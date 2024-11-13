



بفضل خصائصها المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، ستسهم "بريسيجن ميديا" في إعادة تعريف التفاعل بين العلامات التجارية والعملاء من خلال عمليات ترويج استهدافية دقيقة تعتمد على تحليل البيانات في الوقت الفعلي بالإضافة إلى ما تقدمه من حلول إعلانية مبتكرة في متاجر التسوق الفعلية والرقمية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت"ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا اليوم، إطلاق "بريسيجن ميديا" Precision Media، أول شركة رقمية بالكامل ضمن منظومة أعمال شركة "ماجد الفطيم". وتتميز الشركة بخصائصها المدعومة بالكامل بقدرات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أساليب تواصل العلامات التجارية وتفاعلها مع المستهلكين والعملاء.

ومن خلال منصتها المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، تقدم "بريسيجن ميديا" مجموعة مبتكرة ومتكاملة من حلول الوسائط الإعلانية والإعلامية لقطاع مبيعات التجزئة، تشمل نقاط ترويج مباشر في 450 من متاجر "كارفور" ومتاجر مبيعات المواد الغذائية بالتجزئة في 13 دولة على مستوى المنطقة، كما توفر "بريسيجن ميديا" للعلامات التجارية المشاركة، حلولًا دعائية خارج مواقعها الفعلية، تتيح لهم إمكانية التواصل والتفاعل مباشرة مع عملاء "ماجد الفطيم" ضمن شبكة العلامات التجارية المشاركة في المنصة.

وتدعم منصة "بريسيجن ميديا" حاليًا، 150 علامة تجارية ووكالة دعاية رائدة، تستفيد من الإمكانية المتقدمة للمنصة والبيانات الضخمة المتوفرة ضمن شبكة "ماجد الفطيم" واسعة الانتشار، لإبداع حملات ترويجية ودعائية مصممة خصيصًا للتواصل مع الملايين من العملاء المحتملين وذلك يشمل، 600 مليون عميل يزورون المتاجر الفعلية سنويًا، بالإضافة إلى 270 مليون متسوق رقمي، فضلًا عن 20,5 مليون مشترك في كل من، برنامج المكافآت SHARE وبرنامج الولاء "ماي كلوب".

وفي تعليق له على إطلاق الشركة الجديدة، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "يمثل إطلاق "بريسيجن ميديا" فصلًا جديدًا ضمن مسيرة "ماجد الفطيم" حيث تعد أول شركة رقمية بالكامل تتوافق مع "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" التي تستهدف تحفيز وتعزيز تبني قدرات الذكاء الاصطناعي في شركات

القطاع الخاص. ويعد تقديم هذه الحلول الجديدة والمبتكرة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لشركائنا، علامة فارقة ومهمة في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز قدراتنا على الابتكار والارتقاء بتجربة العملاء. وبذلك نعيد، تأكيد التزامنا بتقديم قيمة كبيرة لجميع الشركاء والأطراف المعنية."

وأضاف إسماعيل: "تستفيد "بريسيجن ميديا" من موارد البيانات الضخمة التي توفرها منظومة أعمال "ماجد الفطيم"، وتعمل على دمجها لتنفيذ حملات ترويجية استهدافية دقيقة في الوقت الفعلي، وبالتالي تمكين العلامات التجارية ومختلف وكالات الإعلان والإعلام من تحسين حملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير."

وتستفيد العلامات التجارية المتعاملة مع "بريسيجن ميديا" من خصائصها المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي لضبط استراتيجياتها التسويقية في الوقت الفعلي، بما يضمن لها تحقيق أهدافها بدقة أكبر، كما تأتي تلك الخصائص أيضًا مدعومة بقدرات فعلية تشمل شاشات عرض ذكية مرتبطة بالمنصة، وتم تثبيتها في مواقع مدروسة بعناية داخل عدد من متاجر "كارفور" في دولة الإمارات. وتستخدم هذه الشاشات بيانات ديموغرافية للمستهلكين لعرض إعلانات مخصصة لهم أثناء تسوقهم في الوقت الفعلي، بما يوفر للعلامات التجارية الشريكة فرصة فريدة للتفاعل مع المتسوقين مباشرة، كما يمنحها فرصة إنشاء روابط معهم بما يدعم نموها على المدى الطويل.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة، وفق رؤية مؤسسها الراحل، المتمثلة في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 43000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. وتمتلك "ماجد الفطيم" وتدير 29 مركز تسوق وسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة، وتستقبل أكثر من 600 مليون عميل في مرافقها وتجاربها كل عام.

تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة، من بينها أربعة مواقع داخلية للتزلج في دبي وأبوظبي والقاهرة وعُمان بالإضافة المراكز الترفيه العائلي، "ماجيك بلانيت" و"المستكشفون الصغار"، وتفخر الشركة بامتلاكها لمول الإمارات ومول مصر ومول عُمان بالإضافة إلى مراكز التسوق الشهيرة "سيتي سنتر" التي تستكمل محفظة أعمالها في جميع أنحاء المنطقة.

تتعاون المجموعة مع علامات تجارية عالمية شهيرة من قطاع التجزئة العاملة في مجال الأزياء والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل، من بينها "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، ضمن أكثر من 70 متجرًا و20 منصة رقمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء، إلى جانب حقوق الامتياز الحصري لتشغيل وإدارة "كارفور" في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والتي تقدم خدماتها لنحو770 ألف عميل يوميًا. ويتم دعم هذه العروض من خلال برنامج المكافآت "شير" الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصًا تعتمد على البيانات. كما تعد المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

تواصل شركة "ماجد الفطيم" في وضع وإرساء معايير النمو المستدام من خلال استراتيجية الاستدامة " الجرأة اليوم تعني تغييراً في الغد". وتلتزم المجموعةبتحقيق المحصلة الإيجابية في المياه والكربون بحلول عام 2040.

www.majidalfuttaim.com/ar

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