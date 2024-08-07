أول برج في العالم يسجل بشهادة الحياد الكربوني

"فوربس إنترناشيونال تاور" سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال صناعة العقارات المستدامة وتغيير الكثير من المفاهيم في طريقة تنفيذ مشاريع البنى التحتية

البرج لا يعتمد تماماً على شبكة الكهرباء التقليدية ويحقق اكتفاءً ذاتياً في الحصول على الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة وصديقة للبيئة

البرج يستخدم الهيدروجين السائل كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة بالإضافة الى الألواح الكهروضوئية المدمجة

القاهرة، مصر: أعلنت شركة "ماجنوم العقارية"، التابعة لمجموعة "روابي القابضة" السعودية، عن تحقيق برجها الأيقوني المستقبلي "فوربس إنترناشيونال تاور" إنجازاً كبيراً بالتسجيل الرسمي للحصول على شهادة الحياد الكربوني من "المعهد الدولي لمستقبل المعيشة" "International Living Future Institute" (ILFI) في الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون بذلك أول برج في العالم يحقق هذا الإنجاز، وترسي من خلاله الشركة مفاهيم ومعايير جديدة في صناعة العقارات الفاخرة ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم.

ويعكس برج "فوربس إنترناشيونال تاور"، الذي تقوم "ماجنوم" بتنفيذه في مصر والسعودية والإمارات بتصميم ادريان سميث وجوردون جيل، مساعي الشركة الدؤوبة في مجال الاستدامة في القطاع العقاري، وقوة الابتكار والتصميم والقدرة على تخطي حدود المعايير التقليدية الراسخة، حيث تطمح الشركة إلى إحداث تغيير جذري في مجال الانبعاثات الكربونية، وذلك باستخدام الهيدروجين السائل كمصدر رئيسي للطاقة وجزء لا يتجزأ من توليد الطاقة النظيفة داخل البرج، ليكون أول برج خالٍ من الانبعاثات الكربونية في العالم والتأكيد على نهجه الشامل للحياد الكربوني، بما يمثل فتحاً جديداً في قطاع العقارات المستدامة فائقة الدقة.

وللإيفاء بمتطلبات المعهد الدولي لمستقبل المعيشة في الحياد الكربوني، يدمج برج "فوربس إنترناشيونال تاور" أحدث التقنيات المتقدمة في التصميم والإنشاء والتشغيل للمباني. ولا يعتمد البرج تماماً على شبكة الكهرباء التقليدية في الحصول على الطاقة الكهربائية، حيث يهدف إلى تحقيق 100% من إجمالي الطاقة من مصادر متجددة وصديقة للبيئة، فضلاً عن تنفيذ أعلى معايير الاستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني، بتفعيل الهيدروجين كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة ليساهم بحوالي 75% من إجمالي الطاقة الكهربائية لتشغيل البرج، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية من خلال الألواح الكهروضوئية المدمجة بواجهة البرج لتوليد 25% من الطاقة الكهربائية المطلوبة.

وبهذه المناسبة، قال عثمان إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة روابي القابضة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ماجنوم العقارية: "سعداء وفخورون بتحقيق برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘ هذا الإنجاز الكبير والمرموق في قطاع العقارات، والذي يعكس الجهود المبذولة من شركائنا العالميين وفريق العمل. نحن في مجموعة روابى ‘، نستمد الإلهام من البيئة الطبيعية الجميلة التي تشتهر بها دول المنطقة، وينعكس هذا الإلهام على خدمتنا ومنتجاتنا، لذلك ركزنا جهودنا على تطوير برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘ كأفضل برج مستدام في العالم وخالٍ من الانبعاثات الكربونية وبأعلى مستويات الجودة".

وأضاف ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم العقارية": "يعد البرج بمثابة تجربة رائدة في مجال آليات الهندسة المعمارية الحديثة، بسبب استخدام الهيدروجين في إنتاج الطاقة داخل العقارات. ويعتبر هذا إنجاز لم يسبق له مثيل في هذا القطاع، وسابقة هي الأولى من نوعها في العالم. كما يتيح البرج رؤية أوسع لاستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة كمكون رئيسي في تنفيذ العقارات وتعتبر من أكثر التطورات الهندسية المميزة التي تسهم من خلالها ’ماجنوم العقارية‘ في إحداث نقلة نوعية في مجال العقارات المستدامة. سيكون البرج حافزاً وملهماً للكثير من الشركات العاملة في القطاع العقاري على تغيير الكثير من المفاهيم وإعادة التفكير في طريقة تنفيذ البنى التحتية لمشاريعها".

لتحقيق رؤيته في تحقيق الحياد الكربوني، ركز برج "فوربس إنترناشيونال تاور" على أصالة مصادر المواد واستخدام البدائل المستدامة في البناء. ومن خلال زيادة نسبة مواد البناء ذات الكربون المنخفض، سيقلل البرج من بصمته الكربونية بنسبة 58%، أي ما يعادل 60 مليون كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتعد عملية إعادة التدوير ركيزة أساسية أخرى للرؤية المستدامة لبرج "فوربس إنترناشيونال تاور". لذا، ستشكل إعادة تدوير المياه ومعالجتها 75% من استخدام المياه، بينما سيتم إعادة استخدام المياه الرمادية للاستخدامات غير الصالحة للشرب. ولتقليل الطلب الإجمالي على المياه العذبة، سيستخدم البرج تركيبات وأنظمة صحية منخفضة التدفق وذات كفاءة عالية. وستعمل أنظمة جمع مياه الأمطار وتقنيات المراقبة الذكية على تعزيز الاستخدام المسؤول للمياه.

نبذة عن ماجنوم العقارية

شركة ماجنوم العقارية التابعة لمجموعة "روابي القابضة" أُنشئت لتلعب دوراً رائداً في سوق التطوير العقاري حيث تسعى الشركة للارتقاء بمعايير الجودة والابتكار على مستوى الصناعة من خلال إطلاق مشروعات سكنية وترفيهية مرتفعة القيمة التجارية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط ككل. وتركز الشركة جهودها على خلق مشروعات مرنة ومتطورة تلبي احتياجات أنماط الحياة سريعة التغير وتحقق طموحات رجال الأعمال والصناعة وأجيال المستقبل.

ولضمان أفضل معايير الجودة ومواعيد التسليم ومراعاة مبادئ الاستدامة في مشروعات الشركة، تعاونت ماجنوم مع أفضل الخبراء العالميين والشركات المتخصصة بما في ذلك شركة جوردن جيل Gordon Gill and Robert Forest والتي تمثل شركة Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG Architecture) للتصميم المعماري لتشييد البرج الأكثر استدامة في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة. وقد حاز تصميم المشروع جائزة أفضل مشروع تجاري فاخر للعام من جوائز ديزاين ميدل إيست – السعودية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لماجنوم العقارية ومتابعة حسابنا على https://twitter.com/MagnomPro .

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