذ إطلاقه، وذلك بعد أن قدمنا مفهوم "العيش البيولوجي" لأول مرة في المنطقة. إننا نعرب عن سعادتنا بهذا التكريم من خلال جوائز العقارات الدولية، حيث يعتبر ذلك تأكيداً على الجوانب الفريدة والمبتكرة للمشروع الذي يهدف إلى تقديم تعريف جديد للقطاع العقاري في المنطقة".

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