يضم المجمّع السكني الجديد 116 فيلا توأمية تراعي أعلى معايير الخصوصية وبتصاميم داخلية من شركة بيرجمان ديزاين هاوس

يقع أمارا ضمن مجتمع مصمم خصيصاً لتعزيز روح التواصل، وذلك وسط المساحات الخضراء والمناظر الخلابة

ماجد الفطيم تطلق مشروع أمارا باعتباره المرحلة النهائية لوجهتها الرئيسية في دبي "تلال الغاف"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ماجد الفطيم للتطوير، شركة التطوير العقاري الرائدة وإحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم، اليوم عن إطلاق أمارا، أحدث مجمّع سكني مميّز في المحفظة المتنامية من مشاريع العقارات الفاخرة، والذي يجسد المرحلة النهائية لوجهتها الرئيسية في دبي "تلال الغاف".

يتألف هذا المجمّع الجديد من 116 فيلا توأمية تراعي أعلى معايير الخصوصية وتمتد حول حديقة مجتمعية مميّزة تتخللها مساحات مائية ومناطق للعب مصمّمة بعناية فائقة. كما يضم المجمّع أيضاً العديد من المرافق السكنية، بما في ذلك صالة لياقة بدنية وقاعة متعددة الأغراض. وقد أصبحت مثل هذه المرافق من العناصر الأساسية في وجهات أسلوب الحياة العالمي التي تقدمها شركة ماجد الفطيم. كما سيتم دمج المجمّع السكني بأكمله بسلاسة وانسيابية مع المناظر الطبيعية الغنّاء المحيطة به ليوفر لسكانه وزواره إمكانية وصول سهلة إلى الأحياء المجاورة.

ويتمتّع مجمّع أمارا بتصميم مبتكر وتصور مجتمعي معاصر، حيث يتجلى ذلك في التناغم البارز بين الفلل المتجاورة ذات الأحجام المتشابهة، وتم تخصيص ثلث المساحة من المساحة الكلية لكل فيلتين توأميتين لإضفاء رحابة على المدخل المشترك لهما، الأمر الذي يضيف قيمة ملحوظة للمجمّع بشكل عام. وتتّبع هذه الأحجام الخطوط المعوجة للمخطّط الرئيسي للفلل، مما يؤدي إلى كسر نمط محاذاة الفلل التوأمية بما يقود إلى إنشاء واجهة ديناميكية مميزة.

ويتكون تجمع فلل هذا المشروع من أحجام مثالية متداخلة فيما بينها، تعززها الأناقة البسيطة للتشطيبات المميزة ذات الزخارف الرائعة. ويؤدي تقليل كتلة بناء كل فيلا إلى خلق مناطق شبه خارجية تضيف المزيد من المساحات الخضراء إلى أماكن المعيشة، مما يعزز تجربة المعيشة الداخلية والخارجية المدمجة معاً، في حين تتصل المساحات ذات الارتفاعات الفردية والمزدوجة من المدخل إلى الحديقة، لتتيح للسكان الاستمتاع بمناظر طبيعية محيطة تتمتع بإطار بصري مثالي.

وفي معرض تعليقه على إطلاق مجمع أمارا، قال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتطوير: “يمثل إطلاق مجمّع أمارا بداية حقبة جديدة من تصميم المجمّعات السكنية والاتصال البيني فيما بينها، ويبشر المجمّع الجديد بأسلوب حياة متكامل فريد من نوعه، ويتميز بتجارب مجتمعية رائعة مدعومة بعناصر خارجية راقية. ويعزز هذا المجمّع الذي يتمتع بهندسة معمارية مميزة وواجهات ديناميكية، الشعور بالتفرد والحيوية من خلال التصميم الداخلي الرائع للفلل، حيث تضفي الألوان الترابية والمواد الطبيعية المستخدمة لمسة من الفخامة البسيطة والأناقة المتواضعة، مع جو أشبه بالملاذ الداخلي الذي يوفر السكينة. ونظراً لأنه يمثل إضافة متميزة إلى محفظتنا المتنامية من الوجهات الفاخرة في جميع أنحاء دبي، سيوفر مجمّع أمارا أسلوب حياة يتسم بالاسترخاء وتجديد النشاط والراحة مما يتيح للمقيمين من سكان المجمّع التعامل مع حياتهم اليومية بشكل مثالي".

جدير بالذكر أن كل فيلا توأمية تتألف من ثلاثة طوابق، وتمزج بين التصميم الحديث والراحة الفاخرة لخلق تجربة سكنية توفر شعوراً أشبه بالملاذ. ويعتمد التصميم الداخلي الذي ابتكره مهندسو شركة بيرجمان ديزاين هاوس أسلوباً عضوياً خفيفاً مستوحى من أسلوب الزِن "Zen" في التأمل والاسترخاء، ليوفر مساحة تتسم بأعلى درجات الخصوصية. وتشتهر شركة بيرجمان ديزاين هاوس بخلق تجارب معيشية مميزة ومذهلة، وهي تلتزم أيضاً باستخدام مواد صديقة للبيئة، مثل طلاء الجير، لتوفر للمقيمين منتجاً نهائياً يتسم بالحيوية وبلمسة طبيعية.

وقالت كل من المصصمة ماري سليمان والمصممة ألبين بيرجلوند، من دار بيرجمان ديزاين هاوس: “حرصنا في بيرجمان ديزاين هاوس، على تطوير مزيج رائع بين سلاسة الفخامة العصرية مع الطبيعة الساحرة في تلال الغاف، إذ يسلط الاستخدام الدقيق للأخشاب والأحجار المنتقاة بعناية الضوء على العناصر العضوية، مما يوفر للمقيمين إطلالات رائعة على المناطق المحيطة الخلابة. كما يتماشى تصميمنا المبتكر مع التزام ماجد الفطيم بتقديم تجارب أسلوب حياة لا مثيل لها. يعزز التصميم المعماري الشعور بالانتماء، وتناغم الحياة الراقية مع الطبيعة والأماكن المجاورة، مما يخلق ملاذاً للرفاهية والهدوء".

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نبذة عن "تلال الغاف"

يعدّ مجمّع "تلال الغاف" أوّل الوجهات المتكاملة متعددة الاستخدامات التي تطوّرها شركة "ماجد الفطيم" في دبي، وتوفّر تجربة سكن فريدة ومثالية. يقع "تلال الغاف" في قلب دبي الجديدة، مع بحيرة خلابة ذات شاطئ رملي في مركزها، ليحقق توازناً مذهلاً بين الرفاهية والطابع الحضري الحديث، مع ما يحتويه من مرافق استثنائية وعناية بأدق التفاصيل، فكل بيت في "تلال الغاف" مبني ليحقق سعادة العملاء.

وكجزء من التزام شركة "ماجد الفطيم" بالتصاميم والمساكن التي تحقق الاستدامة، يحتوي المجمّع السكني على مجموعة أحياء سكنية فخمة يمكن التنقل بينها سيرا على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي وركوب الدراجات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. يضم المشروع كذلك مجموعة من المحال التجارية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية، تقع جميعاً على بعد خطواتٍ قليلة من منازل سكّان المجمّع.

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عن ماجد الفطيم للتطوير

تتمتع ماجد الفطيم للتطوير بخبرة عريقة تمتد لأكثر من 25 عاماً من المساهمة القوية في مستقبل المدن في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها سجل قوي في تطوير العديد من المجتمعات ومراكز التسوق والمكاتب والفنادق في المنطقة.

وتستفيد الشركة من الابتكار والممارسات المستدامة والتركيز على الإنسان لتطوير مجموعة متنوعة من المشاريع متعددة الاستخدامات عالمية المستوى، والتي توفر وسائل راحة استثنائية وتجارب غير مسبوقة، مع منهجية شاملة تقوم على بناء أماكن تتمحور فكرتها حول عملية التصميم. وتشمل محفظة الشركة مجتمعات رئيسية رائدة، مثل تلال الغاف في دبي، والموج في سلطنة عُمان، ومدينة الواجهة البحرية ومجمع الأعمال في لبنان.

وتعد ماجد الفطيم للتطوير بما لديها من سجل حافل في مجال إعادة تعريف المدن ولتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم"، المطور الرئيسي للعديد من المعالم ووجهات التسوق الرئيسية متعددة الاستخدامات في جميع أنحاء المنطقة، مثل مول الإمارات، ومول عُمان، وسيتي سنتر ديرة الذي يُعد أول مركز تسوق كبير يتم تشييده في دبي.

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال أسلوب الحياة المتنوع تنتشر في 16 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. يعمل في الشركة 46000 موظف ينحدرون من 114 جنسية مختلفة، وهي تستقبل في كل عام نحو 600 مليون عميل في مراكز التسوق والمجتمعات ووجهات البيع بالتجزئة والترفيه.

تبلغ قيمة الأصول المملوكة لشركة ماجد الفطيم 18 مليار دولار أمريكي، وتتمتع الشركة بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات المملوكة للقطاع الخاص في المنطقة. وهي تلتزم الشركة بأن تحقق صافي إيجابي في استهلاك المياه والانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040.

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