تقوم المبادرة الجديدة على مشاركة طلاب الجامعة الأمريكية بدبي في مسابقة لتصميم كلوب هاوس فاخر في "حي علايا" بمجمع تلال الغاف

تتضمن المسابقة تقديم جوائز مالية لثلاثة فائزين تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 50 ألف درهم إماراتي

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، التابعة لشركة ماجد الفطيم العقارية، اليوم عن إطلاق مبادرة مبتكرة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي تهدف إلى تعزيز بناء وتنمية خبرات وتجارب الجيل القادم من المواهب في مجال الهندسة والهندسة المعمارية والتصميم في الإمارة.

وتنطوي المبادرة الجديدة على إتاحة الفرصة لطلاب الجامعة الأمريكية في دبي لإطلاق العنان لمهاراتهم الإبداعية في تصميم كلوب هاوس فاخر في "حي علايا" بمجمع تلال الغاف، المشروع السكني الرائد في دبي والمصمم على طراز المنتجعات، حيث سيكون الكلوب هاوس عند انتهاءه وجهة مركزية لجميع المقيمين في حي علايا مع توفيره فرصة للاسترخاء واستعادة الحيوية والنشاط والتواصل مع جيرانهم في الحي.

وتعليقاً على هذه المبادرة الاستباقية، قال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في "ماجد الفطيم العقارية": "نحن نؤمن بأهمية مشاركة أفراد المجتمع في مرحلة إنشاء وجهاتنا وحتى بعد الانتهاء من إنجازها، بما يمكننا من تقديم أماكن ووجهات متميزة تُلبي متطلباتهم بنسبة كبيرة، وتمنحهم شعوراً بدفء الانتماء، لقضاء أحلى الأوقات ومشاركة اللحظات السعيدة كل يوم.

وأضاف: "يعد تعزيز وبناء مهارات وخبرات الجيل القادم من المهندسين والمعماريين والمصممين محركاً ودافعاً رئيساً مهماً بالنسبة لنا، وتأتي هذه المبادرة الجديدة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بدبي، المؤسسة الأكاديمية العريقة، في إطار مساهمتنا بإعداد مجموعة من المواهب المبدعة التي تعتبر حجر الأساس في عملية تطوير مدن المستقبل".

ويعتمد التحكيم في مسابقة الطلاب على معايير قوية وصارمة تستند إلى مستويات الإبداع والاستدامة والجمال العام للتصميم، بما يتماشى مع مفهوم التصميم الخاص بماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة. وسيحصل الطالب صاحب التصميم الفائز على جائزة مالية قدرها 25,000 درهم إماراتي، بينما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على 15,000 درهم وسينال صاحب المركز الثالث 10,000 درهم. كما سيتم توجيه دعوة للطلاب الثلاثة الأوائل في المسابقة للانضمام إلى فريق التطوير في شركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة خلال الفصول الدراسية التالية، وذلك لاكتساب نظرة شاملة على عملية التطوير العقاري، ولكي يساهموا بلعب دورٍ فاعلٍ في عملية تحقيق مفهوم المشروع بما يعزز من خبرتهم ومهارتهم في مجال التصميم والهندسة.

ومن جانبه، قال الدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي: "نتشرف بشراكتنا مع ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة في هذه المبادرة المبتكرة التي تتوافق مع إيماننا الراسخ في المواهب الشابة من الجيل القادم من المصممين والمهندسين المعماريين وثقتنا في قدرتهم على مواصلة رحلة التقدم وتطوير مجتمعاتنا ومدننا".

وجدير بالذكر أن هذه المسابقة ستقام في الجامعة الأمريكية بدبي خلال فصل الخريف الجاري، وسوف ينال جميع الطلاب المشاركين درجة علمية لقاء العمل الذي يقدمونه. وقد تم الإعلان عن الموعد النهائي لتقديم المشاركات في المسابقة في 18 نوفمبر القادم، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع جوائز يقام في نهاية نوفمبر 2022.

ويتميز "حي علايا" بموقع مثالي على شاطئ بحيرة لاغون الغاف، ليوفر إطلالة رائعة على المناظر الخلابة لشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية. وتم تصميم هذا الحي لتقديم تجربة معيشة راقية واستثنائية، إذ يضم عدداً محدوداً من الفلل ذات المساحات الكبيرة والواسعة، التي تتميز بنهج معماري يركز على جمالية المناظر الطبيعية، تم بناؤها على مساحات واسعة غنية بالمناظر الطبيعية.

ويعد مشروع تلال الغاف واحداً من أكثر الوجهات السكنية جاذبية في دبي، وقد تم تصميمه بما يتماشى مع التزام شركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة بمفهوم التصميم المستدام. وتقع بحيرة لاغون الغاف الكريستالية ذات الشواطئ الرملية في قلب هذا المشروع السكني المميز على مساحة تبلغ 150 ألف متر مربع، يحيطها مجموعة من الأحياء السكنية الفخمة التي يمكن التنقل بينها سيراً على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي والركض وركوب الدراجات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. ويمتد هذا المشروع على مساحة تربو على 3 ملايين متر مربع ويضم مجموعة من المحال التجارية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية.

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