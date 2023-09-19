ترسية عقد بقيمة 55 مليون درهم

مبيعات الوحدات تجاوزت ملياري درهم بما في ذلك عدد من المنازل الفخمة

[دبي – الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت ماج، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين "سويس بورنج" بمنحها عقداً تبلغ قيمته 55 مليون درهم لبدء أعمال تجهيز الموقع لمشروعها "ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد" ضمن منتجع كيتورا، المشروع الذي يجمع بين أعلى معايير الفخامة والصحة. وستطرح الشركة مناقصة للمقاول الرئيسي للمشروع في الربع الأخير من العام الجاري 2023.

ويتألف "ريتز كارلتون ريزيدنسز دبي، كريك سايد" من 177 وحدة سكنية موزعة على سبعة مبانٍ و 12 منزلاً فخماً. ويقدم منتجع كيتورا لأصحاب المنازل مجموعة رائعة من المرافق العالمية، بما في ذلك فندق صحي من فئة الخمس نجوم؛ إضافة إلى النادي الخاص للأعضاء حصرياً، والنادي النسائي وآخر للأطفال ومركز صحي شامل ، يضاف إلى ذلك مطاعم تحمل تصنيف ميشلان. ويوجد في المشروع ممشى بطول 550 متراً؛ ومساحات مخصصة لمحلات التجزئة المستدامة التي تركز على المنتجات العضوية، والعديد من مواقف السيارات الخاصة المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع خدمة صف السيارات، وتكون جميعها ضمن مجمع مسوّر يمتاز بإطلالاته الفريدة على محمية رأس الخور للحياة البرية.

وتتميز هذه الوحدات بقيمتها الفنية العالية لاختيار المواد بأعلى موصفات الجودة بعناية فائقة على أيدي المصممين المختصين في جميع أنحاء العالم، لضمان توفير تجربة حقيقية طويلة الأمد. ويتم الالتزام في كل وحدة بالمعايير المدرجة ضمن شهادة WELL للصحة والسلامة ، كما تكون معززة بالمناطق الترفيهية الراقية للغاية، مع وجود المنتجع الصحي والمرافق الصحية الحصرية التي تلبي جميعها كافة معايير الصحة والسلامة لشهادة الاعتماد WELL.

وتعكس التصميمات الخارجية والداخلية في المنازل الفاخرة البالغ عددها 12 وحدة، سمات الأرض والماء والسماء، لتوفير تجارب مميزة للمقيمين. ومن جهة أخرى، توفر المساحات إطلالات ممتدة من خلال شرفات تحفز المقيمين على الاستمتاع بالعيش في الهواء الطلق، يضاف إلى ذلك الساحات الخارجية المحاطة بالإطارات الزجاجية، والحواجز المعمارية القابلة للتعديل لتعزيز تفاعل المقيمين مع محيطهم والحدائق المنتشرة في أرجاء المشروع.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: "يسعدنا الإعلان عن تعيين "سويس بورنج"، ومن المؤكد أن خبرتها ستساعدنا في هذا المشروع الذي سيكون خياراً مثالياً للباحثين عن أسلوب حياة فاخر بدبي، خاصة مع وجود المرافق العالمية. لقد اجتذب هذا المشروع اهتماماً متزايداً من قبل المشترين والمستثمرين، حيث تجاوزت مبيعاته ملياري درهم، ما يؤكد الطلب الكبير على المشاريع المتميزة في السوق، وعلى مفهوم كيتورا الفريد بشكل خاص".

يشار إلى أن منتجع كيتورا من ماج يقع مباشرة على خور دبي مقابل محمية الحياة البرية في رأس الخور، مع سهولة الوصول إلى داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي ومطار دبي الدولي.

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