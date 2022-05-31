ستشهد الاتفاقية عمل ماجد الفطيم وباينانس بشكل مشترك على سوق NFT، وتقنيات الدفع باستخدام العملات المشفّرة مع خدمة "باينانس باي"

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، وشركة "باينانس" الرائدة عالمياً في أنظمة البلوك تشين والعملات المشفرة، اليوم، توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية، ستمكن "ماجد الفطيم" من تعزيز قدراتها التقنية في مجال الجيل الثالث من شبكة الإنترنت، وذلك ضمن جهودها لتوسيع آفاق أعمالها المستقبليّة وتقديم مزايا إضافية للملايين من عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في عدد من المشاريع المعتمدة على تقنية البلوك تشين، من بينها طرح منتجات NFT من ماجد الفطيم على منصّة باينانس المتخصّصة، وإنشاء محفظة رقمية لتسهيل التعامل بالأصول الافتراضية من عدة منصات، وإتاحة استخدام العملات الرقمية لتسديد قيمة المشتريات من خلال بوابة "باينانس باي" في مختلف الوجهات التابعة لشركة "ماجد الفطيم" وذلك مع الالتزام بكافة القوانين والتشريعات التي تنظم طرق الدفع.

وحول هذه الاتفاقية، قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "إن التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة في كافة المجالات يساهم بشكل كبير في إثراء تجارب العملاء على الصعيدين الرقمي والتقليدي. في إطار حرصنا الدائم على تقديم تجارب تسوّق مبتكرة، يسعدنا التعاون مع منصة "باينانس" الرائدة في مجال تقنيات الجيل الثالث من الانترنت، حيث تمكنّا هذه الشراكة من تعزيز قدراتنا الرقمية ومنح عملائنا أدوات جديدة للاستمتاع بتجارب التسوق والشراء."

ومن جهته، قال تشانبينج زاهو، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة "باينانس": "تعد شركة "ماجد الفطيم" واحدة من أعرق الشركات في منطقة الشرق الأوسط ويتعامل معها الملايين من العملاء. وستوفر البنية التحتية لتقنيات الجيل الثالث من شبكة الإنترنت لهؤلاء العملاء إمكانية الوصول إلى طرق جديدة ومبتكرة للسداد والتفاعل مع مختلف العلامات التجارية.

فمن خلال شراكات من هذا النوع نستشرف مستقبل العصر الرقمي. وتحظى شركة "ماجد الفطيم" بمكانة راسخة تؤهلها لأن تصبح رائدة في بناء الجسور الواصلة بين التجارب الفعلية وتجارب الجيل الثالث من شبكة الإنترنت."

وتوفر بوابة "باينانس باي" من تطبيق "باينانس"، طريقة سهلة وآمنة للتعامل البيني من قبل مستخدميها، والتي لا حدود لإمكاناتها، وتتيح للمستخدمين والتجّار حول العالم استخدام العملات الرقمية بدون دفع رسوم معالجة خاصة لاستخدام العملات المشفرة. وتستخدم منصة باينانس NFT شبكة "إثبات السلطة بحسب الحصة" PoSA، وهو بروتوكول اتفاقية متعارف عليه، يتميز بكونه أكثر صداقة للبيئة وكفاءة في استهلاك الطاقة من بروتوكول البتكوين.

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت الشركة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 29 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 420 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت

آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية. https://maf.am/Majid_Al_Futtaim_AR

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نبذة عن باينانس

تعد "باينانس" منصة شاملة ورائدة لتقنية البلوك تشين، ومزود البنية التحتية للعملات المشفرة عبر مجموعة منتجات مالية تتضمن أكبر تبادل للأصول الرقمية من حيث الحجم. وتحظى منصة "باينانس" بثقة الملايين في جميع أنحاء العالم، وهي مكرسة لزيادة حرية الأموال للمستخدمين، وتتميز بمحفظة لا مثيل لها من منتجات وعروض التشفير، من بينها: التجارة والتمويل والتعليم والبيانات والبحث والسلع الاجتماعية والاستثمار والاحتضان واللامركزية وحلول البنية التحتية، وغيرها.

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